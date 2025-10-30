栗子美食精选：秋日风味，绵实香甜！

日本食物图鉴：知食材，增食欲

栗子虽是秋季食材，但蜜饯栗子则一年四季都能买到。相比入菜，栗子更常用于制作点心。那鲜亮的金黄色泽与绵实甘甜的口感，与红薯颇有几分相似，却给人以“更高档些”的印象，因而备受青睐。

栗子饭/栗子糯米饭

买来时令栗子后，首先要尝尝栗子饭。虽然剥皮的工序颇为麻烦，但这份辛苦绝对值得。如果把普通白米换成糯米，就能做出口感黏软的栗子糯米饭；若再加一些菌菇等配料，秋天的季节感更是直接拉满。



（图片：PIXTA）

栗金团

灿灿金色令人联想到财源广进，吉祥的寓意让这款佳肴在年饭中不可或缺。它通常是在红薯泥中加入蜜饯栗子做成的。但若用栗子泥替代红薯泥，那就更具高级感了！



（图片：PIXTA）

栗子的著名产地岐阜县中津川市及周围地区，还有一种同样称做“栗金团”的甜点。做法非常简单，只需在栗蓉内拌入砂糖，然后包在布中拧压出造型，即可制成一款特色美味。



（图片：PIXTA）

栗荴煮

把带着栗荴的栗子在糖水中煮制而成，堪称最佳茶点。



（图片：PIXTA）

栗子羊羹

这是一款在红豆馅中加入蜜饯栗子及面粉后蒸熟凝固而成的日式甜品。在软糯的口感中，栗子的颗粒感成为点睛之笔。



（图片：PIXTA）

栗子馒头

为呈现栗子般的深褐色泽，多会在表面涂上蛋黄液后烘烤。有些日式甜品店更是费尽巧思，或将馒头顶端捏出尖角，或在下方撒上罂粟籽等，力求造型与栗子神似。



（图片：PIXTA）

此外还有栗子铜锣烧、栗子金锷饼(*1)、栗鹿之子(*2)等，使用栗子的日式甜品数不胜数。只要加入栗子元素，味道与颜值便能同步提升，作为赠礼也很受欢迎。

蒙布朗

以裱成绳状的奶油栗子泥为特色标志的这款蛋糕，其实发源于日本。据说这一取名自欧洲阿尔卑斯山脉最高峰勃朗峰（意“白色山峰”）的甜品店的招牌商品，大获好评，继而风靡全国。



（图片：PIXTA）

标题图片：栗子饭（PIXTA）

