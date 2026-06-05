通过AI与人类的合作实现iPS细胞技术的社会化应用

防病于未然，即使健康受损也能保证生活质量——AI和iPS细胞这两种尖端技术即将改变医疗的存在方式。走在基于AI和数据分析的医疗研究领域最前沿的千叶大学川上英良教授向我们介绍了技术的现状、未来展望及今后人类应该扮演的角色。

千叶大学研究生院国际高等研究基地及医学研究院教授。东京大学研究生院医学系研究科结业。曾供职于东京大学医科学研究所、理化学研究所等单位，后任现职。理化学研究所“预测医学特别项目”团队总监。长期从事将庞大临床信息、检测数据与最尖端AI数据科学技术相结合的研究，对疾病进行分层、预测发病和预后的相关研究工作。

AI×iPS细胞让“无疾善终”变成现实？

每个人都可以不受疾病困扰，在健康状态下走完一生——这样的未来正在一点一点地向我们靠近。比如，使用智能手表等可穿戴设备常时记录心跳、睡眠等数据，通过AI分析来预测风险，这样便能在出现症状前调整生活习惯或采取医疗措施，从而能更加容易地维持健康状态。另一方面，也有一些仅靠预防和管理难以避免的疾病或损伤。作为“最后一道防线”被人们寄予厚望的，正是基于iPS细胞（诱导性多能干细胞）的再生医疗技术。

iPS细胞是在皮肤或血液等体细胞内导入特定基因使其初始化，回归到可以分化为多种细胞状态的一种细胞。2006年，京都大学山中伸弥教授在小白鼠身上成功培育出iPS细胞，今年正好是第20个年头。着眼于利用iPS技术恢复因疾病或损伤而丧失的身体机能这种医疗技术的商业化，全球各地的研究人员和制药企业展开了激烈竞争。

川上教授常年致力于通过AI和机器学习等数理科学手法开展的医学研究工作。即使诊断结果相同，但某些药物有的人用了有效，有的人用了没效。同时，一些癌症初期患者数年之后会复发，而有些病例即使被确诊为癌症末期，但也可以存活多年而不复发，川上教授的构想是建立一种根据数据对这些个人差异进行分类，以提供恰当治疗方案的知识体系，而不是单纯依赖医生的经验判断。

川上教授在理化学研究所担任旨在利用AI和医学科学以防病于未然的“预测医学特别项目”的团队总监，身处相关研究的最前沿。

他表示，“我认为能够满足人们健康长寿，不受病痛困扰地安然辞世这样一种所谓‘无疾善终’理想的医疗服务完全有可能成为现实。虽然五年十年之内办不到，但我期待到2050年之前能够逐渐变成现实”。

AI×iPS细胞的现状

利用AI开展的iPS细胞医疗研究工作进展到了什么程度？

开展生命科学领域AI研发业务的Epistra公司（东京都品川区）等机构组成的研究团队于2022年6月发布消息称成功开发出一套“优化”系统，可以借助AI在庞大的数据组合中自动找出iPS细胞等用于再生医疗的细胞的培养条件。

在此之前，细胞培养工作在很大程度上依赖于资深研究人员的经验和感觉，难以高效稳定地制备高质量的细胞。Epistra团队的研究引入了名为“Mahoro”的实验用机器人和名为“Epistra Accelerate”的AI分析软件。AI选出温度和营养投入方式等条件后，机器人按照其指令培养细胞，然后对得到的结果加以分析，决定下一步应该测试的条件——通过不断重复这个过程，可以高效获取高质量的细胞。



培养iPS细胞的“Mahoro”机器人（神户市中央区理化学研究所）（时事社）

川上教授表示，“近年来，在生命科学领域，作为AI核心技术的‘优化技术’开始发挥重要作用。制备iPS细胞所需的‘山中因子（四种关键转录因子）’也是过去在庞大的备选因子中通过实验筛选出来的。用于再生医疗的细胞培养也同样具有这样的‘条件筛选难度’。按照不同顺序导入不同程度的基因或蛋白质等特定因子，会导致用于再生医疗的细胞性质大不相同。以前需要花费大量时间和精力的条件筛选工作，现在已经可以通过AI高效推导了”。

