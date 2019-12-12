日本人与基督教：为什么对 “信仰”漠不关心？文化
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日本感兴趣的是剔除了“福音”的基督教
众所周知，现在全球信徒最多的宗教是基督教。据推算，全球约有24亿基督教信徒，约占世界总人口的32%。但在日本国内，基督徒完全属于少数群体。邻国韩国的基督徒约占总人口的29%，而日本仅占0.8%。也就是说，99%的日本人都不信仰这个宗教。
那么，日本人是不是厌恶基督教呢？事实并非如此。莫如说，日本人在日常生活中跟基督教相关文化颇为亲近。日本的小孩全都知道耶稣基督的名字，在学校也会学到马丁・路德、陀思妥耶夫斯基、特蕾莎修女等各种与基督教有关的人物、历史、文化。大人们也对基督教的美术和音乐很感兴趣，但凡出国旅游，总是乐于参观当地的大教堂。无论男女老幼，都早已习惯过圣诞节，即使不是信徒，也有许多情侣会选择按基督教的形式举行婚礼。总而言之，基督教文化给日本人的印象是比较正面的。
不过，绝大多数日本人却对基督教的“信仰”漠不关心。他们并不是因为熟知其思想和教义，所以采取了批判的态度，而仅仅是单纯的不感兴趣而已。日本国内有众多传教士和基督教徒创建的学校。某项调查显示，从幼儿园到大学，每10个日本人中就有一个人在人生中的某个阶段接受过基督教相关教育机构的教育。但即便如此，信徒人数并没有增长。据说，在日本为数不多的基督教徒中，新教徒占了约60%，天主教徒占了约40%，大部分非信徒的日本人说不清这些教派的区别，也没有太多兴趣。日本人感兴趣的是剔除了“福音”的基督教。
在经济和军事上拥有影响力的传教士
基督教最早传入日本是在1549年。圣方济各・沙勿略（1506-1552年）一行登上鹿儿岛，开启了在日本的传教活动。在早期传教士的影响下，日本也出现了基督教信徒，而且人数一度快速增长，但仅仅过了60年左右，基督教信仰就遭到了禁止。禁教政策延续了大约260年，在这段时期，基督教徒遭受了拷问、处刑等极为残酷的迫害。从17世纪到19世纪中后期，基督教遭到禁止和镇压，这背后存在诸多原因，但基本来说，或许可以认为最大的原因在于基督教已经成为可以撼动日本政治和社会的一大势力，而不再只是一个宗教。
16世纪中后期，作为在日传教主力的耶稣会深入参与了所谓的南蛮贸易，以便高效率地开展传教活动，维持和扩大日本基督教徒的势力。他们在经济活动方面的参与不仅给一部分大名带来了利益，甚至涉及到军需物资的采购。传教士已经成为在经济和军事上拥有影响力，在政治上不可忽视的一个集团，不再只是单纯的宗教人士。
同时，16世纪的传教士中，甚至有人认真研究过要叫来西班牙和葡萄牙军队对日本实施军事控制。实际上，尽管以军事手段侵略日本似乎并非一个具有现实可行性的方案，但当时并非只是一两个传教士主张过采用武力保护教堂和传教活动。对于这样的基督教徒，日本的为政者怀有不信任感和警惕性也就无可非议了。
本来，传教士就对日本原有的宗教文化极不宽容，甚至将佛教视为恶魔弄出来的偶像崇拜。他们深信，只有基督教才是唯一正确的宗教，其他宗教全都是错误的、邪恶的。一些传教士还曾经教唆日本基督教徒到佛教寺庙里纵火，找出僧侣们藏在洞窟里的大量佛像然后进行破坏。关于这些史实，通过传教士自己写的文书也可以得到验证。
如果看过被马丁·斯科塞斯导演拍成电影的远藤周作的小说《沉默》，或许会感觉那些遭到迫害的基督教徒都是单纯的受害者。但是，当年的基督教并不是在希望与其他宗教和平共处的背景下而遭到了单方面的排斥。生活在21世纪的我们，自然会认为不同的宗教都应该彼此尊重、友好相处，但在当时的世界，这种意识还非常淡薄。
人们追求的是可以推动日本发展的“教义”
19世纪中后期，禁教令解禁，基督教再次获准在日本传教，而这次大批来到日本的，是新教的传教士。不过，当时日本的政治体制发生了急剧变化，现代化进程快速发展，人们对传教士的期待无非是希望他们教授外国的知识和语言。传教士也试图将学问和语言教育作为向日本人传教的敲门砖，双方的需求彼此契合。然而，对于当时急于实现现代化的日本人而言，基督教无非是实现国家开化和发展的手段，说到底只是“西洋的文化”“别人的文化”。
从19世纪末开始，日本人按照Christianity这个英语词的日文译法，将过去按照葡萄牙语发音称呼的“切支丹（或吉利支丹）”的那个宗教叫做了“基督教”。而church、mission和martyr分别被译作了“教堂”“传教”和“殉教者”。几乎是在同一时期，religion被译为“宗教”，并作为日语固定了下来。换而言之，这些词的译法都采用了“教”字，强调了teaching和instruction的意味。由此也可以推断近现代的日本人希望向“基督教”和“宗教”寻求某种什么东西。
当时日本的知识分子中，有人认为欧美国家是借助基督教维持国民道德，推动国家发展的，日本要想追赶他们，采用基督教是一个上策。日本著名大学之一早稻田大学的创始人大隈重信（1838-1922年）也曾将基督教评价为一种实现道德教化的手段，但最终还是仅仅将之视为“怪谈奇谈”，也就是虚构小说那样的东西。当时的日本人寻求的是可以让日本实现文明开化发展、具有现实意义的“教义”，仅仅是从“道德”和“教育”等特定的角度利用基督教的倾向非常明显。
不过，日本人与基督教的接触历史实际上还非常短暂。正如前文所述，耶稣会来到日本是在1549年，仅仅过了60年左右就进入了禁教时代，之后大约260年间，日本一直严禁信仰基督教。19世纪中后期开始，新教和东正教也传入了日本，但由于日俄战争和第二次世界大战的影响，这些“西洋宗教”再次遭受打压。“信教自由”在日本得到真正意义上的保障，是在战后新宪法开始施行的1947年之后。如此来看，日本的平民百姓和基督教接触的实际时间充其量只有150年左右。或许可以说，日本人现在才刚刚开始起步，对基督教进行冷静的思考。
标题图片：在基督教堂举行的婚礼（maayannmaayann/PIXTA）