老年痴呆症≠没救了：脑科学家在看护母亲过程中看到的“一线希望”健康与医疗 社会 家庭
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不愿承认患了老年痴呆症
恩蔵女士的母亲是在10年前的2015年出现异常状况的。那是她65岁的时候。有时为买味噌酱去了便利店，却空手回来；有时跟人约好了，却放人鸽子，这些事情发生在做事认真可靠的母亲身上，实在让人不敢相信。
尽管如此，她还是犹豫要否带母亲去看医生，就这样拖了将近一年。说到原因，恩蔵女士回忆说：“当时我安慰自己，‘谁都会有这样的事情的’，以此打消自己的担心。其实是我不希望她生病。”
因此，恩蔵女士对频频犯错的母亲开始不耐烦，不由得去责备的情况越来越多。她非常后悔，如果早点带母亲去看医生，即使被诊断为老年痴呆症，“我也会觉得‘这没什么关系’，要是以这种方式对待妈妈的话，我想后来就会完全不同了。妈妈经常因为一点小错误就被呵斥，她失去了自信”。据说妈妈也有过茫然无措地呆立在那儿的时候。
“老年痴呆症”这个词的分量很重。即使是脑科学家，也有局限性，不想承认自己的亲人真的发病了。
一起做味噌汤
恩蔵最终带着母亲去看了医生，通过磁共振成像（MRI）检查，发现掌管最近记忆、被称为海马体的大脑部位缩小了。因此被诊断为阿尔茨海默型痴呆症。听到这个结论的母亲吓了一跳，因为震惊而沉默，但是脑科学家恩蔵面对现实，反而下定了决心。
“原来只是海马体受了点伤啊。大脑的其他领域并没问题，能做的事情还有很多。并不是现在马上就什么都做不了了”，恩蔵恢复了冷静。
马上开始行动，首先做的是与妈妈齐心协力制作味噌汤。海马体出了岔子，就记不住刚刚做过的事情，比如即使已经在做了，中途也却想不起自己在干什么，手就停了下来。但是，灵巧地用刀削掉土豆皮之类还是可以做到的。
“身体记住的技能不会消失。因为它不是由海马体、而是由大脑的其他领域所掌控。如果妈妈问‘我是在做什么来着’，我只要轻轻说声‘是在做味噌汤呢’，就可以继续做下去。我代替了妈妈的海马体”。据说恩蔵母亲的症状并没有迅速发展，两人共同制作味噌汤一直持续了3年。
听前奏，唱出歌曲
由于母亲需要日常照料的部分越来越多，所以开始利用往返护理机构的日间护理服务等，到了第六年的2021年，母亲终于被诊断为“重度老年痴呆症”。
母亲非常喜欢音乐，还担任过钢琴老师，于是恩蔵决定尝试音乐疗法。邀请到自己家来的治疗师刚开始弹奏钢琴，“妈妈就像玩‘听前奏猜歌’一样，一下子将歌词、旋律都完美地唱了出来。其实到了重度，一般都很难说出话来的”。音乐也不是由海马体，而是由不易受到痴呆症影响的大脑领域所控制的。
由于海马体的缩小，最近的记忆无法保持下来，但即便如此，让自己在情感上产生过强烈反应的事情，还是会有记忆的。比如，3.11东日本大地震伴随着“可怕”这种情感反应而刻印在记忆中，有时母亲还会说出一些奇怪的话。
“小不点儿在哪儿？”当时恩蔵和父母一起，一家三口人生活，并没有小孩。“仔细观察后发现，这句话经常是在吃饭的时候妈妈才说的。这是想让孩子吃饭，孩子却不在，便要找孩子的情景。其实小不点儿就是以前的我。这传达出想让自己孩子吃饭的母爱”。一家人围餐桌而坐的情景，对母亲来说是很珍贵的记忆。
残留的是“情感”
如果得了老年痴呆症，能做的事情确实会一点点减少。但是，恩蔵女士强调，“要说认知机能全部衰退，其实也不是。情感的能力就会残留”。
人类的情感机制是怎样的机制呢？例如，发现像蛇一样细长物体掉在路边时，人会反射性地跳起来。她解释道，“瞬间退避，冷汗直流是‘恐怖’这种情感的来源。之后判断‘不是蛇，而是绳子’的是大脑皮层”。
反射性的身体反应，是地球上的生物为了保护自己不受外敌伤害所具备的生存本能。不过，人类的身体反应“不仅仅是守护自身生存，它与情感也息息相关。其中包含爱情，自尊心，个人喜好等较为广泛的情感”。据说与身体反应相关的大脑部位不易萎缩，因此，情感也较难受到损伤。
并非“没救了”
在日本，老年痴呆症患者及其预备军、轻度认知障碍（MCI）患者合计推测超过1000万人。虽然患病的原因还尚未弄清，但根据恩蔵女士的说法，就如同肌肉疲劳会堆积乳酸一样，由于脑神经细胞的活动，同样也会产生“垃圾”。
“我们活着的同时也在回收垃圾，一般认为，如果回收的速度跟不上，多余物质泛滥的话，神经细胞就会受损”。随着年龄的增长，大脑中越发容易堆积垃圾。
为了预防这一点，虽然恩蔵说“推荐散步等轻微的运动”，但目前还没有研发出有效治疗该病的特效药。她强调指出：“不仅仅要预防，治疗，也要接受。也就是说，还有以为‘没救了’之外的选择，对人类来说，有价值的探讨行动是最重要的。”
老年痴呆症当事人也有不能对家人诉说的烦恼。据说不仅仅是往返家和看护机构，为拥有同样境遇的老年痴呆症患者提供一个交流平台也非常重要。“对拥有同样境况的人很容易说出真实的感受，即使遇到困难，痴呆症患者前辈也会给出很多建议，倾听自己的烦恼。这是家人很难做到的地方”。
恩蔵一直坚信“妈妈就是妈妈”，在2023年5月送走了老人。据说母亲直到去世的前一天还哼着她最喜欢的歌。享年72岁。
标题照片：接受采访的脑科学家恩蔵绚子女士（花井智子）
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