萝卜：部位不同，风味各异！平民蔬菜的百变滋味

日本食物图鉴：知食材，增食欲

萝卜是一年四季价格稳定的平价蔬菜的代表，深受普通百姓喜爱。尤其是冬季的萝卜，甜度增加，更为美味。

萝卜被认为原产于地中海沿岸至中亚地区，后经中国传入日本。在最古老的日本典籍《古事记》和《日本书纪》中亦有记载，可见日本人食用它的历史由来已久。“春之七草(*1)”之一的“清白”便是萝卜的别称，因其颜色洁白而得名。据说，生萝卜富含的消化酶类，能促进胃肠蠕动，有助于防止积食和宿醉。

萝卜的栽培技术在江户时代取得进步，各地为适应本地土壤和用途而积极开展品种改良，因此日本被认为是全球萝卜品种最多的国家。不过，目前市场上流通的萝卜，九成以上是叶柄基部附近泛青的“青首大根”。因其抗病性强、大小适中（长度约30厘米、重量约1公斤），自上世纪80年代开始在日本全国广泛栽培，五大产地分别为千叶县、北海道、青森县、鹿儿岛县和神奈川县，着实是从北到南皆可种植。

甜味更足的冬季萝卜

得益于品种改良和种植技术的进步，萝卜如今一年四季都有供应，但其天然的时令乃是秋冬。长得饱满敦实的冬季萝卜甜味更足，无论是文火慢炖，还是做成爽脆的沙拉，都十分美味。

上面说到冬季萝卜更甜，而夏季的萝卜，则为抵御害虫，辛辣味会较强些。此外，同一根萝卜也会因部位的不同而风味各异。水分多、甜度高的上段，适合做成沙拉或萝卜条。风味均衡的中段，是用做炖煮或香煎等主菜的上佳之选。下段则适合于切碎后制作腌菜或味噌汤。

至于萝卜泥，如果用上段来作，则味道温和；若想搭配秋刀鱼等油脂较多的烤鱼来达到爽口的效果，则宜选用辛辣味较强的下段。如果能够根据需要灵活选用不同部位，那么你就称得上是行家里手了。

顺便一提，在“萝卜大国”日本，还有个头超大的品种，获得了吉尼斯世界纪录认证。世界上最重的萝卜是鹿儿岛县的“樱岛大根”，通常重达10公斤，大的甚至可达二三十公斤。而世界上最长的萝卜，则是爱知县的“守口大根”，通常长约1.2米，长的可生长到将近2米。



图片：樱岛大根（左，鹿儿岛县观光联盟提供）和守口大根（JA爱知北提供）

采访/编辑：e-Craft

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。