莲藕：既“爽脆”又“绵软”的个性派根类蔬菜

日本食物图鉴：知食材，增食欲

多孔的独特外观，加上爽脆的口感,莲藕是日本人餐桌上不可或缺的食材之一。

原来不是根，而是茎！

莲，主要原产地为北半球温带至亚热带地区，据推测，日本在奈良时代（710-794年）便已开始种植。由于佛像的台座采用莲花造型的“莲花座”，因此自古莲花便与佛教文化密切相关，既可观赏，也是宗教仪式的供花。进入明治时代（1868-1912年）后，日本从中国引进了易于栽培的莲花品种，食用品种的种植在日本成为主流。目前，日本茨城县的莲藕产量最高，占到了全国的一半，佐贺县与德岛县次之，各占一成。

莲是莲属的水生草本植物，其中可食用的部分称为“莲藕”，日语中写作“莲根”，但实际上，它并非“根”，而是莲鞭膨大后的地下茎。莲生长在沼泽、湿地中，从根部难以直接吸收空气，因此它们需要通过大型叶片吸收空气，并输送至根部。莲藕内部的孔洞，起到了输送空气的“管道”作用。



图片：PIXTA



采收莲藕（图片：PIXTA）

莲藕是日本传统年菜中的红烧什锦菜以及醋腌藕等菜品中不可或缺的食材。由于莲藕多孔，因此有着“能够预见将来”“前景光明”的吉祥寓意。此外，由于莲子繁多，因此也有“子嗣兴旺”的含义。

从水里采收上来的莲藕是节节相连的，比较大的藕节在日语中称为“亲藕”，纤维粗、黏度高，适合做炖煮菜或莲藕泥。中间的几节称为“子藕”，用途广泛，适合煮、炸、炒等。靠近藕芽‌（莲藕嫩茎）的部分称为“孙藕”，因处于生长期，纤维较细，因此清脆爽口，适合用来做金平菜(*1)、沙拉、醋拌菜等讲究口感的菜肴。



图片：PIXTA

在日本的一些农家或农业组织的网站上，经常会介绍诸如“莲藕都有10个孔”“莲藕中央有1个空，周围有9个孔”等趣味知识。然而实际上，将买来的莲藕切开后经常可以发现，有些莲藕孔洞会更多，并非正好都是10个。



图片：PIXTA

标题图片： PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。