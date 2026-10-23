松茸：日本秋日里的美食之王，身价高昂的顶流食材

日本食物图鉴：知食材，增食欲

正如日本老话所云“香在松茸，味在斑玉蕈（蟹味菇）”，松茸的香气堪称一绝。虽说每年总盼着能吃上一次，但这种珍馐往往让囊中羞涩的老百姓可望而不可即。

售价高达每100克1万日元

松茸是代表日本秋季美味的王者。人人都想尽情感受它馥郁的香气，但日本国产松茸稀少，普通人很难有机会品尝。

松茸多野生于日本各地的赤松林中，但近50年来国内产量持续走低，如今只能高度依赖进口。日本松茸产量在1941年峰值时达1.2万吨，1960年约为3500吨。进入经济高速增长期后，能源革命让化石燃料成为主要能源，曾经作为资源的松林因此而疏于管理，杂树野草丛生，林地环境变得不再适合松茸生长；更是雪上加霜的，是近些年松材线虫病（松树萎蔫病）肆虐，导致大量松树枯死。

2001年之后，除2004年与2010年之外，日本松茸年产量均不足100吨。



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平日里我们常吃的多数食用菌菇都已经拥有了成熟的人工栽培技术，一年四季均可以稳定的价格在市面上买到。但松茸的人工培育技术至今仍处于研发阶段，因此，它的价格在每100克5000至10000日元左右，对普通老百姓而言，依旧是遥不可及的高端食材。

目前日本市场流通的松茸，九成以上依靠进口。其中中国产占比超六成，近年来，美国、加拿大产的数量也在增加。但据说，进口松茸的香气远远比不上日本国产品。

松茸焖饭

正如俗语“香在松茸，味在斑玉蕈”所说，松茸最大的魅力还是在于它的香气。光是闻一闻松茸焖饭出锅时飘散的香气，就足以让人享受到极致幸福的一刻；当然，入口品尝，幸福感更是倍增。



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松茸清汤

仅仅是在汤里放上薄薄的一片松茸，令人沉醉的香气便会四下弥漫开来。市面上销售的松茸风味速食清汤，大多只使用香精调味，并不含有真实的松茸。但对普通消费者而言，这无疑是轻松享受松茸香气的绝佳之选。



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土瓶蒸

顾名思义，这是将食材装入陶土容器（土瓶），注入日式高汤后直接上火焖煮。做法虽然简单，却能让食材本身的鲜香充分释放出来，堪称一款极致的日料。食用时，先把汤汁倒入小酒盅，细细品味香气；中途挤入酸橘汁，感受风味的层次变化；充分享用了食材后，再将剩余的汤汁一饮而尽。



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炭火烤松茸

全程不加任何调味，淋漓尽致地凸显出食材本身的风味，可以说是人生中值得体验一次的极致享受。



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调查/编辑：e‑Craft

标题图片：photoAC

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