先睹为快！东京奥运会官方艺术海报20幅

先睹为快！东京奥运会官方艺术海报20幅东京2020 体育 社会
2020年夏季即将召开的东京奥运会及残奥会的官方艺术海报展，正在东京都现代美术馆展出。各具特色的作品，营造出浓浓的奥运气氛。
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为2020年东京奥运会及残奥会制作的20幅官方艺术海报于1月7日开始在东京都现代美术馆（江东区）展出。东京都知事小池百合子在6日举行的开幕式上致辞说，目前各项准备工作正在加速推进，今后将继续为迎接奥运和残奥造势添彩。
本次参与海报创作的19人，都是当今顶级艺术家，他们有书法家金泽翔子、摄影师兼电影导演蜷川实花、名扬世界的漫画家荒木飞吕彦、浦泽直树等。荒木的作品借鉴了葛饰北斋于19世纪初期创作的彩色浮世绘版画《神奈川冲浪里》的意境，表现了体育神灵从天空降临日本的主题；浦泽的作品，以日本漫画风格的构图为特点，左下角的“待续”两字，表现出对奥运翘首以待的心情。
东京2020官方艺术海报展
- 地址：东京都现代美术馆 东京都江东区三好4-1-1
- 时间：2020年1月7日-2月16日，上午10时-下午6时，星期一休息（1月13日开放）
- 门票：海报展免费，美术馆的其他展览需购买入场券
- 交通：东京metro半藏门线“清澄白河”站B2出口徒歩9分；东京站丸内北口乘坐都营公交车“东20”在“东京都现代美术馆”站下车即到
采访/摄影 nippon.com日本网 编辑部
官方艺术海报展全20幅作品（展出顺序）
（图片均由Tokyo 2020 提供）