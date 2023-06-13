联合国，致力于通过多边主义解决现在和未来课题——专访联合国副秘书长盖伊•赖德

nippon.com日本网理事长赤阪清隆在日本采访联合国副秘书长（主管政策事务）盖伊•赖德，听他介绍了联合国为应对全球课题开展的工作，以及对预定于2024年召开的“未来峰会（Summit of the Future）”的展望。

联合国副秘书长（主管政策事务）。出生于英国利物浦。就读于英国剑桥大学和利物浦大学，后进入英国劳工联合会议（TUC）国际局工作。曾供职于国际自由工会联合会（ICFTU）等机构，2012年至2022年期间担任国际劳工组织（ILO）总干事。2022年10月起任现职。

联合国面临挑战

赤阪清隆 首先想请教一下关于俄乌冲突的问题。古特雷斯秘书长此前表示，俄罗斯和乌克兰目前没有认真开展和谈的可能性。尽管西方国家在广岛G7峰会上展现出一致团结，但世人还是想知道，战争到底何时以何种方式结束？联合国将发挥怎样的作用？

盖伊•赖德 坦白地说，我无法预测战争何时又如何结束。俄罗斯进攻乌克兰显然违反了国际法和联合国宪章。虽然古特雷斯秘书长访问了莫斯科和基辅，也与两国领导人进行了沟通，但目前仍不具备展开和谈的条件。

不过，希望大家不要因此认为联合国没有开展工作。全球上有各种冲突，而这一次的俄乌冲突，在粮食、燃料和能源供给、金融领域造成了全球性的次生影响。“全球南方”的许多国家都在这三个方面遇到了困难。联合国正致力于应对这些问题。我们通过促成土耳其、俄罗斯、乌克兰达成的黑海粮食倡议，维系粮食和肥料的出口。相关协议刚刚确定延长两个月时间，我们正在努力斡旋，争取再次延长。

或许大家不太了解，我们还在与国际原子能机构（IAEA）合作开展工作，确保扎波罗热核电站的安全。另外，我们也在开展包括交换俘虏在内的人道主义活动。虽然和平的未来仍不确定，但联合国一直在上述领域积极开展工作。

赤阪 联合国正在筹备召开2024年的“未来峰会”。如果战争久拖不决，将对峰会达成共识产生怎样的影响？

赖德 俄乌冲突的影响巨大，无论是在纽约的联合国总部还是其他国际机构，都给多边外交谈判带来了紧迫感。但无论情况如何，联合国始终在坚定地推进峰会筹备工作。

未来峰会将提供机会，去推动各方共同加强多边主义，将之打造为更加有效的网络化机制，以备更好地应对未来诸多严峻课题。我们期待各成员国以此次峰会为契机，加入“未来协定（Pact for the Future）”。我们对此次峰会的定位为为实现可持续发展目标（SDGs）行动的“涡轮增压器”。

召开未来峰会，并不是要取代今年9月（将在联合国大会下召开）的可持续发展目标峰会。实际上，古特雷斯秘书长反复表示，可持续发展目标峰会是今年多边领域的重要活动，它的成功召开将是未来峰会的成功保证。

推动实现可持续发展目标

赤阪 古特雷斯秘书长表示，实现可持续发展目标，还有很长的路要走。但在日本，学校、企业和政府部门等各种场所都在谈论这个目标，并已成为人们生活的一部分。日本在这一点上似乎做得比较好。

赖德 世界各国对可持续发展目标的了解和认同度存在很大差异。有调查显示，92%的日本民众了解、认同可持续发展目标，这是一个了不起的数字。

但遗憾的是，从整体来看还没有走上通向达成目标的轨道。先于可持续发展目标峰会发布的最新报告显示，目前进展顺利的指标仅有12%。虽然出现了新冠病毒大流行病，发生了俄乌冲突，但不应该把这些作为借口。9月的可持续发展目标峰会被有意识地设计成可持续发展目标的“抢救活动”，期待它将有助于促进各国再次做出承诺并加快相关进程。

赤阪 包括使用生成式人工智能（AI）的功过是非在内，如今出现了许多新的问题。未来峰会，以及联合国本身将如何应对这种新技术的潜在负面影响？

赖德 几乎每天都有关于AI的新消息，就连这个领域的专家都表达了忧虑。当然，AI对社会有着非常积极的潜力，但隐忧也很大。

未来峰会的一个议题就是如何应对新的技术，这不仅限于AI的数字技术的更广泛影响，还有生物技术和基因工程等。我们打算在未来峰会上通过一个名为“全球数字契约（Global Digital Compact）”的协议文件。其原则包括消除数字鸿沟、提升全球网络互联互通性、确保安全接入统一的互联网等等。我们希望在汇总新技术的各种应对和规则制定的方向上推进制定协议。当然，其中也将包含解决与AI有关的问题。

赤阪 气候变化是一个非常重要的课题，就此想听听您的看法。针对这个问题，古特雷斯秘书长也发出警告称，我们已经偏离了达成《巴黎协定》目标轨道。

赖德 正如他在各种场合提及的那样，气候变化的进展之快超过了我们控制它的行动。应对这一问题的重要平台是《联合国气候变化框架公约》缔约方大会（COP），11月末计划将召开第28届大会。在追求实现可持续发展目标方面，气候变化是“最大的赤字领域”之一。因为不光是应对迟缓，没有采取行动的代价是非常沉重的。

去年在埃及沙姆沙伊赫召开的COP第27届大会上，各方达成共识，决定设立“损失与损害基金”，这可以说是向前迈进了一步。针对各个相关方在财政、技术、政治方面的责任，我们有必要在全球南北双方之间达成更深的理解。为了制定关于气候变动的国际对策，需要做到目的一致。气候变化是迫在眉睫的威胁。

日本“不再支持联合国”，这是真的吗？

赤阪 过去日本一直被认为对联合国的关注度很高。但美国智库皮尤研究中心的调查显示，只有40%左右的日本人支持联合国，这个比例比其他国家还低。

赖德 我也对这个调查结果感到惊讶，并有些担心。这让我产生疑问，即日本媒体是如何介绍联合国的？但从长远角度来看，应该如何评价（联合国提倡的）多边主义，希望大家能够依据联合国取得的成果来加以判断。我认为日本民众已经接受了世界各国合作应对共同问题的这种观点，并且认识到了国际合作的重要性。

当然，人们要审视在处理问题的过程中所付出的努力、投入的资源和政治资本等，这种做法是情理之中的。如果没有回报，人们就会反问自己这样做是否值得。因此，我认为我们必须朝着促使多边主义更有效地发挥作用的方向前进。

计划于明年召开的未来峰会，其目标是要让多边主义更好地发挥作用。希望届时议题和内容，能够有助于再次提升日本民众对联合国的支持率。

固然，大家对联合国抱有期待很高。但另一方面也应该考虑现实。联合国能够做成的事情，最终取决于成员国的参与和意志。而这种参与和意志，有时可能又存在欠缺。

虽说如此，但我认为我们有义务以乐观的态度去开展工作。当然，同时也需要谨慎行事。我们必须坚定要成功举办未来峰会的决心。在联合国总部和我共事的秘书处工作人员，有责任向各成员国阐释峰会的意义，向他们说明峰会上各种议程所取得的进展将符合各国民众的利益。

（原文英文。2023年6月2日采访于东京渋谷联合国大学总部）

标题图片：联合国副秘书长盖伊•赖德在接受采访（© nippon.com）

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