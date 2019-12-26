面包文化之花绽放，独具日本特色长盛不衰

日本全国各地经常举办“面包节”，东京市中心的高级面包店门前每天都排起长队。面包深受日本人的欢迎。日本的面包不同于欧美，有咸面包、甜面包等，种类各式各样，本文对日本面包制作的背景加以考察。

雷曼事件后，面包热潮长盛不衰 2008年雷曼事件发生后，日本掀起了一股面包热潮。直到那之前不久，甜点热潮一直盛行，以慕斯、水果及海绵蛋糕坯为原料现做的多层蛋糕很受欢迎。口感丰富，吃起来相当美味，但是制作过程费时费力，而且原料成本高，因此价格昂贵。此外，吃蛋糕还受限于场合，比如需要端坐在桌前品尝。 而面包价格便宜，食用起来不限场合，简单方便。与购买当日必须吃完的现做蛋糕不同，面包也可以冷藏保存。对于那些受到经济萧条影响的人来说，价格便宜食用方便的面包是极具吸引力的食物。 10年后的今天，面包热潮依然丝毫不见衰退，其原因可以从消费者和生产者两方面进行探讨。消费者方面的主要原因在于，关于人气面包和面包店的信息增加了。 起初信息是由面包爱好者提供的。自上世纪90年代开始，面包爱好者就呼朋引伴挨家面包店品尝，在博客等社交网站上发文。大众媒体有时也会对面包的信息进行报道，但真正掀起面包热潮的却是受读者欢迎的首都圈信息杂志《Hanako》（MAGAZINE HOUSE出版社）于2009年11月12日推出的特辑《东京面包介绍》。这篇报道让那些在经济萧条中既要勒紧裤带过日子，又要享受美食的人意识到，“对呀，还有面包呢！”

日本各地举办的“面包节” 为面包热潮推波助澜的，是将热卖店的面包汇集在一处售卖的“面包节”活动。最早的“面包节”是“世田谷面包节”，自2011年10月起在东京三宿举办。自2013年起，在东京表参道的国连大学门前每年举办数次“青山面包节”，场场都呈现出人潮涌动的盛况。 地方也举办面包相关活动。自2007年开始在静冈县伊豆韮山举办的“面包始祖的面包节”，是为了纪念1842年首度在日本制作面包的兰学（江户时代，经荷兰人传入日本的学术、文化、技术的总称——译注）研究者江川太郎左卫门（坦庵）。东京的面包热潮也波及到地方，日本各地纷纷举办面包活动，如埼玉县川越市的“川越面包市场”、神户市的“神户面包节”等。 神户、京都、大阪等关西地区的面包消费金额高于关东。在大阪，以梅田的阪神百货店的美食街为开端，汇集了人气店商品的精品面包店陆续开业。 杂志和电视节目频繁推出面包特辑，消费者个人也通过社交网站交流信息。面包热潮之所以盛行，是因为新形态面包店的登场，以及越来越多身怀绝技的面包师崭露头角。这是面包制作方面的原因。

从法式面包到日本独特的热狗面包 第二次世界大战后，食用面包的习惯在日本各地广为盛行。首先是以面包为主食的营养配餐在全国范围内的推广。在生活方式逐渐西化的城市地区，普通家庭中越来越多的人开始以面包为早餐。在农村，习惯在休息时间买个甜面包充饥的人也多起来。不管是哪一种情形，大家喜爱的都是口感松软的面包。 然而，自上世纪90年代后半期开始，销售正宗法式长棍面包的面包店在城市地区相继开业，其特色是表皮松脆，香气诱人，足以跟法国本土的面包平分秋色。1996年，神户三宫的“Boulangerie Comme Chinois”开业，1998年，京都今出川的“Le Petit Mec”开业。2001年，“PAUL”和“MAISON KAYSER”这两家法国人气连锁店在东京开店，受到瞩目。从这个时候开始，法式面包店在首都圈纷纷亮相，由赴法学习归来的面包师推出正宗的法式长棍面包。

正宗的法式面包人气高涨过后，面包热潮逐渐步入正轨，由日本独自制作出的面包大受欢迎，其中之一就是热狗面包。热狗面包以法国的纺锤形小面包为原型，在日本发展出外皮松软细长的独特形状。这种面包经常出现在学校的营养配餐中，深为日本人所熟悉。 2016年左右开始，热狗面包专卖店相继开业。所有店的面包都以三明治的形式出售，采用材料可以随意搭配的点餐方式。尤其受欢迎的是红豆馅、人造奶油、可乐饼（日式炸肉饼——译注）、炒面之类日本人才想得到的搭配馅料。

风味独特的三明治与软面包 这几年，地方面包店各自推出的独具特色的甜面包和咸面包也颇受欢迎，在百货店的活动中成为主打商品。染成和西瓜一样红绿两色的西瓜面包，在宫城县仙台的面包店非常热销。在茨城县和长崎县受欢迎的“色拉面包”，是里面夹着马铃薯色拉的一种三明治。 此外，这几年还掀起了三明治热潮，尤其受到瞩目的是将香蕉、草莓等水果和奶油干酪混合起来做馅料的水果三明治，以及夹着日式煎蛋的三明治。 在日本受欢迎的三明治，皆出自日本独特的创意。

始于2013年前后的高级吐司热潮也独具日本特色。7-11便利店推出的“金吐司”，价格设定为普通超市或便利店的大约两倍，却很受欢迎。其特点是吃起来味道香甜，质地松软，入口即化。从那时起，卖“金吐司”双倍价格的吐司专卖店也如雨后春笋般接连开业，而且店前总是大排长龙。 日本面包的特色是质地松软。究其原因，是因为日本没有像欧洲那样以面包为主食并需要长时间保存的历史。正因为没有受到面包的表皮要坚硬这种先入为主的观念的影响，优先考虑容易入口的柔软面包文化才得以繁荣鼎盛。