开展再生医疗，需要稳定地制备大量高质量的细胞用来给患者移植。通过AI和机器人的结合，有望消除作业过程中的偏差，节约时间和成本，作为一种推动iPS细胞再生医疗社会化应用的技术备受关注。



千叶大学治疗学人工智能（AI）研究中心

川上教授表示，“大约15年前，我曾参与过一个关于流感病毒增殖的研究项目，当时不断重复大量实验，几乎每天消耗100箱一次性吸头，强烈感觉‘这不是应该让人来干的工作’。人的手很难做到长时间保持完全一样的条件，像处理细胞这种细致的操作更是难上加难。在这一点上，机器人可以准确地重复相同动作。无论是机器人还是AI技术，对于iPS细胞医疗来说都是非常有效的”。

这些技术正在让iPS细胞医疗从“工匠技艺”逐渐变成一种“可以再现的技术”。

寻找适合各个患者的治疗方法的“个性化医疗”的进展

近年来，主要通过iPS细胞制备的“类器官（Organoid）”相关研究也取得了重大进展。类器官是直径大约数毫米的三维组织培养物，缩小再现了真实器官的部分结构和功能，被称作“迷你器官”。

由于类器官可以在体外如实重现人体细胞特征，所以常常被用于详细研究疾病发病、发展的“病态模型”研究。同时，也有助于开展“个性化医疗”研究活动，帮助研究人员找到针对疾病的有效药物，或是适合各个患者体质和病状的治疗方法。

具体事例方面，东京科学大学等单位组建的研究团队制作了会造成“肾单位肾痨（Nephronophthisis, NPH）”这种指定疑难肾病的基因缺损肾脏类器官，与正常情况进行比较后发现，和组织变硬的“纤维化”问题相关的分子存在异常。此外，研究团队还发现了可以遏制这种异常的药物，开辟了通往新疗法的道路。

现在人们正在讨论将AI图像分析与全面检测基因和蛋白质等物质的“组学数据分析”相结合，以推动创新药和个性化医疗服务发展的可能性。AI和类器官研究目前正在开始结合。

川上教授正计划与著名的类器官研究先驱人物、大阪大学武部贵则教授一道开展新的研究。他表示，“AI和人类的一大不同在于认知能力。人类可以直观处理的是能够通过视觉理解的简单结构，而AI则可以分析随时间而变化的类器官的复杂三维结构。正因为处于人类无法瞬间掌握的数据处理领域，这样的技术才具有生命力。我认为，将过去依赖于资深人员经验或直觉的判断以具有再现性的形式交给AI去做，创新药和个性化医疗将会不断发展”。

人类继续扮演试错角色

在AI不断融入社会各种领域的背景下，今后人类应该扮演什么样的角色？川上教授认为，

“大家都说AI拥有高度的智能和处理能力，但实际上，只有人类给予其‘方向’和‘问题’才能发挥力量。如果不给任何指令，那么即使让AI自主思考，也不会取得什么好成果。应该追求建成怎样的社会？在这种规划方向的问题上在今后也需要人类发挥重要作用”。

随着ChatGPT等工具的面世，AI已经逐渐走进了人们的日常生活，但至少目前，还没有走到让AI去做目标设定和价值判断的阶段。在这样的背景下，另一个必须由人类扮演的角色就浮现了出来。

“AI在决定意义上缺乏的是‘身体性’。由于其没有实体，就无法直接作用于现实世界，也无法通过自身来感受结果。即使AI可以基于数据做出‘应该会变成这样’之类的预测，但其无法体验在现实世界中到底产生了怎样的结果，也无法在失败基础上重新来过。我认为，实际动手对环境造成影响，确认其变化，如此反复试错的角色，还是需要让人类来继续扮演。”

就像这样，人类提出问题，在现实世界负责判断和实践，AI则负责处理庞大的数据和复杂的预测工作。随着这种合作关系不断加深，未来的人们必定可以在健康状态下走过一生，活出自我直至生命最后一刻，而不是得了病再治疗。

采访/撰文：杉原由花、大越裕（理科撰稿人团队PASCAL）

编辑支持：株式会社POWER NEWS

标题图片/文内图片：横关一浩（Mahoro机器人除外）

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