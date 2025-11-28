雕版师、刷印师——支撑“茑重团队”量产畅销作品的工匠们

江户的“媒体王”茑屋重三郎生活的时代

江户时代，图书制作尚未实现机械化，全部工序均由手工完成。尽管当时的具体工艺流程不甚明了，但若要高效推进各项作业，优秀工匠们的存在是不可或缺的。尤其是那些将文字与图案雕刻在一块块板上的“雕版师”，以及负责用雕刻完成的印版进行刷印的“刷印师”，他们让图书批量生产成为现实。本文将追寻那些支撑江户出版文化发展的无名工匠们。

在一块块板上雕刻文字与图案

早在奈良时代，印刷术就传入日本了，但当时仅被用于印制佛经等特定书籍。到了战国安土桃山时期，随着日本与欧洲交流的开始，基督教传教士们将德国金匠古腾堡发明的西方活字印刷术带到了日本，制作“吉利支丹（日本战国时期对天主教徒的称呼——译注）版”印刷物以供传教之需。由此，日本的印刷业正式兴起。

所谓活字印刷，是指将平假名或汉字逐个在金属板或木片上雕刻好，再按具体的文章排列组版，而后涂墨、转印到纸张上。直到20世纪70年代，这一直是日本主流的印刷技术。如今虽已几乎消失，但仍有少数专业工坊保留了这一技术，以满足一些喜欢复古字体的人印制名片等的需求。

另一方面，经丰臣秀吉发动的万历朝鲜之役（日本称文禄/庆长之役——译注），铜版和木版活字印刷技术也从朝鲜半岛传入日本。后来，德川家康用这些技术制作印刷品以强化幕藩体制。这些印刷品记载了以儒教为核心理念的武士应有的姿态与精神等，是德川政权文教政策的一部分。

德川家康下令制作的古籍有两类：一是将活字刻于木板的“伏见版”，二是刻于铜板的“骏河版”。包括这两类在内，江户时代初期的活字印刷被统称为“古活字版”。

然而，西文只需要组合26个大写字母、26个小写字母及数字等，日语却有数千个汉字，逐一雕刻、排列耗费大量的时间和成本。况且，对于难读的汉字还得标注假名。此外，每制作一本不同的书，都必须重新组版。如此费工耗时的方法，至少在江户时期的民间出版业中并不适用，因此未能得到普及。

取而代之的是“木版”（又称“木整版”）印刷，即以一块板为一页，在板上反刻文字后进行印刷的方法。

版木上刻的不只有文字，还有图案。

日本早在庆长年间（1596-1615年）便诞生了将古活字版与版画相结合的“嵯峨本”。在此基础上，人们想到了将图文雕刻在同一块板上的方法。



《嵯峨本 伊势物语》的印刷工艺在当时属于先进的。文字为活字印刷，图为版画（国立公文书馆藏）

技艺娴熟的工匠——“雕版师”与“刷印师”

在茑屋重三郎生活的那个时代，木版印刷是主流。一本书从无到有需要许多人的参与：撰文的“作者（作家）”，绘图的“画师”，将图文雕刻在板上的“雕版师”，用刻好的木版转印的“刷印师”，以及负责裁切纸张、装订等工序的人员。统括这些人的是出版商（编辑）。



浮世绘版木《梅下美人》，这是一块浮世绘木刻版，仅图无文。留存至今，弥足珍贵（图片：ColBase）

雕版师、刷印师等分工协作，大致流程如下：

出版商策划并委托作者撰文、画师绘图 雕版师将完成的文字和插图雕刻于木板 若为单色印刷（仅黑色），则由刷印师刷版，出版商校对即告完成 若为多色印刷（除黑色之外还使用其他颜色），则由出版商指定版木颜色 刷印师依照出版商指定的颜色进行试印，由画师确认效果 画师确认完毕，雕版师调整版木，完成色版制作 刷印师用色版印刷，出版商再次校对 正式批量印刷 印刷完成后裁边，线装成册



