“Cognicise”运动，助你在痴呆症发病前守住防线

轻度认知障碍（Mild Cognitive Impairment，MCI）被称为痴呆症的“早期阶段”，然而，近年来的研究表明，若能积极增加身体活动和人际交往，则可在一定程度上免于罹患痴呆症，并维持正常的生活功能。东京都一家医院内设有MCI专门训练室，本文将为读者介绍其训练情况。

让头脑与身体联动

根据九州大学二宫利治教授等人的研究，2025年日本痴呆症患者为471万人（估算值），轻度认知障碍（MCI）患者则达564万人。随着“团块世代”（二战后日本于1947-1949年间出生的第一次婴儿潮人口——译注）进入75岁以上的后期高龄者阶段，两者合计已突破千万人大关。

MCI被定义为“健康与痴呆症之间的过渡状态”。即使因健忘等原因而出现认知功能衰退，但通常认为日常生活也不会受到影响。临床上常举的例子是：忘记昨天晚餐吃了什么饭菜，属于因年龄增长而导致的健忘；但若连自己吃过晚餐这件事都想不起来，则是MCI的典型征兆。

若置之不理，有些人会逐步发展为痴呆症；反之，若采取适当方式加以处置，则有望免于发病，甚至恢复健康的可能性也会提高。其中，有一种训练方法备受关注，这就是在活动身体的同时锻炼认知功能的“Cognicise” (*1)。

位于东京都町田市的鹤川疗养医院是东京都指定的痴呆症专科综合医院。2022年4月，院内开设了专门治疗MCI的训练室“ASMO”，每周二进行一次约3个小时的课程。不久前的一天，笔者前往这间训练室一探究竟。

当天共有12名老年人参与课程。经过充分的热身活动后，Cognicise训练正式开始，其特点是让大脑功能与肢体动作同步联动。例如，将脚步动作与数字绑定，事先定好规则：“1向前”“2向后”“3向右”“4向左”。即使作业治疗师松尾亮佑随机喊出“1、4、3、1”等指令，多数人也能按照指令做出相应的动作。



在ASMO指导学员训练的作业治疗师松尾亮佑

难度随后逐渐提升，开始穿插“2＋2”“10－6”“99－97”等计算题，最后甚至出现“9998－9995”这样的四位数减法。于是有人反应变慢，有人开始出错，也有人因动作犹豫而身体失去平衡。学员一边与“做不好”的焦躁感抗争，一边仍努力移动着脚步。

松尾表示：“让头脑与身体动作联动，被认为可以提升认知功能。无法立刻按照指令做出动作也没关系，光是尝试去做，大脑就会受到刺激。”训练室每个月底都会举办测定会，通过个别面谈来评估认知功能。他认为：“若是以‘恢复了以往的生活’或‘重新开始了想做的事’为标准，几乎所有学员都实现了目标。”

国立长寿医疗研究中心的数据显示，“每年有5%-15%的MCI患者会发展为痴呆症”。虽然难以断言，但ASMO的训练课程对于维持或改善症状似乎有一定的效果。

恢复了干劲

80多岁的学员大竹文（化名）在家人的建议下去ASMO上课已有3年。她说：“最大的改变就是恢复了干劲。遇见老朋友时，对方还惊讶地说‘你变得很有精神了’。”

刚开始去上课时，她正处于意志消沉的状态。她说：“突然之间就什么都不想做了。明明以前很喜欢看电影和舞台剧，那时却完全不想去了。”这或许与数年前丈夫过世有关。起初她经常缺课，总是在找各种理由请假。

然而，她的热情逐渐复苏。“老师对我说‘你一定能越做越好的’。虽然进步很慢，但身体确实逐渐活动起来了。看到年轻的老师那么认真，心里也觉得自己必须加油才行。”

在ASMO，大家并非孤军奋战，因为身边都是处境相似的人，自然而然会产生交流，气氛融洽和谐。同样80多岁的龟田有子（化名）已参加了两年课程，她表示：“能遇到和自己情况相似的人很开心。老师也会说‘就算做不到也没关系，对大脑也是一种刺激’，让人心情轻松不少。”



