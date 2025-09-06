竹笋美食精选：鲜嫩清甜、爽脆可口

竹笋美食精选：鲜嫩清甜、爽脆可口饮食
真空包装的水煮笋，让竹笋菜肴不再是春季限定，一年四季都能尝鲜。以下为大家介绍几款竹笋的经典做法。
竹笋饭
用花椒嫩叶略施点缀，堪称完美！
土佐煮
将竹笋用高汤炖煮后撒上土佐（高知县）特产鲣鱼干片，稍事搅拌即成，故而得名“土佐煮”。
煮嫩笋
这道菜是两种春季食材的完美结合，即所谓“山之春”（竹笋）与“海之春”（裙带菜）相遇的佳肴。虽说如此，因为有了真空包装的春笋和盐渍裙带菜，如今这道传统煮菜一年四季都能享用。
嫩叶拌笋
用高汤化开白味噌（西京味噌）后拌入切碎的花椒嫩叶，制成“嫩叶味噌”，将其裹在笋块上。那一抹绿色，在视觉上也给人以清新之感。
筑前煮
这道传统菜肴中的食材非常丰富，包含了竹笋、牛蒡、胡萝卜、莲藕等根茎菜，以及魔芋、鸡肉等，是饱腹感十足的超经典炖菜。
青椒肉丝
这虽是一款地道的中国菜，但因某食品厂商以“在家享受正宗中餐”为理念，推出了调味酱料系列，只需用它与食材翻炒即可简单复制出中餐风味，因而成为了日本人餐桌上的“常客”。
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。