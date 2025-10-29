栗子：秋日里美味的象征，适配各式菜肴与甜点

日本食物图鉴：知食材，增食欲

栗子的时令较短，恰因如此，它最能让人感受到秋天的来临。虽然处理起来颇费工夫，但每一颗都是奢侈的享受。

9至10月正是吃栗子的季节，每年这个时候山毛榉科的落叶树上便结满带刺的果实。全世界栗子种类繁多，主要分为日本栗（和栗）、中国栗 (板栗)、欧洲栗和美国栗四大类。日本栗是经人工改良的野生柴栗，以粒大饱满、风味浓郁见长。

但美中不足的是不好剥皮。在日本家喻户晓的“天津甘栗”（属中国栗）加热后只要轻轻一捏，硬壳和栗荴便很容易剥落，但日本栗即便加热，剥皮仍然困难。

日本栗的主要产地是茨城县，冠有其地名“筑波”的是代表性品种。京都丹波地区自古也栽种栗子，“丹波栗”作为品牌而声名远扬。



（图片：PIXTA）

古代曾是主食

栗子如今常常被视为“秋日的奢侈品”“犒赏自己的食材”，但在古代，它却是日本人的重要主食。在长野县上松町的绳文时代草创期遗址中，出土了约13000年前的栗子；青森市绳文时代前期至中期的三内丸山遗址中，不仅发现了食用栗子的痕迹，还确认了当时人们将栗树木材作为建筑物的支柱使用。

八世纪初编撰的《古事记》《日本书纪》中亦有栗子相关的记载，可见当时举国推行栗树栽培。因营养价值高，在15世纪的战国时代，武士们会将干燥栗子作为保存食品随身携带。



如果保留栗荴（左下）烹煮，需要进行除涩处理（PIXTA）

食用部分是种子

栗子可以通过烘烤或蒸煮等简单的烹饪方式来品味其原本风味，也可以制成蜜饯栗子，更加便于储存且可广泛用于烹饪及日式、西式甜点中。金黄亮丽的色泽自带高级感，仅点缀一颗便能让寻常的茶点即刻升级。每当秋季来临，市面上便陆续涌现出各式“季节限定 栗子风味”糕点甜品。栗子早已超越食材范畴，成为秋日美味的经典象征。



经品种改良，已经培育出栗荴易剥的日本栗（PIXTA）

不过很多人不知道的是，栗子带刺的外壳实为果皮，日语中有“鬼皮”之称的坚硬外壳相当于果肉，而我们食用的部分，其实是种子！

采访/编写：e-Craft

标题图片：PIXTA

