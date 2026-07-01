推广易懂日语，助力日本民众与外国居民的交流互通

“Yasashii日语（易懂日语）”旨在方便那些母语非日语的外国人等群体理解日语。其应用日益普及，还被日本政府纳入《以接纳外国人与实现有序共存为目标的综合对策》中。对此，Yasashii日语普及联络会代表理事吉开章指出，这有助于促进日本人与外国人之间的顺畅沟通，进而实现日本社会的稳定。

换位思考，易于理解

日语因需区分使用平假名、片假名和汉字，且常用汉字超过2000个，对非母语者而言，的确是一种难以掌握的语言。“Yasashii日语（以下译为“易懂日语”）正是为降低日语理解门槛、促进顺畅沟通而设计的。

日本出入国在留管理厅（以下简称“入管厅”）与文化厅联合发布的《在留支援易懂日语指南》对其解释如下：“所谓易懂日语，是指通过替换难懂词汇等手段，换位思考，使对方易于理解的日语表达方式。这么做并非轻视日语的美感与丰富性，而是为了用日语向外国人、老年人及残障人士等广大群体清晰地传递相应的信息。”

让我们来看几个应用示例。

在词汇层面，避免使用熟语（成语、惯用语、谚语等——译注），而用日常、平实的词语替代。例如，将“高台”替换为“高いところ”（高处），将“避難”改为“逃げる”（逃跑），将“土足厳禁”改为“靴を脱いで”（请脱鞋）。

示例： “高台に避難してください”→ “高いところに逃げてください” （请逃到高处） “土足厳禁” → “ここで靴を脱いでください”（请在这里脱鞋）

在语法层面，减少敬语表达方式，避免使用尊敬语和谦让语，将礼貌体“です/ます”用做基本表达。

示例： “チケットを拝見させていただきます”→ “チケットを見せてください”（请出示票） “たばこはご遠慮いただいております”→ “たばこを吸わないでください”（请不要吸烟）

笔者提倡以“清晰、完整、简短”来推广易懂日语。虽然没有一种表达方式能100%被所有人完全理解，但如果能有意识地遵循这一原则，说话就会更接近日语教科书的形式，从而更容易让外国人理解。

请参考由笔者审定的静冈县推广视频（视频请看Youtube©静冈县）

易懂日语诞生的契机是阪神淡路大地震

易懂日语诞生的契机是1995年发生的阪神淡路大地震。当时外国人的受灾率和死亡率高于日本人，原因之一就是由日本人发出的避难指示和警示没有得到有效传达。

弘前大学社会语言学教授佐藤和之（现为名誉教授）等研究团队的后续调查表明，在紧急灾害信息传播中，比起英语或中文，平易的日语更易于理解。为了减灾，将信息简洁明了地传递出去，使之能够被约80%的外国居民理解，佐藤教授将这样的日语表达定义为“用于减灾的易懂日语”。

佐藤教授使用了“やさしい/Yasashii”一词，这个词不仅包含“平易”的意思，更蕴含“关怀、体贴”之意。

在行政与教育一线日常化应用易懂日语

进入21世纪后，随着日裔巴西人和秘鲁人等外籍定居者人数的增长，日本地方政府逐步推动行政信息、生活信息多语言化，同时开始应用易懂日语。21世纪头00年代后期，一桥大学庵功雄教授等研究者与神奈川县横滨市等地合作，围绕“日常化应用易懂日语”展开研究和实践。这可视为将易懂日语应用于地区通用语言的举措。

研究者们呼吁地方自治体优化信息发布策略，并指出必须保障外国定居者接受最低限度日语教育的权利。针对日语学习机会少的务工人员及其家属、儿童，当地日语培训机构也运用易懂日语开展日语教学，易懂日语由此在日语志愿者群体中得到普及。

NPO法人eboard是一个致力于保障学习机会的组织，自2020年起，在其学习类视频中引入了易懂日语字幕。最初是服务于听觉障碍儿童，后因对外国背景儿童助益明显，应用范围逐渐扩大。借助视频网站YouTube的功能，该字幕可被自动翻译成各种语言。截至2024年3月，配有易懂字幕的视频已在100多所教学机构得到使用，累计播放量超150万次。据eboard工作人员称，用户们反馈指出“有些词只听声音听不懂，看了字幕就明白了”“（字幕被）自动翻译，让我可以同时用母语和日语进行理解”等。



配有易懂日语字幕的教学视频（图片：NPO法人eboard）

https://www.eboard.jp/content/501/v/1/

静冈县滨松市作为日裔巴西人居住密集地区，编制了《学校版易懂日语应用指南》，指导学校老师如何与家长沟通、布置作业、通知成绩等；熊本县熊本市国际交流振兴事业团编制了《易懂日语例文集》，并分发至全市所有学校。



