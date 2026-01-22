日式糕点“练切”：尝味艺术甜品，感受四季轮转

日本的一种传统甜点“练切”，是从豆子、砂糖和大米这三种极致简单的原料中诞生而来，形如小巧精美的艺术珍品。本系列我们将每月为读者介绍一款这种充满美感和趣味的日本小点心。

在结束战乱迎来和平的江户时代，幕府鼓励国产砂糖，茶席上使用的点心变得更加精美甘甜。

可谓是日式糕点一大代表的“练切”，其制作工艺是先在主料白豆沙中加入求肥(*1)等揉合成质地洁白细腻的胚料，之后以食用色素染色，再通过搌布、刮板等道具精工细作，将应季花草、传统纹样或《源氏物语》中的某一场景等多种多样的题材，塑造成掌心大小的精美点心。它们不仅口感甘甜，更像是一件赏心悦目的艺术品。

我们的视频将为您呈现一个个小小的白色胚料在掌心上被赋予生命的过程。

