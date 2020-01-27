实验心理学研究告诉你，“卡哇伊”到底是怎么回事 ？

从科学的角度研究“卡哇伊”

“卡哇伊”（日语“可爱”的音译——译注）是现代日本人最常用的词语之一。不仅是对小动物和小宝宝，也会用于服装、室内装修、小点心等事物，是一种让人不由得心生喜悦、欢快雀跃的感觉。但是“卡哇伊”到底是怎样一种情感？ “卡哇伊”会产生哪些积极作用？这些却很难解释清楚。

一般认为，日本关注“卡哇伊”的文化是从上世纪70年代的年轻女性开始的。当时很多成年人感叹年轻人词汇贫乏，面对任何事物，年轻人都大呼“卡哇伊！”。不过当这代人走上社会，成为日本社会的主力后，与时装和卡通商品相连的“卡哇伊”，就开始作为日本独特的流行文化而受到瞩目。据说扮演动漫和游戏人物的COSPLAY盛典进军国外之后，日本的“卡哇伊”就变成了世界的“kawaii”了。

听到自己国家的文化被外国人善意地接受，自尊心忍不住就要膨胀起来。只可惜，“kawaii”这个词语在国外并不是那么有名。况且“kawaii”在日本还有“kawa-EE”这种把“E”拖长的发音方式，这就更没有多少人知道了。外国人说“Kawai”时的发音一般都很像“Hawaii（夏威夷）”。

“卡哇伊”到底是什么？我们该怎么给外国人讲解这个词语的含义呢？“卡哇伊”跟“cute”是一回事吗？日本人不太习惯用语言有条理性地进行说明，而是更注重自己的所见所闻、体验和感受。很多情况下，人们在解释“卡哇伊”时只是举几个例子，让对方大致明白就完事了。不过，如果希望“卡哇伊”作为发源于日本的流行文化被全世界所了解，那就最好用语言好好地对“卡哇伊”进行一番解释。

要想解读复杂的现象并向更多的人进行说明，则需要科学的助力。实验心理学是一门用数据揭示人类心理和行为一般规律的科学。我大概从10年前就开始基于实验心理学理论对“卡哇伊”进行研究。我在最近出版的一本书《“卡哇伊”的力量：通过实验探明心理机制》（化学同人）里，对这项研究的来龙去脉进行了介绍。关于“卡哇伊”的文化研究，目前已有多部著作问世，但从科学视角进行系统性探讨的专著，我这本书是全球首创。

如果想从“卡哇伊”的对象属性切入，那么很快就会走进死胡同。因为我们可以找到很多例外。有时候同一个对象，有人觉得可爱，有人却完全感受不到可爱之处。于是我试着改变了思路。即便能让人感到“卡哇伊”的对象形形色色数不胜数，但产生“卡哇伊”这种感受的人恐怕都有相似的心理状态，否则人们也没法用“卡哇伊”这个词语来进行交流。我的思路是，把焦点转向产生“卡哇伊”这种感受时的心理，就可以从实验心理学的视角对这个题目进行研究了。

具有多样性，不适用此前的学说

动物行为学家康拉德·洛伦兹(*1)在1943年发表的论文中提出，人类具有一种本能的倾向，会认为某种身体形状很可爱。他认为，如果具备某些特征，诸如头相对于身体显得大、额头宽且向前凸起、一双大眼睛长在脸的下半部分，那么对象无论是不是有生命，都会给人以可爱的感觉。这种心理机制被称作“婴儿图式（baby schema）”。

到了60年代，婴儿图式的实证研究开始进行，基于洛伦兹的直觉而提出的假说得到了实验的验证。因为这个学说的理论简单易懂，所以很快就被大众所熟知。

然而日语的“卡哇伊”也会用在跟婴儿图式无关的事物上，比如时装或小点心之类。不仅如此，还衍生出了一些奇特的复合词，比如“kimoi（恶心）”和“Kawaii”组合成“Kimokawaii（脏萌）”，“Busaiku（丑）”和“Kawaii”组合成“Busakawaii（丑萌）”。这些用婴儿图式理论无法解释的多种多样的“卡哇伊”，我们又该如何进行说明呢？我以此为出发点开始了研究工作。

通过开展以日本大学生为对象的实证研究，我得出了以下结论。

“卡哇伊”跟“Osanai（幼小）”不是一个概念

比起“养育”或“保护”，更贴切的心情是想接近并与对方呆在一起（产生接近动机）

比如“笑脸”，就不能评价为“Osanai（幼小）”，但无论是男性还是女性都会觉得可爱。而且通过记录面部表情肌的肌电活动得知，看到可爱的事物后，被试者会在一秒钟之内露出笑容。一个人看到可爱的事物后展露笑容，而他的笑容又会让周围的人觉得可爱，不由得也露出笑容。可以认为，“卡哇伊”这种情感正是这样在社会场景中扩散开来，并呈螺旋状不断增强。我将这一现象命名为“卡哇伊螺旋”。