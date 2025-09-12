日本的大米危机是历史重演？！“天明大米危机”导致民众暴动、政权更迭

江户的“媒体王”茑屋重三郎生活的时代

今年7月，日本参议院选举落下帷幕。选举过程中，“令和大米危机”成为各方关注的焦点话题之一。历史总是惊人地相似，天明年间（1781-1789年）日本就出现过类似的局面：粮食歉收、米价疯涨、幕府介入……近250年之后的今天，米价是否还会撼动日本政坛？

隐喻社会乱象的出版物《天下一面镜梅钵》

宽政元年（1789年）出版的黄表纸（江户时代一种带插图的通俗读物——译注）《天下一面镜梅钵》，就取材于天明三年（1783年）浅间山火山喷发及其后的一系列社会事件：火山喷发造成粮食歉收，进而引发饥荒，民不聊生、饿殍遍野。标题中的“梅钵”是时任老中（执掌江户幕府政务的角色，定员四至五名——译注）松平定信的家纹，意在讽刺其为政无道、施策不力。

书中将浅间山喷发后飘落到各地的火山灰替换成金光闪闪的小判（江户时代的纯金金币——译注），描绘了人们争相拾金的疯狂景象。

书中开篇便是这样一幅画面：金币从天而降、国泰民富的盛世无需关门闭户，百姓们正在拆除家里的门窗。这其实是暗指当时频发的打砸米店事件。

《天下一面镜梅钵》巧妙隐喻了火山灰灾害扩大，以及由此引发的米价飞涨，甚至造成民众打砸米店的乱象，隐晦地表现出民众的担忧和不满。但从幕府的立场而言，这是一部嘲弄国家危局的大不敬之作，因此最终遭禁。



《天下一面镜梅钵》中描绘的火山喷发（左上），小判从天而降的荒唐景象（国立国会图书馆藏



描绘浅间山喷发的《天明三年浅间山大烧画图》（图片：ColBase）

卷末署名“长喜画”，但除了画师名，并未记载作者、出版商等信息。不过，后来的研究表明，该书的作者是当时的人气戏作家唐来参和，出版方则正是茑屋重三郎经营的耕书堂。在《耕书堂版本总目录》（收录于《茑屋重三郎与天明、宽政的浮世绘画师们》，太田纪念美术馆藏）等资料中，这本书也被记载为茑重策划出版的作品。

火山喷发引发大规模水灾

天明年间，灾害不断。浅间山喷发的岩浆流入河中，火山灰堆积使河床升高，进而导致各地洪涝灾害频发。农作物受灾严重，尤其是北关东与东北地区，据估算因饥饿而死亡的人数多达92万人。这就是“天明大饥荒”。饥荒造成农村民生凋敝、土地荒芜。

其中受灾最严重的是弘前藩（今青森县西部），据说饿死者多达8万人。另以大田原藩（今栃木县那须郡）的受灾状况为例，这是一个与东北地区相邻的小藩，大米产能为11416石（一石约合150公斤——译注）。在大田原藩，天明二年到六年（1782-1786年）的5年间，低温冷害、暴风雨、连续降雨等异常气象不断，加之浅间山喷发带来的火山灰灾害，农作物颗粒无收，饿殍遍地。

尽管大田原藩投放了城中储备的1000石大米用于救济，但在此困境中竟有商人企图囤货居奇从中获利，结果引发全村农民暴动。领地内发生暴动，对藩国来说是极其严重的事态。一旦幕府知晓，可能被视为“统治无方”，从而遭受惩罚。据记载，藩主曾亲自会见农民代表，聆听其疾苦。

此外，还有大量流民在地方吃不上饭，涌入江户寻求救济。幕府设立了救济站收容这些流民，但不过是杯水车薪，街头依然饥民遍地。

甚至连江户的百姓也饱受物价飞涨、特别是米价飙升之苦，民生凋敝。



为救济、收容饥民而设置的救济站。图中描绘的是始于1833年的“天保大饥荒”期间的情形（出自《荒岁流民救恤图》，国立国会图书馆藏）



《炊饭救济图》。此图同为表现“天保大饥荒”的画作，描绘的是人们将打砸米店抢夺来的部分大米抬至路边，用大锅煮粥分发给饥民（图片：品川数字档案）

大米危机与政权更迭

天明四年（1784年）1月，时任老中田沼意次为平抑米价，颁布《米谷买卖自由令》。此前，仅有获得幕府许可的株仲间（同业组织——译注）可以参与大米的流通和销售，该政策一改旧制，大胆放宽市场准入门槛，任何人都可以自由买卖米粮。

然而，此举未能奏效。新入市的商人以投机为目的囤货炒作，反而导致米价进一步上涨。对此，幕府不得不出资20万两金币从商人手中购米，并以低价直接向百姓出售，以缓解事态。

就在措施初见成效之时，天明六年（1786年）8月，田沼意次的最大靠山——第十代将军德川家治去世。失去后盾的田沼意次随即下台，松平定信接掌政权。

灾害与饥荒之下，社会本就动荡不安，政权更迭使混乱局面雪上加霜，救济饥民的行动也被迫延迟。米价在田沼意次失势后的天明七年（1787年）上半年达到顶峰：平时100文可买约1升米，此时却只能买到2合5勺（1升约为10合，1合约为10勺——译注），价格暴涨近4倍，民愤随之达到极点。

同年5月，大坂（大阪旧称）的米店遭民众袭击，骚乱一发不可收拾，很快蔓延全国。这就是后来所称的“天明打砸事件”的发端。



黄表纸《新建哉龟藏》（非耕书堂出版）中也出现了“天明打砸事件”的场面（国立国会图书馆藏）

即使在江户，仅5月一个月被袭的米店就超过1000家。《天下一面镜梅钵》正是隐喻了这番乱象。

江户的打砸米店事态之严重令奉行所（维护治安的机构——译注）也束手无策。5月22日，幕府出动江户城警卫部队——御先手组，下令“不服管束者，格杀勿论”。经过当局铁腕镇压，5月底这场暴动终告平息。

次月，松平定信成为老中首座（老中里的一号人物，相当于今日本内阁总理大臣——译注）。而当时在御先手组中任职的长谷川平藏因镇压暴乱有功，被提拔为“火付盗贼改”（负责打击纵火、偷盗抢劫、赌博等重大犯罪的官职——译注）。

田沼意次重视商业，在任期间力图改革幕府财政收入结构，由重农转向重商，但也因此对农村地区关注不足，被指面对饥荒应对滞后，未能找到解决大米危机的有效对策，成为导致其下台的原因之一。

但另一方面，田沼政权下社会氛围相对自由开放，茑重出版了一大批突破常规、新奇独特的出版物，在出版界迅速崭露头角。田沼意次失势后，松平定信加强了经济管制和风纪整顿，出版业亦受到了严格限制。

标题图片：隐喻打砸商店社会乱象的《天下一面镜梅钵》（国立国会图书馆藏）

