让传统技艺熠熠生辉——一家铸件厂的蜕变

“能作”是一家位于富山县高冈市的铸件厂，每年有12万人前来参观。虽是工厂，但它不仅仅是生产场所，还有咖啡厅、铸件制作体验工坊，参观者也能近距离观看工匠制作铸件。为何要打造这样一家类似铸件主题公园的工厂，能作社长表示，“要让孩子们觉得从事传统产业、当铸件工匠是了不起的工作”。

富山县第二大城市高冈市，战国时代（15世纪末至16世纪末）是加贺藩前田家建造的高冈城的城下町（以城郭为中心建立的城市——译注）。第2代藩主利长曾在附近村子招募铸件师，铸件产业由此扎下根基，高冈作为商都兴盛起来。现在高冈有17万人口，漫步在中心街道，可以看到许多商店都已关门停业。这是一个典型的缺乏活力的地方城市。

从市中心驱车约20分钟，在一大片农田中央，有一家地方工业企业，每年有12万参观者到访。这就是铸件工厂“能作”。虽然参观人数不及高冈市内最大景点、国宝瑞龙寺17万人之多，但超过了与镰仓大佛、奈良大佛并称日本三大佛的高冈大佛的10万人，成为市内第二大景点。除富山县游客外，来自中国和美国等的外国游客也很多。



以“产业观光”为宗旨设计的能作总部工厂，不仅具有生产物流功能，还接纳许多参观者，以宣传公司技术能力以及高冈和富山的魅力。图为荣获2019年好设计奖的能作工厂（图片：车田保）

工厂的一大特点是展示铸件的制造过程，人们可近距离看到匠人一边流汗一边将1100度高温熔化的火红金属注入模具，或用打磨机将铸造的金属磨光。



将高温加热的金属注入模具



参观工厂时可近距离看到工匠的娴熟操作

在追求“效率”和“生产率”的时代，高冈一直坚守从战国时代传承下来的手工技艺，这点是它的魅力所在。

体验工坊很受欢迎，在工作人员的指导下，参观者可以制作纯锡酒杯。在咖啡厅，人们可以用能作的铸件餐具享用当地食材制作的美食。这里俨然是一个铸件主题公园。



在体验工坊，参观者将砂压实后定型，创作属于自己的锡制品，小朋友也可以参与



咖啡厅尝试将金属餐具融入用餐场景，菜品也大量使用了当地食材

现在的工厂建成于2017年。虽然老工厂时期也可以参观，但一年最多接待1万人。工厂迁址不到2年，参观人数已增长到原来的10倍。之所以有这么大的变化，还要源自第5任社长能作克治的“不甘心”。

能作克治不是富山县人，他出生于福井县，原是一家大报社的摄影记者，后到大阪工作，其间与“能作”家的独生女相识。1984年入赘，同时辞去了记者工作，成为岳父经营的“能作”工厂的工匠。虽然现在工厂已成为拥有150名员工的中小企业，但当时员工只有8人，是一家承包工厂，从批发商那里接订单，生产佛具、花器等。



能作克治社长

有件事让能作社长一直难以忘记。有一次，一位母亲带着孩子来工厂参观，无视旁边正在工作的匠人，对儿子说，“不好好学习，以后就只能干那种工作。”

传统工业竟被如此看低，一想到这个，能作就觉得不甘心。“一定要让孩子们觉得这项工作了不起”，于是他比以往更加努力，拼命地磨练技艺。作为承包工厂，他们的业务开展得很顺利，但不久能作萌生了另外的想法，他想“看到客人的表情”。

售货员的眼力及“弯曲”器具

2001年，机会来了。能作克治参加在高冈市举办的学习会，他忐忑不安地给东京来的讲师看了黄铜制成的茶器“建水”（用来盛装洗茶水、茶渣等——译注）。那位讲师一眼看中，邀请他在展览会上进行展示。

那年夏天，为参加在东京原宿举行的展览会，能作专门制作了黄铜桌铃。桌铃未上任何颜色，他想通过原料本身的美来体现技术能力。如他说想，精品店买家注意到这个产品，当即决定在店里售卖。虽然对初次销售预期很高，但实际上产品卖得很不好。原因很简单，日本没有使用桌铃叫家人的习惯。能作深感市场的严峻，这时一位女售货员向他伸出了援手。

她说：“把这个铃做成风铃如何？肯定会大卖。”

“现在空调都普及了，风铃能好卖吗？”能作将信将疑。但这次风铃却大受欢迎，他再次惊叹于那位面对消费者的售货员的眼力。



研磨后的材质美美显而易见，而黄铜特有的清澈音色也充满魅力

给事业带来更大飞跃的，也是销售员的一句话，“能做餐具吗？”《食品卫生法》规定黄铜餐具接触口的部分必须加上一层镀层。可是这样无法展现纯粹的黄铜之美，那么改成锡如何？

锡比较柔软，一般会加入铅或铜等使之变硬再进行加工。“大阪锡器”“萨摩锡器”就是使用这样的手法，它们作为传统工艺已有一定知名度。

“本来我们起步就晚于别人，而我又不喜欢单纯地模仿，也不想给其他厂家造成困扰。”

于是能作选择了纯锡，去挑战谁也没做过的事情。

做好的试制品成形后发生了弯曲，他们试图克服这个难题，但进展很不顺利。就在大家找不到门路时，一个设计师提议，“如果只是打弯儿，那么弄弯使用不就可以了？”这句话令人茅塞顿开。

“金属即为硬物”，随着对这个固有观念的打破，“弯曲”系列产品诞生了，现如今它已成为能作工厂的代表产品。用手施力即可随意改变金属形状，这种创意令人惊喜。人们还可根据放入内容的不同对产品进行调节，提高了实用性。更重要的是，产品体现的材质之美，凸显了自身魅力。



能作人气商品“弯曲”系列。根据用途不同，可用手将其改变成任意形状



对于“弯曲”系列产品，女性也可以不费力地改变其形状。虽为金属，却给人温暖的感觉，作为室内装饰也很有人气

除“弯曲”系列，“能作”还有其它经典产品，如充分展现锡或黄铜等材质之美的产品。啤酒杯、香槟杯、保温杯、日本酒杯等的简洁造型受到专业厨师好评，在欧洲的三星级餐厅也有使用。

“能作”由曾经的“承包工厂”变身为独一无二的品牌，踏踏实实地向前迈进。来工厂参观的人已经不会再说出“那种工作”这样的话了。



经过熟练工匠的打磨加工后，这些花器最大限度地呈现出金属自身的美



手工制成的纯锡酒器，对材质的质感及美感非常考究

能作克治社长说，“传统即为不变，这种认识其实是个很大的错误。当然，技术是要传承的，但如果只一味制作同样的东西，总有一天传统会丢失。”

木模仓库现已成为参观者的打卡点，它展示了许多老工厂时期放置在仓库深处、落满灰尘的木制铸模。虽然有的木模已不再使用，但这是“能作”的历史，也是品牌基石。它们被注入了新的生命，代表着现在的“能作”。

“原本我只是一个外乡人，是高冈这片土地养育了我。我要制造出高冈人喜爱的、能让这片地区引以为傲的东西”，能作克治社长说。

2019年秋，“能作”首次在东京日本桥开了实体店。他们不只立足高冈，还要向世界“宣传高冈”。



能作长年制造产品使用的木质铸模被做成展示墙，这里成为网红打卡点。前方地面是光亮如镜的黄铜质地的日本地图，体现了工匠的高超技艺（图片：Koizumi Studio）

标题照片：将铸件表面打磨光滑（能作）

文内图片：除署名外，均由能作提供

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