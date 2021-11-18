宫崎彻《猫活30，指日可待》：从肾脏病到阿尔茨海默症，通过体内“垃圾清理”医治“不治之症”

东京大学研究生院的宫崎彻教授通过研究发现，血液中的蛋白质“AIM”在清理体内蓄积的“垃圾”方面发挥着很大的作用。AIM有可能在治疗各种“不治之症”上大显身手。它不只对人类有效，在治疗猫的肾衰竭上也有效果。由于受到新冠疫情的影响，猫用药物的研发暂时中断，但在全国爱猫人士的帮助下，有望提前实现研发目标。

1962年生于长崎县。担任东京大学研究生院医学系研究科疾患生命工学中心分子病态医科学教授。1986年毕业于东京大学医学系，后进入东京大学医院第三内科。曾在熊本大学研究生院学习，1992年开始在法国路易-巴斯德大学任研究员，1995年后在瑞士巴塞尔免疫学研究所拥有了研究室，从2000年开始在美国得克萨斯大学担任免疫学副教授。2006年开始担任现职。

“必须支援宫崎教授”

2021年7月，日本全国的爱猫人士中一个“新闻”不胫而走。时事通信社发布了对宫崎彻教授的采访，采访中宫崎教授说，由于资金不足，已经中止了对堪称猫咪宿命的肾衰竭的治疗药物研发。

为了救助自己的猫咪，大家都来助宫崎教授一臂之力吧——这样的留言经由SNS转瞬间在全国扩散开来。



宫崎教授的著作（时事通信社）

宫崎教授回忆说，“东大网站上募集捐款的窗口一晚上便收到了好几千万日元。学校行政部门紧急设置了专用窗口，在几个星期内捐款达到了近2亿日元”。“这种社会现象似的势头推动了制药公司的积极性，有很多公司提出要和我一起搞药品开发。我基本决定了与其中一家公司合作，这样就能回报爱猫人士的支援，也终于放下心来了”。

如何利用大量存在于血液中的蛋白质“AIM（巨噬细胞凋亡抑制剂）”来治疗人类的“不治之症”，猫用治疗药物的开发，其实是进行这项研究时产生的副产品。AIM只由免疫细胞巨噬细胞（Macrophage）分泌。

“AIM附着在各种各样的‘垃圾’上，这些垃圾如果蓄积起来会比较麻烦。比如，聚集在肾小管上、引发肾脏病的死细胞，或者是引发阿尔茨海默型认知症的蛋白质‘β-淀粉样蛋白’，等等。AIM附着在这些垃圾上成为显眼的标记，便能让巨噬细胞高效地吃掉这些垃圾。加强清除垃圾的功能，就能治疗多种多样的疾病。肥胖、脂肪肝、肝癌等疾病也有可能通过AIM进行控制”。

在国外度过15年研究生活

在东大医院作为消化内科医生开展工作时期，宫崎教授接触到很多受肾脏病、自身免疫性疾病折磨的患者。他希望尽量减少只能使用对症疗法的“不治之症”。为此，他想方设法开发根本性的治疗方法——这种执着的念头成为他从临床医生转向基础研究的原动力。

宫崎曾在熊本大学研究生院使用转基因鼠进行自身免疫性糖尿病的研究，其后相继在路易-巴斯德大学、巴塞尔免疫学研究所、得克萨斯大学等不同地方继续自己的研究，到2006年回国，他在海外生活了15年之久。

在巴斯德大学，宫崎研究的是在免疫方面发挥着重要作用的T淋巴细胞，在巴塞尔研究所进行的则是尝试能否找到新的免疫基因的“寻宝”式研究。那时他“偶然”发现了未知的蛋白质。由于判明这种蛋白质似乎可以让巨噬细胞“长寿”，于是将其命名为“AIM（Apoptosis Inhibitor of Macrophage/巨噬细胞凋亡抑制剂）”，并于1999年发表相关论文。

业绩主义与“专科壁垒”

虽然发现了AIM，但宫崎教授还是没能完全弄清楚它的作用。

“在巴塞尔研究所时有宽裕的研究经费可以自由地使用，结果发现了AIM。但是，随后几年中，我并没弄明白它在体内究竟发挥着什么作用，转到得克萨斯大学时也未发表新的论文。即便如此，大学还是为我提供了AIM的研究经费。一年之后我还获得了美国国立卫生研究院（NIH）提供的研究费。也许是因为有的评委觉得‘这项研究有点意思’吧”。

突破口的打开源于一次大学校园内的“站着闲谈”。

“得克萨斯大学是脂肪研究的‘麦加’（圣地）。有一天，我在校园里与胆固醇代谢领域的世界权威教授站着闲谈，那时他对我说，不妨也试试使用小白鼠进行动脉硬化的实验，这给了我启发。之前我只是一门心思考虑免疫学，所以只是在想AIM也与免疫有关，在小白鼠实验上也只是调查了AIM存在与否所产生的不同。使用变胖、并引发动脉硬化的小白鼠来做实验后，我才找到了弄清AIM功能的头绪”。