ASMO的训练场景（鹤川疗养医院提供）

不过，记忆力的衰退并未就此得到遏制。与刚开始上课时相比，龟田的记忆力测试分数有所下降。即使如此，洗衣、做菜、打扫卫生等家务她都能自己完成，不需要依靠家人照顾。她说：“除了记忆力之外，其他方面都维持现状。我的个性并没有改变，依然喜欢尝试新事物。人生在世，我想开朗地活到生命最后一刻。”龟田坦然接受记忆力衰退的现实，同时与朋友交流，参加社区合唱团活动，享受着丰富多彩的人生。

谈及Cognicise的医学效果，该院痴呆症疾患医疗中心主任小松弘幸医生说，在身体活动功能与认知功能之间“会形成新的神经回路，让大脑中仍然健全运作的部分获得锻炼与强化。这样或许能弥补正在衰退的部分”。

MCI的发病原因

MCI究竟因何而起？小松医生指出，发病原因有很多种，有时是生活作息紊乱、暴饮暴食等不良生活习惯引起的。只要调整生活方式，再通过Cognicise等方法锻炼一度降低的认知功能，就有可能恢复正常。



鹤川疗养医院小松弘幸医生（痴呆症疾患医疗中心主任）

另一方面，阿尔茨海默症也可能是MCI的致病原因。这种病的致病物质是一种名为β-淀粉样蛋白的“垃圾蛋白”，当人体的代谢功能下降时，这种物质便会在脑内堆积，破坏神经细胞并导致大脑萎缩。这种物质少量堆积的阶段就会引发MCI，但“由于这是一种进行性疾病，遗憾的是无法逆转，最终会发展成痴呆症”。

不过，即使病因是阿尔茨海默症，现在也能在MCI阶段投以新药仑卡奈单抗（Lecanemab）来延缓痴呆症的发展进程，而Cognicise在尽可能维持生活功能方面同样有效。

小松医生说：“（痴呆症造成的）记忆障碍与生活功能应该分开看待。真正重要的也许并不是β-类淀粉样蛋白的数值如何，而是患者本人在饮食、洗澡、排泄等日常生活中没有困扰，能保持自己的兴趣爱好，尽可能维持生活的品质。”

隐性MCI

若能在MCI阶段及早发现，可选择的应对方案则不限于Cognicise，会更加广泛。不过，MCI与正常老化的健忘很难区分，而且对日常生活的影响并不显著，因此主动就医者寥寥无几，多数人都是发展成痴呆症后才去看医生的。

虽然研究结论为“MCI患者达564万人”，但该数字终究是估算值(*2)，并非各医疗机构确诊人数的总和。如何发现“隐性MCI”人群并预防其发病至关重要。

日本各地方政府举办健康讲座，以“大脑健康检查”或“健忘检测”等名义，为前来参加的民众进行MCI筛查。不过，日本医疗政策机构高级经理栗田骏一郎指出：“是否接受检查取决于本人意愿，不能强制”，因此在推广普及方面有其局限性。

此外，即使检查结果显示可能患有MCI，愿意前往医疗机构接受正式诊断的人也并不多。国立长寿医疗研究中心曾针对各地居民实施痴呆症大规模筛查，建议1083名疑似患有痴呆症或MCI的民众前往医院进行精密检查，但实际就诊者仅79人，占整体的7.3%。

鹤川疗养医院的小松医生指出：“MCI很难靠自己察觉，因此身边能客观观察的人极为重要。”他强调了家庭医生、家人或亲朋好友的重要性。例如，患者出现无法按时服用指定药物等异常情况时，家庭医生就比较容易察觉，进而督促其前往专科医生处就诊。

只要人们对MCI与痴呆症的了解不够充分，要建立一个“将检查与就医视为理所当然之事”的社会便尚需时日。因此，身边人的“察觉”目前依然十分重要。

（文内未署名图片，均由作者拍摄）

标题图片：学员依照绳梯上标示的数字移动脚步（鹤川疗养医院）

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