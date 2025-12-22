日语教育左右着外国背景的孩子们的未来

对于和父母一起来日本生活的外国孩子来说，无法自如使用日语会成为他们高中、大学升学的一大障碍，而且最终还可能对他们的人生造成不利影响。——通过日语教育帮助外国孩子职业发展的团体“YSC Global School”（东京都福生市，NPO法人青少年自立援助中心运营）法人代表、担任文部科学省中央教育审议会临时委员的田中宝纪如是说。

约一成外国背景的学生考不上高中

外国背景的孩子(*1)大多都是因为父母工作或生活的原因而来到日本。当他们学习了一定程度的日语，生活稳定下来，逐渐了解了周围环境后，便开始畅想起未来——想上大学、想当老师、想成为工程师等等。而要在日本实现这些梦想，考上高中几乎是必须。但对于外国背景的孩子来说，升学考试是一道很高的门槛。

日本文部科学省2023年的调查显示，诸如因日常会话存在障碍等而被认定“需要接受日语指导”的初中生，他们的高中升学率为90.3%，比整体平均水平低了近10个百分点。他们大多无法按照自身的能力和志愿选择学校，而是进入定时制（非全日制，一般为夜校，每天上课约4小时——译注）或招生不足的高中。阻碍他们升学的屏障，就是日语能力。

学习用语严重不足

高中入学考试要求考生能够用较高水平的日语来理解并回答各科目的试题，外国背景的学生需要进行相当程度的训练。即使是理科数学类科目，也有不少学生因为日语能力不足而误解题目的含义。

然而，初中的日语指导内容很多都达不到高中入学考试所需的水平。因为他们能学到的主要是“头痛”“厕所在哪里”等有助于日常生活和学校生活的生活用语，而不是学习用语；并且，许多教师也没有专门学习过日语教育法，导致教学质量参差不齐。

初中阶段一年大约上学35周，即使每周学习6小时日语，合计也只能保证大约200小时。想考大学的外国人来到日本后，通常会在语言学校进行为期两年的日语学习，由此就能理解仅凭初中的日语课时来参加高中入学考试是件多么困难的事情。即使在校外参加了备考日语学习班，对于初中阶段才来到日本的学生来说，时间还是远远不够。为此，有些外国背景的学生为了考上理想高中而选择复读。

保障学习的权利，明确记载于国际公约中

那么，到底为什么需要提供日语学习支持呢？

日本批准的《国际人权公约》和《儿童权利公约》规定，要保障所有国籍的所有儿童平等接受教育的机会。这就意味着日本政府对国内外承诺，即使是外国背景的儿童，也必须为他们提供小学和初中等初等教育，并保障他们接受高中等中等教育的机会。

而且，日本政府为了应对人口减少和劳动力短缺的问题，向外国人发放了允许其在日工作的居留资格，并接纳了作为随行家属的孩子们。既然日本是根据自身需要而接收的外国人，那么就有必要尽可能消除教育上的语言壁垒。在日本，若非高中毕业，就业选择范围会大幅受限，为此，必须为外国背景的学生提供一定的支持，直到高中教育阶段。



YSC Global School日语课的课堂景象

文部科学省曾于2020年下发通知，要求各都道府县教育委员会考虑在高中入学考试中对外国背景的学生采取照顾措施，比如特别招收名额、在试题上给汉字标注假名读音等。虽然高中并非义务教育，但文部科学省表明，至少要在入学考试方面创造一个让所有学生都可以最大程度发挥能力的环境。后来，特别招收名额制度逐渐推广，但民间机构的调查显示，截至2024年，仍有大约一半的都道府县尚未设立该制度。