拘泥于专科，容易让视野变窄。我切实感觉到，如果不打掉专科的壁垒，就无法获得突破。

“我想如果我一直在日本搞研究，应该无法将AIM研究坚持下来。因为日本的体制是只将巨额研究费给予那些业已取得‘业绩’的人，如果没有发表论文，是无法获得研究经费的。另外，‘不议论别人的研究’是业内常识，于是便没有打破学会壁垒所进行的自由的信息交流。即使发现了AIM，也许至今也不能搞清它的作用”。

猫咪为什么较多患肾衰竭

宫崎原本计划继续在美国做研究，但2006年接到当时的东大医院院长的邀请，就任东大作为促进医工合作的一环而创建的“疾患生命工学中心”教授。

创立研究室的时候，宫崎请来了世界级别的钢琴演奏家克里斯蒂安·齐默尔曼（Krystian Zimerman），毅然举办了题为 《Music and Science》的活动。“齐默尔曼的演奏让我感受到所谓‘独一无二’的绝对境界。而科学也是一种找到‘独一无二’的真理的工作，所以我想一定要与他聊聊”。

在医学系的时候，宫崎一度还想退学去走音乐这条路，甚至直接找到小泽征尔请求收他做弟子。这真是只有宫崎才想得出的、跨界的大胆主意。

对猫咪肾衰竭的研究，其实也是因为跨越专科壁垒进行交流的结果。2013年，在面向普通民众举办的演讲中，宫崎从听众中的一位兽医说“猫咪因肾衰竭而死亡的病例非常多”。那时他刚开始正式研究肾脏病与AIM的关系，所以决心对猫咪的问题也彻底研究一番。



猫咪之所以较多患肾衰竭，是因为它们血液中的AIM没有发挥作用（PIXTA）

“在血液中，AIM会与被称为IgM的抗体、一种5链组合的五聚体结合。当出现了什么废物、即将发病的时候，AIM仿佛从航空母舰中冲出的战斗机一般，从IgM中脱离出来附着在这些垃圾上，并开始清除它们。但是我们发现，在猫咪的血液中，AIM无法从五聚体中冲出来，所以发挥不了清除废物垃圾的功能”。

2017虽然成立了研发猫咪药物的初创公司，但由于提供资金的企业受到新冠疫情的打击，开发只得中断了。如上所述，在爱猫人士的热心帮助下，研发终于得以重新开始。“今后有了制药公司的合作，一定能够开发出功能更强的猫咪用AIM药物，一定能更快地、切实地实现目标”。

从2021年开始，宫崎与宠物食品公司合作，也在进行猫咪用保健品的开发。“为了预防疾病，我在研究将AIM活性化的人类用保健品，不过我发现这也可以用在猫咪身上。明年春天，猫咪用保健品应该就可以发售了。将其掺混在宠物食物中，从猫咪小时候就经常喂食，应该可以预防肾衰竭了”。

备受期待的认知症特效药

通过强化AIM的功能来有效清除体内蓄积的废物，这样一个简单的机制，却能治疗多种多样的疾病，但这个研究并未受到重视专科性的日本医学界的欢迎。尽管如此，2019年，国家决定给予丰厚的研究经费，人类AIM药物的开发现在进展顺利。

“由于汇聚而来的数据显示药物对很多种疾病都有效，我们正在探讨最先从哪种疾病着手试验疗效。首先从较快显示治疗效果的疾病开始，获得药物审批后再扩大适用范围即可。肾脏病和阿尔茨海默型认知症的药物开发是我们的最终目标”。

如果能实现这个目标，对于必须定期去做人工透析的肾脏病患者、与认知症患者一起生活的患者家人来说，都是个翘首企盼的好消息。



在东大的研究室里（本人提供）

AIM这样的蛋白质制剂与通过化学合成制作的药物不同，没有副作用，但制造起来要投入的成本和工夫都不少。最大的课题是制造的基础设施。“从让培养细胞生成大量AIM的工序开始，到提炼工序为止，拥有可以完成整个制造工序的设施的日本制药公司非常有限。比如，在台湾，蛋白质制剂的制造系统的基础是作为政府项目来建设的，随后分给民间机构，承包不同工序的公司也合作得很顺利。日本没有采取这样的措施”。

宫崎教授也在着手进行新型冠状病毒治疗药物的研究。因为他认为AIM对来自体外的废物应该也是有效的。目前他正与拥有动物感染实验设施的加拿大的大学共同对该假设进行验证。

“专科分化”的极限

宫崎教授指出，“日本对有话题的基础研究虽然多有关注，却没有形成支持尚未萌芽的研究的环境氛围。”他说，“我还感到了专科分化的极限。以往的医学注重通过直线领导的学会探究专科性。照这样的话，治不好的病今后也永远治不好。我们如今也该注意到这个问题了吧”。

10月1日，东大宣布设立600亿日元规模的新基金。目标是到2030年之前建立700家东大发起的初创企业。

“推进大学挑头创办初创企业是很重要的。特别是医学系，我个人认为基础研究如果只为了发表论文是远远不够的。如果不将成果公诸于世，并为患者服务，那么作为医学工作者的研究就不能算完成吧。为此，有必要创立企业来募集资金。如今这种支持体系终于在大学里诞生了。同时，医疗商业的教育也很有必要。不是为了赚钱，而是因为如果不实现商业化，药物就无法送到患者的手里”。

标题图片：宫崎彻教授（本人提供）

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