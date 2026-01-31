葛：古老的食材，兼具美味与药用价值

日本食物图鉴：知食材，增食欲

葛，因其惊人的繁殖力而有“绿色怪兽”之称，在美国被列为入侵物种。然而，葛的根部——葛根中的淀粉，则为美食造就出无比润滑而富有弹性口感。

葛是豆科多年生藤本植物，自然生长于日本、中国、朝鲜半岛等东亚温暖地区的山野与河滩。

由于葛的繁殖能力强，犹如将周围覆盖起来一样快速蔓延，因此在现代，它给人以一种“棘手的杂草”之印象。但日本奈良时代的诗人山上忆良曾在和歌中咏叹“胡枝子、芒草、葛花、瞿麦花、黄花败酱草、泽兰、桔梗花”，将它们列为让人感受到秋日风情的“秋日七草”，葛花便是其中之一。从夏季至初秋盛开的紫红色穗状花朵近看十分可爱，还散发着葡萄汁般的清甜香气。



（图片：PIXTA）

葛的可食用部分，是从其根部提取的淀粉“葛根粉”。奈良时代编撰的《古事记》中记载，大和国（今奈良县）吉野国栖（日语读“kuzu”）地区的人曾沿街售卖葛根。据说，“葛”的日语读音kuzu，便源自该地名。

寒冷的冬天里挖出的葛根，经敲碎和反复用冷水浸泡，让淀粉沉淀，之后自然干燥，最终得到纯白细腻的葛根粉。吉野地区不仅拥有优质的水源，寒冷的气候也十分适合精制葛根粉。直到今天，“吉野葛”仍以顶级品牌而为人所知。

就像葛粉汤那样，葛根粉最常见的用途是为食物“增加浓稠度”，也常用来制作日式点心。一般来说，菜肴勾芡多使用以土豆淀粉为主要成分的团粉，但豆科植物葛根的淀粉，据说有促进血液循环、温暖身体的功效。

利用这一特性，葛根在中国被用作为药用植物。中药“葛根汤”便是其典型代表，它对发热、头痛等感冒初期症状具有缓解作用，在日本也广为人知。

标题图片：葛根粉与葛根汤（PIXTA）

