蛤蜊：春秋两度黄金期，肉质饱满，鲜味十足

日本食物图鉴：知食材，增食欲

蛤蜊入锅加热，贝壳“啪”地一声张开之时，便是可以开吃的信号。贝壳绽开的一刻，鲜香四溢，让人食欲大涨。

从史前时代延续至今的盘中鲜物

蛤蜊（尤指花蛤/菲律宾蛤仔）属于双壳贝类，广泛分布于从日本北海道、九州至朝鲜半岛、中国大陆沿海以及台湾地区，生长在内湾滩涂、近海浅水区的泥沙里。日本各地的沿海地区至今留存着由史前人类丢弃的贝类和动物骨骼等堆积而成的“贝冢”，这是日本人自古就食用蛤蜊的印证。

到了江户时代，江户湾（今东京湾）沿岸蛤蜊捕捞盛行，由此蛤蜊成为寻常百姓饭桌上不可或缺的食材。

如今，市场上一年四季都能买到蛤蜊，但它的最佳食用期有两次，即在产卵前的春季和秋季。这时的蛤蜊囤足了养分，肉质肥厚弹嫩、鲜味浓郁。浅滩赶海挖蛤蜊也成了具有季节特色的人气娱乐活动。

蛤蜊的鲜味核心来自一种名为“琥珀酸”的成分，这也是贝类独有的浓郁鲜味来源。再加上其体内富含谷氨酸等多种氨基酸，是用来熬制高汤的大好原料。

不过，蛤蜊再美味，要是泥沙没吐净，一口咬到硌牙的细沙，就会破坏整道菜的品质。买回蛤蜊后，要将其浸泡在与海水浓度相当的3%的盐水中吐沙约2小时。比起灯光明亮、电视机声嘈杂的厨房操作台，放到阴暗安静处，更有利于蛤蜊放松，吐沙效果才更好。



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观察蛤蜊的吐沙状态就能发现，蛤蜊会从壳缝伸出两根管来吸水和排水。蛤蜊通过吸入海水来摄取其中的浮游生物等，无法作为食物的物质则会以粘液包裹起来排出体外。人类正是利用这一原理让蛤蜊吐沙；而在大自然里，蛤蜊发挥着天然过滤器的作用，保护着海洋环境。

清酒蒸蛤蜊

简单地用清酒蒸就足够鲜香，若再加些黄油，风味会更加浓郁，滋味更佳。



（photoAC）

味噌汤

蛤蜊本身就能熬出浓鲜的高汤，因而无需再用昆布和柴鱼片来提鲜，将其用做味噌汤的配料，既省事又美味。



（photoAC）

杂烩饭

米粒吸饱蛤蜊的汤汁，鲜香十足；裹上优质海苔做成饭团，又是别样美味。



（photoAC）

白葡萄酒蛤蜊意面

虽非日料，却是日本人的心头好。除了去餐厅享用，很多人还喜欢在家DIY。



（photoAC）

标题图片：赶海收获的蛤蜊（photoAC）

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