高中退学率是普通学生的8倍

即使通过高中入学考试，外籍背景的学生们依然面临重重困难。这主要是因为高中课程中使用的专业和抽象表述更多，语言壁垒变得更高。

文部科学省从2023年开始，允许来自外国的学生可以以日语学习课程而非普通科目获得高中毕业所需学分的大约30%。

在东京，以设有“在京外国背景的学生等”入学考试名额的高中为主，部分学校设有可计入毕业学分的日语学习课程。在非全日制的定时制等学校，尽管许多教师都一直在努力确保所有学生的学习，但受限于时间和师资不足的学校也不在少数。

如果完全依赖学校和教师，那么不仅一线的负担增加，对包括日本人在内的所有孩子造成的影响也会增大。作为外国背景的学生主要接收方的函授制和定时制高中，有必要进一步充实日语学习的课程。

因日语理解不足而无法跟上课程的外国背景的学生中，有些人找到零工等校外容身之处，最终发展为留级或退学。文部科学省的数据显示，需要接受日语指导的孩子的退学率在2023年达到8.5%，是日本高中生平均退学率的8倍左右。

为了减少退学现象，不仅要教授学习用语，还必须采取措施防止他们在学校里感到孤立，并尊重他们的个性；在“心里层面”上，让他们提高学习意愿和自我肯定感也至关重要。

高中毕业后的升学率低30个百分点

日语水平同样还会影响到高中升大学。2023年，需要接受日语指导的高中生报考大学和大专的升学率为46.6%，比全国高中生的平均升学率低了约30个百分点。

实际上，大学和大专均为外国人提供了多种入学途径，其中包括推荐入学考试、综合型选拔、外国留学生名额等。但是，各个学校具体提供哪些招生渠道，需要什么程度的日语能力等相关信息却难以传递给考生，导致他们并不完全清楚自己应该学习什么、应该怎样去学。



面向外国背景的孩子出版的日语教材

比如针对外国背景的考生，有些大学将日语能力测试（JLPT）N2水平（能理解新闻内容的程度）作为申请条件。但有些学生因不了解这些信息而未能有针对性地去学习备考，最终放弃升学。

民间团体的支持至关重要

在保障外国背景的学生学习方面，民间团体的作用极其重要。日本全国各地都有许多志愿者和非营利组织（NPO）在支持外国背景的孩子的学习，弥补了学校在学习用语辅导方面的不足。

我们“YSC Global School”也很重视“作为学习用语的日语”的教育，一直在帮助学生去跟上学校课程。现在约有350名中小学生会在放学后或休息日为升学或就业来学习日语。包括心理援助和出路咨询在内，我们努力打造一个“能安心学习的场所”，从而提升这些学生的学习积极性。现在，采用我们项目的中学也在不断增加。

普及日语，激发日本的活力

保障外国背景的孩子的学习权利，并不仅仅是“因为签署了国际公约”。其意义还在于促使日本社会今后继续保持活力。

如果孩子们能接受适当的教育，理解日本的习惯，填补劳动力缺口，缴纳税款，就会成为社会保障的承担者。换言之，他们将会成为支撑日本发展的人才。相反，如果教育不到位，找不到立足之地，就会导致他们回国或者无法适应日本社会。文部科学省的调查显示，需要接受日语指导的高中生以非正式员工身份从事工作的比例接近四成，达到全体高中生平均水平的约10倍。如果这个问题得到改善，将会产生促进社会融合的效果。

中央和地方政府有必要充分保证学校的日语教育所需的人才和预算。这并不是要给外国人特殊待遇，而是应该建立不同背景的孩子可以一起学习的“以多样性为前提的教育环境”。假如有了适当的支持，外国背景的孩子也理应可以作为社会的一份子发挥力量。

随着可携带家属赴日的特定技能制度的扩大，今后外国背景的孩子还会继续增加。若直面现实，那么加强日语教育的必要性就不言而喻了。个中关键在于，日本社会如何改变对外国背景的儿童的看法。着眼于日本的外国人不断增加的现实，我们正面临着能否变革意识的考验。



田中宝纪在YSC Global School接受采访

采访/摄影：nippon.com日本网 编辑部 松本创一

标题图片：外国背景的孩子在YSC Global School的课堂上

