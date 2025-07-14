老年痴呆症≠没救了：脑科学家在看护母亲过程中看到的“一线希望”

脑科学家（东京大学研究生院特聘研究员）恩藏绚子曾经有过长年看护罹患老年痴呆症母亲的经历。她回忆说，即使患了老年痴呆症，人类也会残留一些重要的能力，直到去世的最后时刻，“母亲始终都是她自己”。那么，脑科学家是如何看待老年痴呆症的呢？

脑科学家。东京大学研究生院综合文化研究科特聘研究员，兼任金城学院大学、早稻田大学和日本女子大学非常勤讲师。1979年出生于神奈川县。2007年获得东京工业大学研究生院综合理工学研究科智能系统科学专业学术博士。著有《脑科学家的母亲，患上认知症》（河出书房新社）等作品。2023年，NHK播出了《认知症的母亲和脑科学家的我》特别节目，记录了她与患有认知症的母亲的共同生活经历。目前关注的重点是重度认知症患者的丰富情感和老年人的创造力。

不愿承认患了老年痴呆症

恩蔵女士的母亲是在10年前的2015年出现异常状况的。那是她65岁的时候。有时为买味噌酱去了便利店，却空手回来；有时跟人约好了，却放人鸽子，这些事情发生在做事认真可靠的母亲身上，实在让人不敢相信。

尽管如此，她还是犹豫要否带母亲去看医生，就这样拖了将近一年。说到原因，恩蔵女士回忆说：“当时我安慰自己，‘谁都会有这样的事情的’，以此打消自己的担心。其实是我不希望她生病。”

因此，恩蔵女士对频频犯错的母亲开始不耐烦，不由得去责备的情况越来越多。她非常后悔，如果早点带母亲去看医生，即使被诊断为老年痴呆症，“我也会觉得‘这没什么关系’，要是以这种方式对待妈妈的话，我想后来就会完全不同了。妈妈经常因为一点小错误就被呵斥，她失去了自信”。据说妈妈也有过茫然无措地呆立在那儿的时候。

“老年痴呆症”这个词的分量很重。即使是脑科学家，也有局限性，不想承认自己的亲人真的发病了。

一起做味噌汤

恩蔵最终带着母亲去看了医生，通过磁共振成像（MRI）检查，发现掌管最近记忆、被称为海马体的大脑部位缩小了。因此被诊断为阿尔茨海默型痴呆症。听到这个结论的母亲吓了一跳，因为震惊而沉默，但是脑科学家恩蔵面对现实，反而下定了决心。

“原来只是海马体受了点伤啊。大脑的其他领域并没问题，能做的事情还有很多。并不是现在马上就什么都做不了了”，恩蔵恢复了冷静。

马上开始行动，首先做的是与妈妈齐心协力制作味噌汤。海马体出了岔子，就记不住刚刚做过的事情，比如即使已经在做了，中途也却想不起自己在干什么，手就停了下来。但是，灵巧地用刀削掉土豆皮之类还是可以做到的。



“与妈妈一起做味噌汤的时候，我成了妈妈的海马体”（摄影：花井智子）

“身体记住的技能不会消失。因为它不是由海马体、而是由大脑的其他领域所掌控。如果妈妈问‘我是在做什么来着’，我只要轻轻说声‘是在做味噌汤呢’，就可以继续做下去。我代替了妈妈的海马体”。据说恩蔵母亲的症状并没有迅速发展，两人共同制作味噌汤一直持续了3年。

听前奏，唱出歌曲

由于母亲需要日常照料的部分越来越多，所以开始利用往返护理机构的日间护理服务等，到了第六年的2021年，母亲终于被诊断为“重度老年痴呆症”。

母亲非常喜欢音乐，还担任过钢琴老师，于是恩蔵决定尝试音乐疗法。邀请到自己家来的治疗师刚开始弹奏钢琴，“妈妈就像玩‘听前奏猜歌’一样，一下子将歌词、旋律都完美地唱了出来。其实到了重度，一般都很难说出话来的”。音乐也不是由海马体，而是由不易受到痴呆症影响的大脑领域所控制的。

由于海马体的缩小，最近的记忆无法保持下来，但即便如此，让自己在情感上产生过强烈反应的事情，还是会有记忆的。比如，3.11东日本大地震伴随着“可怕”这种情感反应而刻印在记忆中，有时母亲还会说出一些奇怪的话。

“小不点儿在哪儿？”当时恩蔵和父母一起，一家三口人生活，并没有小孩。“仔细观察后发现，这句话经常是在吃饭的时候妈妈才说的。这是想让孩子吃饭，孩子却不在，便要找孩子的情景。其实小不点儿就是以前的我。这传达出想让自己孩子吃饭的母爱”。一家人围餐桌而坐的情景，对母亲来说是很珍贵的记忆。

残留的是“情感”

如果得了老年痴呆症，能做的事情确实会一点点减少。但是，恩蔵女士强调，“要说认知机能全部衰退，其实也不是。情感的能力就会残留”。

人类的情感机制是怎样的机制呢？例如，发现像蛇一样细长物体掉在路边时，人会反射性地跳起来。她解释道，“瞬间退避，冷汗直流是‘恐怖’这种情感的来源。之后判断‘不是蛇，而是绳子’的是大脑皮层”。

反射性的身体反应，是地球上的生物为了保护自己不受外敌伤害所具备的生存本能。不过，人类的身体反应“不仅仅是守护自身生存，它与情感也息息相关。其中包含爱情，自尊心，个人喜好等较为广泛的情感”。据说与身体反应相关的大脑部位不易萎缩，因此，情感也较难受到损伤。

并非“没救了”

在日本，老年痴呆症患者及其预备军、轻度认知障碍（MCI）患者合计推测超过1000万人。虽然患病的原因还尚未弄清，但根据恩蔵女士的说法，就如同肌肉疲劳会堆积乳酸一样，由于脑神经细胞的活动，同样也会产生“垃圾”。

“我们活着的同时也在回收垃圾，一般认为，如果回收的速度跟不上，多余物质泛滥的话，神经细胞就会受损”。随着年龄的增长，大脑中越发容易堆积垃圾。

为了预防这一点，虽然恩蔵说“推荐散步等轻微的运动”，但目前还没有研发出有效治疗该病的特效药。她强调指出：“不仅仅要预防，治疗，也要接受。也就是说，还有以为‘没救了’之外的选择，对人类来说，有价值的探讨行动是最重要的。”

老年痴呆症当事人也有不能对家人诉说的烦恼。据说不仅仅是往返家和看护机构，为拥有同样境遇的老年痴呆症患者提供一个交流平台也非常重要。“对拥有同样境况的人很容易说出真实的感受，即使遇到困难，痴呆症患者前辈也会给出很多建议，倾听自己的烦恼。这是家人很难做到的地方”。

恩蔵一直坚信“妈妈就是妈妈”，在2023年5月送走了老人。据说母亲直到去世的前一天还哼着她最喜欢的歌。享年72岁。

标题照片：接受采访的脑科学家恩蔵绚子女士（花井智子）

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