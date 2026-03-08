山药美食精选：“黏滑”“脆嫩”“绵润”，口感丰富多变

日本食物图鉴：知食材，增食欲

切碎、擦泥、加热——相同的食材因烹饪方式的不同而呈现迥异的口感，这正是山药为我们带来的乐趣之所在。

山药泥浇汁

这是一种将山药擦成泥后浇在食材上的食用方法。即便是超市里买来的便宜的金枪鱼块，只要浇上一层山药泥，就能享受到些许的奢侈感。

山药泥浇汁与荞麦面和乌冬面也是经典搭配。



（图片：PIXTA）



（图片：PIXTA）

鳗鱼山药泥盖饭

属于“山药泥浇汁”的一个变种版本，但因鳗鱼的存在感十足，故逐渐形成了这一固定名称。堪称“极致奢华”的夏日滋补佳品。



（图片：PIXTA）

山药沙拉

沙拉或醋拌凉菜里加上切小切碎的生山药，脆嫩的口感为菜肴增添了层次感。



（图片：PIXTA）

香煎山药片

切片后用平底锅煎烤，呈现出外香里“面”的口感。出锅前再淋上酱油烤制片刻，更添焦香风味。



（图片：PIXTA）

矶边扬（油炸海苔山药泥卷）

把山药泥用海苔片包裹后在油中稍稍一炸即可。加热后山药绵润的口感堪称绝妙。为了便于用海苔包裹，最好使用粘性大的银杏芋或自然薯。



（图片：PIXTA）

关西风味御好烧

在面糊中加入山药，成就独特的软糯口感。



（图片：PIXTA）

薯蓣馒头

“薯蓣”在这里指的是大和芋、捏团芋等粘性较大的山药品种。利用其加热后变得绵软的特性，用来制作日式蒸制甜点馒头的外皮。



（图片：PIXTA）

番外篇：牛舌套餐中的大麦山药泥饭

说到“牛舌套餐”，其标准搭配是“大麦山药泥饭”。这一组合由牛舌餐厅“negishi”首创。1981年创业之初，为了让女性顾客也能享受当时多作为“下酒菜”的牛舌，将益于健康的大麦饭与山药泥搭配在一起提供给顾客，由此诞生了这款美食。如今，许多提供牛舌的店家都效仿了这种搭配方式。



（图片：PIXTA）

调查/编写：e-Craft

标题图片：PIXTA

