奥运年的新建与改建热潮，彰显“从经济增长到社会成熟”的形象

现在距离2020年东京奥运会开幕式还有200来天。很多公共设施将面向从国内外蜂拥而至的赛事相关人员、观众和游客开放使用，现正迎来新建与改建的热潮。我们将向大家介绍为了提供日本式待客之道而正在加紧完善设施的原宿站、东京站，以及新建的奥运场馆。

JR原宿站将改建为内设咖啡馆的新车站楼

如果说1964年的东京奥运会是全力推进大型公共事业建设的“高速增长的日本”的象征的话，那么，2020年东京奥运会与残奥会则希望向世界彰显一个“社会成熟的日本”。对于现已成为世界第一老龄社会的日本来说，这次奥运会将是向世界展现日本“从经济增长到社会成熟”“从效率到舒适”的绝佳机会。东京的街头到处可见为了能让残疾人、老人、外国人等所有人都能便利使用而下的功夫。

原宿有明治神宫的肃穆树林，有以竹下通为代表的日本可爱（KAWAI）文化原发地，近年来外国游客猛增。JR山手线的原宿站，是前往国立代代木竞技场最近的车站，如今它也在焕发新生。3月21日的始发车次将启用新的车站楼和新站台。JR东日本公司对于原宿站的改建，提出的宗旨是“提高便利性和舒适性”。

现在的原宿站车站大楼已是第二代建筑了，竣工于1924年，为尖塔高耸的英式风格二层建筑，是东京都内现存最古老的木造车站。新车站大楼则是二层结构的高架桥上车站，建在现有车站大楼神宫桥一侧的轨道和站台之上。车站大厅扩大为原来的三倍，洗手间也扩为原来的两倍，还增设了便利店和咖啡店。

此外，原本只在新年那几天启用的明治神宫一侧的临时站台，将转为山手线外环线专用站台。这样，可以将外环线和内环线的上下车乘客分流，缓解拥堵。外环线专用站台通过地下通道与竹下检票口相连接，并在各个出入口和新站台安装了大型电梯。

国立竞技场附近的千駄谷车站也进行了改造，扩大了检票口和车站大厅。

东京站将进一步充实巨大的站内空间和地下空间

东京站是东京的大门，平均每天约有90万人在这里上下车。为迎接2020年，东京站也启动了名为“东京站北通道周边整备工程”的项目，对中央通道和北侧自由通道之间的空间进行了大规模改造。到奥运会开幕时，容纳约70家店铺营业的新商业区（约6300平方米）将借机开业。

连接丸之内北口和八重洲北口检票口内侧的北通道，将变成一条宽约12米的开放式通道。中央地下通道，则将开辟通风良好的等候广场空间，周边还将设有母婴休息室、免税柜台等。此外，还将安装3部运行于地下一层、一层与站台层之间的电梯，提高便利性

“漂浮在港湾地区的木器”——有明体操竞技场

去年秋季以来，一些新建场馆陆续完工。在这些新建场馆上，以“木造设施”“可持续发展”为方向，面向世界展示日本文化和技术实力的设计也随处可见。

作为东京奥运会象征的主体育场——国立竞技场，已于2019年11月30日完工，12月21日举办了开馆活动。于2020年元旦举行的日本足球天皇杯决赛，成为其作为赛场的首秀。

奥运会的体操类项目（体操、艺术体操、蹦床）和残奥会的硬地滚球项目，将在有明体操竞技场（东京临海新交通临海百合鸥线“有明网球之森站”下车可到）举行。该体育场也已于2019年10月竣工。11月举行的世界蹦床锦标赛，作为奥运测试赛事，成ｃ为其作为赛场的首秀。



Tokyo 2020提供

这个体育场的建筑用地，原本是个存放木材的贮木场。为此，这个体育场的建设理念是“漂浮在港湾地区的木器”。其以细细的支柱支撑着杉木外墙，设计新颖，从远处看就像是悬浮在空中一般，能容纳1.2万名观众。

抱着“希望观众享受木材的温暖和芳香”的心愿，有明体操竞技场使用了大约2300立方米的杉木、落叶松等国产木材，是新建奥运场馆中使用木材最多的。其中最引人瞩目的，是覆盖整个场馆的木质屋顶。长约90米、纵深约120米的拱形屋顶，据说是世界最大的木造屋顶。奥运会后，将转用作展览场馆，木质座椅将被移除再利用。



Tokyo 2020提供

碗形屋顶有利于防止阳光反射——有明体育馆

奥运会的排球、残奥会的轮椅篮球项目将在有明体育馆（东京临海新交通临海百合鸥线“有明网球之森站”下车可到）举行。该馆已在去年12月9日完工，2月2日举办了竣工仪式。体育馆为地上五层建筑，能容纳1.5万名观众。

看上去是反扣设计的屋顶，很有特色。之所以如此设计有两个原因。一是可以减少室内空间的面积，降低空调和照明费用。二是将屋顶中央设计为下凹的碗状，可防止向附近的公寓楼反射阳光。是注重生态环保的一种设计。奥运会之后，计划把体育场的运营权转卖给民间企业，用于举办体育赛事或演唱会等。



時事通信

奥运会后，奥运村将成为住户超过5600户的住宅区

奥运会期间，奥运村（中央区晴海4丁目、5丁目）将接待大约1.8万名各国运动员和官员入住，现正朝2020年7月14日开村作各方面的准备。

奥运村三面环海，占地面积相当于9个东京巨蛋体育馆，除了21栋14-18层的宿舍楼（约3800户）之外，还建有24小时营业、每天最多能提供4.5万份餐食的食堂，以及健身房、服务中心、巴士场站、停车场、公园等设施。奥运村说是“村”，其实更像是个城市。



Tokyo 2020提供

1964年东京奥运会的奥运村旧址，后来成了代代木公园。而晴海的奥运村，奥运会后将改造成为两栋50层的塔楼式公寓，成为能容纳约5600户的商品房。一个名为“HARUMI FLAG”的1.2万人小区将由此诞生。

标题图片：国立竞技场（时事社）