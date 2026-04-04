海苔：凝缩着海潮的香气，丰富的营养和十足的鲜味

日本食物图鉴：知食材，增食欲

日本人向来喜食海藻类，对海苔的喜爱尤甚。海苔不仅是制作饭团、海苔卷时不可或缺的食材，也常点缀在拉面、日式意面上，是人气很高的食材。

为进献幕府将军，开始养殖海苔

对于日本人来说，海苔是米饭的好搭档，它是将条斑紫菜切小后加工而成的四方形薄片状食品。

将海苔加工成薄片状的技术是近代才出现的。在此之前，人们都是直接使用从海里打捞上来的原始状态的海苔。之所以写作“海苔”，是因为它像苔藓一样附着在岩石上生长。平安时代（794-1185年），海苔是朝臣和贵族的珍馐；到了镰仓时代（1185-1333年），海苔也出现在了僧侣的素食中。

江户时代（1603-1868年），为了向幕府将军进献新鲜海苔，人们在面向东京湾的大森海岸（东京都）开始了人工养殖。江户中期，人们借鉴造纸技术，将海苔制成四方形薄片，经日晒干燥后做成干货使用。随后，将各种食材当馅料并卷上米饭制成的“海苔卷”在民间流行起来。在幕府的扶持下，海苔逐渐成为江户的特产。

二战后，海苔养殖业在日本各地发展起来。直到昭和时代（1926-1989年）初期，东京的海苔产量仍位居全国第一。但二战后随着工业化发展，东京湾大规模填海造陆，养殖渔场骤减。如今，江户式海苔主要产自千叶。此外，九州西北部的有明海（佐贺县）是优质渔场，有明海苔是广为人知的高端品牌。



在新富津渔港捕捞的海苔（图片：千叶县观光物产协会）

营养丰富的“海中蔬菜”



海苔竞拍现场（图片：千叶县观光物产协会）

超市里销售的一般是将干海苔用高温烘烤酥脆的“烤海苔”。一张的标准尺寸为长21厘米、宽19厘米，但根据饭团、手卷寿司等不同用途，也会裁切成其他规格，产品种类丰富。

海苔富含钙、铁等矿物质及多种维生素，因此也被称为“海中蔬菜”。它还同时含有构成鲜味的三大成分——谷氨酸、肌苷酸和鸟苷酸，因此即使直接食用，也能感受到在口中逐渐弥漫开来的鲜美滋味。

此外，味增汤、大阪烧等日料中也经常使用海藻，但味噌汤中使用的多为“礁膜”，撒在大阪烧上则是“浒苔”，与海苔分属不同种类的海藻。若对比品尝，你一定会感受到它们在香气与味道上的差异。



左：产自日本三重县的干燥礁膜（图片：农林水产省《日本传统饮食图鉴》）；右：浒苔碎（PIXTA）

采访/编写：e-Craft

标题图片：（佐贺县观光联盟提供）

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