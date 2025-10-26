柿子：鲜柿脆爽甘美，柿饼软糯浓甜

日本食物图鉴：知食材，增食欲

“方啖一颗柿，钟声悠婉法隆寺”此句出自近代日本俳人正冈子规，其中“柿”字即为季语。仅凭一字便令人联想到深秋，柿子堪称在日本人心中的一大秋季风物。

日本柿子享誉海外

柿子原产于东亚，成熟季通常在10至11月。虽从绳文时代遗迹中就出土过柿子的种子，但与现代柿子相似的品种一般认为是在奈良时代自中国传入的。当时的柿子是“涩柿”，即使成熟后果实仍有强烈的涩味。



伊达市的柿树（图片：福岛县观光物产交流协会）

镰仓时代，在枝头成熟过程中自然脱涩的“甘柿”诞生，开始用来生吃。江户时代，柿子品种在各地被品牌化，并相继传到欧洲和美国。柿子的日语发音“kaki”直接被用作学名Diospyros kaki（意为“神的食物 柿”），kaki这个词在欧美基本通用。日本柿子享誉国外，出口量持续增长。

甘柿中以“富有”“次郎”等品种、涩柿中以无核的“平核无”等品种最受欢迎且产量很高。涩柿不能直接生吃，要用二氧化碳或酒精来“脱涩”。市面销售的柿子均已经过脱涩处理，因此无论哪个品种，都脆甜可口，尽可放心选购。

柿子或自生于乡村地区，或种植在民居小院。深秋时节，落叶枝头高悬的红彤彤的果实，总会让人不禁心生一抹乡愁。

柿饼，凝聚了先人的智慧

在只有涩柿的年代，先民发现“风干即可去涩”，于是诞生了“柿饼”。平安时代它被用作祭礼品，还是备受珍视的保存食物。表面的白霜实为糖分的结晶，茶道家千利休曾以柿饼作为茶点待客。正如在日式甜点师中传承的那样，“甘甜以柿饼为最”，对日式甜点来说，柿饼不仅是糖度的标准，也是其起源。



山形县，用红柿制成的柿饼（图片：农林水产省网站）

俗话说“柿红医者愁”，它道出了柿子的营养价值。富含维C的柿叶干燥后可制成无咖啡因茶；柿木可用作建材，特别是树木芯材变黑的“黑柿”(*1)木材，因其稀有价值而被用于制作高级家具及茶具等。由涩柿的果汁发酵而成的“柿漆”则是天然染料和涂料。柿子，已深深扎根于日本人生活的方方面面。

