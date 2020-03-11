奥运年的新建与改建热潮，彰显“从经济增长到社会成熟”的形象

奥运年的新建与改建热潮，彰显“从经济增长到社会成熟”的形象东京2020 社会 体育
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JR原宿站将改建为内设咖啡馆的新车站楼
如果说1964年的东京奥运会是全力推进大型公共事业建设的“高速增长的日本”的象征的话，那么，2020年东京奥运会与残奥会则希望向世界彰显一个“社会成熟的日本”。对于现已成为世界第一老龄社会的日本来说，这次奥运会将是向世界展现日本“从经济增长到社会成熟”“从效率到舒适”的绝佳机会。东京的街头到处可见为了能让残疾人、老人、外国人等所有人都能便利使用而下的功夫。
原宿有明治神宫的肃穆树林，有以竹下通为代表的日本可爱（KAWAI）文化原发地，近年来外国游客猛增。JR山手线的原宿站，是前往国立代代木竞技场最近的车站，如今它也在焕发新生。3月21日的始发车次将启用新的车站楼和新站台。JR东日本公司对于原宿站的改建，提出的宗旨是“提高便利性和舒适性”。
现在的原宿站车站大楼已是第二代建筑了，竣工于1924年，为尖塔高耸的英式风格二层建筑，是东京都内现存最古老的木造车站。新车站大楼则是二层结构的高架桥上车站，建在现有车站大楼神宫桥一侧的轨道和站台之上。车站大厅扩大为原来的三倍，洗手间也扩为原来的两倍，还增设了便利店和咖啡店。
此外，原本只在新年那几天启用的明治神宫一侧的临时站台，将转为山手线外环线专用站台。这样，可以将外环线和内环线的上下车乘客分流，缓解拥堵。外环线专用站台通过地下通道与竹下检票口相连接，并在各个出入口和新站台安装了大型电梯。
国立竞技场附近的千駄谷车站也进行了改造，扩大了检票口和车站大厅。
东京站将进一步充实巨大的站内空间和地下空间
东京站是东京的大门，平均每天约有90万人在这里上下车。为迎接2020年，东京站也启动了名为“东京站北通道周边整备工程”的项目，对中央通道和北侧自由通道之间的空间进行了大规模改造。到奥运会开幕时，容纳约70家店铺营业的新商业区（约6300平方米）将借机开业。
连接丸之内北口和八重洲北口检票口内侧的北通道，将变成一条宽约12米的开放式通道。中央地下通道，则将开辟通风良好的等候广场空间，周边还将设有母婴休息室、免税柜台等。此外，还将安装3部运行于地下一层、一层与站台层之间的电梯，提高便利性
“漂浮在港湾地区的木器”——有明体操竞技场
去年秋季以来，一些新建场馆陆续完工。在这些新建场馆上，以“木造设施”“可持续发展”为方向，面向世界展示日本文化和技术实力的设计也随处可见。
作为东京奥运会象征的主体育场——国立竞技场，已于2019年11月30日完工，12月21日举办了开馆活动。于2020年元旦举行的日本足球天皇杯决赛，成为其作为赛场的首秀。
奥运会的体操类项目（体操、艺术体操、蹦床）和残奥会的硬地滚球项目，将在有明体操竞技场（东京临海新交通临海百合鸥线“有明网球之森站”下车可到）举行。该体育场也已于2019年10月竣工。11月举行的世界蹦床锦标赛，作为奥运测试赛事，成ｃ为其作为赛场的首秀。
这个体育场的建筑用地，原本是个存放木材的贮木场。为此，这个体育场的建设理念是“漂浮在港湾地区的木器”。其以细细的支柱支撑着杉木外墙，设计新颖，从远处看就像是悬浮在空中一般，能容纳1.2万名观众。
抱着“希望观众享受木材的温暖和芳香”的心愿，有明体操竞技场使用了大约2300立方米的杉木、落叶松等国产木材，是新建奥运场馆中使用木材最多的。其中最引人瞩目的，是覆盖整个场馆的木质屋顶。长约90米、纵深约120米的拱形屋顶，据说是世界最大的木造屋顶。奥运会后，将转用作展览场馆，木质座椅将被移除再利用。
碗形屋顶有利于防止阳光反射——有明体育馆
奥运会的排球、残奥会的轮椅篮球项目将在有明体育馆（东京临海新交通临海百合鸥线“有明网球之森站”下车可到）举行。该馆已在去年12月9日完工，2月2日举办了竣工仪式。体育馆为地上五层建筑，能容纳1.5万名观众。
看上去是反扣设计的屋顶，很有特色。之所以如此设计有两个原因。一是可以减少室内空间的面积，降低空调和照明费用。二是将屋顶中央设计为下凹的碗状，可防止向附近的公寓楼反射阳光。是注重生态环保的一种设计。奥运会之后，计划把体育场的运营权转卖给民间企业，用于举办体育赛事或演唱会等。
奥运会后，奥运村将成为住户超过5600户的住宅区
奥运会期间，奥运村（中央区晴海4丁目、5丁目）将接待大约1.8万名各国运动员和官员入住，现正朝2020年7月14日开村作各方面的准备。
奥运村三面环海，占地面积相当于9个东京巨蛋体育馆，除了21栋14-18层的宿舍楼（约3800户）之外，还建有24小时营业、每天最多能提供4.5万份餐食的食堂，以及健身房、服务中心、巴士场站、停车场、公园等设施。奥运村说是“村”，其实更像是个城市。
1964年东京奥运会的奥运村旧址，后来成了代代木公园。而晴海的奥运村，奥运会后将改造成为两栋50层的塔楼式公寓，成为能容纳约5600户的商品房。一个名为“HARUMI FLAG”的1.2万人小区将由此诞生。
标题图片：国立竞技场（时事社）