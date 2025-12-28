生姜：爽脆辛香，去腥提味的“高手”

日本食物图鉴：知食材，增食欲

虽然生姜从来不是菜品的主角，却在提味、去腥除膻时大有可为。清爽的香气与辛辣，还可以很好地提升菜肴的风味。

“咬一口，皱眉头”的食材

生姜是原产于亚洲热带地区的多年生草本植物，其膨大的地下茎是可食用部分。据说，生姜是3世纪左右从中国传入日本的。在平安时代（794-1192年）中期编纂的典籍中，已有以食用为目的种姜的记载。

古时候日本将生姜称做“吴之hajikami”。这个“hajikami”，是“咬一口，皱眉头”的意思”，泛指花椒、芥末等所有辛辣食物。从中国传来的生姜，冠上古时中国的朝代名“吴”，则有了“吴之hajikami”这个名称。

在地下茎尚未膨大成姜块时就采收、上市的生姜称为“嫩姜”，一般只有每年6月至8月才能买到。嫩姜含水量高，辛辣味较为温和，可以当作新鲜蔬菜食用，品味其脆嫩的肉质。



（图片：PIXTA）

而在超市等商店里全年有售、价格波动不大的生姜，则是采收后经数月储藏才上市的，亦称“老姜”。这种姜水分减少，辛辣味变强，因此适合用来调味，或擦成泥或切成片等，为食材去腥，为菜肴提味。

姜具有发汗、促进血液循环的作用，是中药“葛根汤”中的一味药材，用以预防治疗感冒。做炖菜的时候加些生姜，即可发挥其中药材功效，食用后让身体由内而外暖和起来。



（图片：PIXTA）

虽然生姜价格亲民且全年都能买到，不过肯定有人觉得擦生姜泥很麻烦。为此，自上世纪70年代起，市面上开始销售一种非常方便的产品——管装生姜泥。许多日本家庭都会将其常备于冰箱中，是提味去腥的好帮手。



（图片：PIXTA）

标题图片：PIXTA

