日本人与基督教：为什么对 “信仰”漠不关心？

日本感兴趣的是剔除了“福音”的基督教

众所周知，现在全球信徒最多的宗教是基督教。据推算，全球约有24亿基督教信徒，约占世界总人口的32%。但在日本国内，基督徒完全属于少数群体。邻国韩国的基督徒约占总人口的29%，而日本仅占0.8%。也就是说，99%的日本人都不信仰这个宗教。

那么，日本人是不是厌恶基督教呢？事实并非如此。莫如说，日本人在日常生活中跟基督教相关文化颇为亲近。日本的小孩全都知道耶稣基督的名字，在学校也会学到马丁・路德、陀思妥耶夫斯基、特蕾莎修女等各种与基督教有关的人物、历史、文化。大人们也对基督教的美术和音乐很感兴趣，但凡出国旅游，总是乐于参观当地的大教堂。无论男女老幼，都早已习惯过圣诞节，即使不是信徒，也有许多情侣会选择按基督教的形式举行婚礼。总而言之，基督教文化给日本人的印象是比较正面的。

不过，绝大多数日本人却对基督教的“信仰”漠不关心。他们并不是因为熟知其思想和教义，所以采取了批判的态度，而仅仅是单纯的不感兴趣而已。日本国内有众多传教士和基督教徒创建的学校。某项调查显示，从幼儿园到大学，每10个日本人中就有一个人在人生中的某个阶段接受过基督教相关教育机构的教育。但即便如此，信徒人数并没有增长。据说，在日本为数不多的基督教徒中，新教徒占了约60%，天主教徒占了约40%，大部分非信徒的日本人说不清这些教派的区别，也没有太多兴趣。日本人感兴趣的是剔除了“福音”的基督教。

在经济和军事上拥有影响力的传教士

基督教最早传入日本是在1549年。圣方济各・沙勿略（1506-1552年）一行登上鹿儿岛，开启了在日本的传教活动。在早期传教士的影响下，日本也出现了基督教信徒，而且人数一度快速增长，但仅仅过了60年左右，基督教信仰就遭到了禁止。禁教政策延续了大约260年，在这段时期，基督教徒遭受了拷问、处刑等极为残酷的迫害。从17世纪到19世纪中后期，基督教遭到禁止和镇压，这背后存在诸多原因，但基本来说，或许可以认为最大的原因在于基督教已经成为可以撼动日本政治和社会的一大势力，而不再只是一个宗教。

16世纪中后期，作为在日传教主力的耶稣会深入参与了所谓的南蛮贸易，以便高效率地开展传教活动，维持和扩大日本基督教徒的势力。他们在经济活动方面的参与不仅给一部分大名带来了利益，甚至涉及到军需物资的采购。传教士已经成为在经济和军事上拥有影响力，在政治上不可忽视的一个集团，不再只是单纯的宗教人士。

同时，16世纪的传教士中，甚至有人认真研究过要叫来西班牙和葡萄牙军队对日本实施军事控制。实际上，尽管以军事手段侵略日本似乎并非一个具有现实可行性的方案，但当时并非只是一两个传教士主张过采用武力保护教堂和传教活动。对于这样的基督教徒，日本的为政者怀有不信任感和警惕性也就无可非议了。

本来，传教士就对日本原有的宗教文化极不宽容，甚至将佛教视为恶魔弄出来的偶像崇拜。他们深信，只有基督教才是唯一正确的宗教，其他宗教全都是错误的、邪恶的。一些传教士还曾经教唆日本基督教徒到佛教寺庙里纵火，找出僧侣们藏在洞窟里的大量佛像然后进行破坏。关于这些史实，通过传教士自己写的文书也可以得到验证。

如果看过被马丁·斯科塞斯导演拍成电影的远藤周作的小说《沉默》，或许会感觉那些遭到迫害的基督教徒都是单纯的受害者。但是，当年的基督教并不是在希望与其他宗教和平共处的背景下而遭到了单方面的排斥。生活在21世纪的我们，自然会认为不同的宗教都应该彼此尊重、友好相处，但在当时的世界，这种意识还非常淡薄。