分发给熊本市各所小学的易懂日语通知例文集

在观光与医疗领域的应用实践

如今，日本在留外国人口已经逼近400万人，易懂日语的应用范围正进一步扩大。

2016年，笔者在日本电通公司任职期间，在福冈县柳川市策划实施了“易懂日语旅游”活动。基于韩国、台湾地区等赴日旅游回头客中有很多日语学习者的现象，通过让游客使用日语对话，让接待方以易懂日语回应的方式，促成双方互动交流。

在医疗领域，顺天堂大学与东京都共同成立了“医疗 易懂日语”研究会，围绕如何沟通能让外籍患者顺畅理解展开研究与实践。

自下而上型融合政策

明治大学多元文化共生领域专家山胁启造教授将这类举措定位为“由地方自治体主导的、自下而上型融合政策”。由于日本中央政府长期坚持“不推行移民政策”，因此相关实践在地方自治体层面率先展开，而后，日本中央政府在引进外国人才的背景下，才将普及易懂日语纳入国家层面的政策。

2020年，日本入管厅和文化厅联合发布指南，并开始对行政人员和日语志愿者开展培训。东京都2024年度调查显示，对易懂日语相关举措多少有所了解的东京居民占比达48%，同比提升7个百分点；实际使用过易懂日语者的比例达到了65%；面向外国人的调查显示，对易懂日语的认知率达92%，且80%的受访者希望获得更多相关信息。

欧美国家也存在平易语言

在日本之外，欧美国家也采取过类似举措。在美国，1978年，时任总统吉米·卡特签署总统令，要求实现法律法规语言平易化，各州政府也推进了法令表述简明化的相关措施。2010年，旨在实现政府文书语言平易化的《平实写作法（Plain Writing Act）》施行。

在欧洲，为帮助学习困难者和智力障碍者，语言平易化的相关实践正广泛推进，德国、法国等将其纳入社会福利政策的一部分。另一方面，在韩国、台湾地区等，此类举措似乎尚未全面展开。这可能是因为在与外国人交流时，人们往往更重视英语。

多样化的宣传活动与实用工具

在日本，各类与易懂日语相关的宣传教育活动正如火如荼地展开。日语教育信息平台nihongoplat与笔者合作，正在实施培训易懂日语推广人的项目，自2020年起开设线上讲座，至今结业人数超500人，同时还在日本各地举办宣传普及活动。



在津田塾大学举办的易懂日语讲习班

2023年，一般社团法人Yasashii日语普及联络会成立，通过举办高中生作文比赛等方式普及易懂日语，并推动将8月3日注册为易懂日语纪念日。

知名英语落语（类似于中国的单口相声——译注）表演家Katsura Kaishi与笔者合作，在日本各地面向学习日语的外国人举办了多场易懂日语落语表演。（视频请看Youtube）

2021年，笔者与山胁教授的研究室合作，在YouTube发布了说唱作品《Yasashii世界》。作品表达了少数群体（外国人）对日语的心声。（视频请看Youtube）

与此同时，便利的“翻译”工具也相继涌现。例如，软件公司Alfasado的“Tsutaeru（传达）web”网站，可以将网页自动转换为易懂日语；“Yasanichi checker”及早稻田大学教授Lee Jae-ho团队开发的“j-Readability”系统，则能够分析日语文本的词汇、语法和汉字等要素，评估其易读性。它们都被用作将日语转换为易懂日语的工具。

期待“Yasashii”一词被更多人熟知

尽管生成式人工智能的出现让文本改写变得便捷，但在灾害发生等亟需即时响应的场景中，我们仍然要重视人们直接使用的语言，因此易懂日语的重要性始终未变。

2025年，日本社会排外主张凸显，甚至出现了“不需要在语言方面给外国人特殊关照”之类的批判性言论。而在外国劳动者人数激增的背景下，今年1月，日本政府发布的《以接纳外国人与实现有序共存为目标的综合对策》中，明确表示要推进使用易懂日语来提供相关信息。

普及易懂日语，既是面向外国人的信息服务举措，同时也关系到社会稳定。正如为有需要者设置扶手一样，这是一种贴心考量，而非限制日语母语者之间的语言表达。

“Yasashii”一词兼具“简单”“关怀”的双重含义，以此为出发点，“Yasashii日语（易懂日语）”逐步发展为一种社会性实践。这一实践堪称日本独创，正受到全世界的关注。期待未来，“Yasashii（亚撒西）”一词能够像“Kawaii（卡哇伊）”一样为世界所熟知。

标题图片：在福冈县柳川市举办的“易懂日语旅游”活动中为参加者提供的徽章（福冈县柳川市提供，时事社）

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