《今样职人尽百人一首》中描绘了雕版师们的工作场景（国立国会图书馆藏）



《的中地本问屋》中描绘了刷印师们使用版画工具“马连”，将图案转印至纸上（东京都立中央图书馆特别文库室藏）



《的中地本问屋》中还描绘了用刀裁切并修整纸张的人（左）及用针线进行装订的女工（右）（东京都立中央图书馆特别文库室藏）

一本书从无到有须经过几番调整、确认，而出乎意料的是，作者只负责撰文，画师只负责绘图及在多色印刷时确认色彩效果，仅此而已。

相较之下，雕版师至关重要。使用木槌和凿子需要精湛的技术，他们须经过数年的专业训练方能独当一面。

在《江户时代的图书流通》（佛教大学鹰陵文化丛书/思文阁出版）中就有描述雕版师辛苦的内容：

“缺乏水分和粘性的木板太硬了，（字与字的）间隙太难凿”（《今样职人尽百人一首》） “如果写本过于繁复（指文字或图案复杂），雕刻起来就极为费劲”（《宝船职人尽》）

如果作者进行了增补或修改，雕版师甚至得整版重刻。这是一项极为繁琐的工作，技艺精湛且耐心细致的雕版师在出版商之间非常抢手。

敲定他们的档期，也成为出版商的一个重要职责。在NHK大河剧《岂有此理〜茑重繁华如梦故事〜》中，有一个场景是茑重以“在吉原尽情玩乐”为条件，巧言说服雕版师接下工作。的确，茑重在吉原拥有广泛的人脉，使出这样的手段或许并非虚构。

刷印师也一样。刷印木版时要使用一种被称为“马连”的工具，从上方对纸施加压力以使图文转印过来。而要想保持同样的色彩、浓淡、品质刷印数百张纸，必定需要熟练的技艺。可想而知，出版商们都竞相招揽优秀的刷印师。

歌麿的浮世绘亦是工匠技艺的结晶

在茑重门下声名鹊起的喜多川歌麿，其浮世绘作品得以传世同样离不开这些工匠们。

歌麿在成为美人画浮世绘大师之前，便为茑重出版的绘本画插图了。据编纂于1790年左右的浮世绘师便览《浮世绘类考》记载，“（歌麿）寓居茑屋重三郎宅”。可见他可以说是茑屋“养成”（亲自培养）的画师，想必他也近距离看过自己的画作是如何经由雕版师、刷印师之手实现批量生产的。

歌麿的代表作《画本虫撰》《潮干之女》《百千鸟狂歌合》（本文标题图片）皆诞生于其艺术生涯的其中一个巅峰时期，于1788-1790年由耕书堂出版。



喜多川歌麿的《潮干之女》（国立国会图书馆藏）



喜多川歌麿的《画本虫撰》堪称狂歌与绘画融合的木版印刷物巅峰之作之一（国文学研究资料馆藏）

此三部作品属于“狂歌绘本”，即以狂歌配歌麿的画作。事实上，作品中收录的狂歌都出自当时一流的狂歌师，但歌麿笔下写实的虫、鸟、四季风景画堪称杰作，其艺术感染力甚至超过了狂歌本身。茑重推出的图书之所以广受大众欢迎，可以说正是因为具备这种视觉表现力。

关于其创作背景，《木版画：传统技法与其意匠》（诚文堂新光社）中给出了如下解释：

“浮世绘今时今日被视为艺术品，但在出版当时是商品。（出版商）斟酌成本，追求低投入高利润。（中略）从策划案到成品，精通各个环节的出版商与专业工匠们协同合作，才得以持续保持高品质。”

江户时代，工匠们在图书与浮世绘的发展中发挥了不容忽视的作用。正因为有他们的存在，图书批量生产、批量消费才成为可能。在幕府末期西方新式活字印刷技术传入日本以前，雕版师与刷印师一直支撑着日本出版文化的发展。

标题图片：喜多川歌麿的《百千鸟狂歌合》（国立国会图书馆藏）

