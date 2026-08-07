香菇：“鲜品”是百姓的美味，“干品”则略显奢华

日本食物图鉴：知食材，增食欲

香菇是广受日本人喜爱的一种食用菌。它的“鲜品”，价格亲民，一年四季都能买到，是百姓餐桌的常客；而“干品”则独具浓郁鲜味，常被用作高级礼品。

在温暖湿润的日本，生长着种类繁多的的野生菌菇，但香菇作为人工栽培的蕈菌，有着悠久的历史，也最受人们的欢迎。香菇的产量从上世纪40年代开始取得飞跃式的增长，这主要得益于将带有孢子的木片打入原木的“原木栽培法”的开发。现在，香菇的主流栽培方式是“菌床栽培法”，在温室中使用以锯屑为主体的培养基，实现了全年稳定生产。

原木栽培香菇需在山林中排列起原木，在接近天然的环境中培育，采收期为春秋两季。这样栽培出来的香菇肉质肥厚细嫩且香气馥郁。相较菌床栽培，因为费时费力，所以售价较高，但能给人以极大的味蕾满足。



菌床栽培（图片：PIXTA）



在山林中培育（图片：大分县香菇振兴协议会）

干香菇

据传，干香菇的食用习惯，是由赴唐朝留学的真言宗开山鼻祖空海（774-835年）带到日本的。因其干燥后鲜味倍增且易于保存，在禁食肉类的佛教修行中，想必是珍贵的食材。

干香菇主要采用的是由原木栽培的香菇。其中菌盖（菇伞）七分展开、呈圆弧状的“冬菇”，被视为极品而备受珍视。



冬菇（图片：大分县香菇振兴协议会）

干香菇富含鸟苷酸，它与肌苷酸、谷氨酸并称为“三大鲜味成分”。在清水中长时间缓慢泡发后，厚实的菌盖得以恢复，形成与鲜香菇截然不同的独特口感。泡发的水中也饱含了鲜味成分，可用作为炖菜的高汤。

主要产地大分县自2010年开始大力开拓欧洲市场的出口。肉质厚实、鲜味浓郁的日本产干香菇，作为一种能够带来饱腹感和满足感的食材，正受到全球各类素食主义者们的关注。

采访/编辑：e-Craft

标题图片：原木栽培情景（大分县香菇振兴协会）

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