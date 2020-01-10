先睹为快！东京奥运会官方艺术海报20幅

2020年夏季即将召开的东京奥运会及残奥会的官方艺术海报展，正在东京都现代美术馆展出。各具特色的作品，营造出浓浓的奥运气氛。

为2020年东京奥运会及残奥会制作的20幅官方艺术海报于1月7日开始在东京都现代美术馆（江东区）展出。东京都知事小池百合子在6日举行的开幕式上致辞说，目前各项准备工作正在加速推进，今后将继续为迎接奥运和残奥造势添彩。



14名（组）艺术家出席了官方艺术海报展的开幕式

本次参与海报创作的19人，都是当今顶级艺术家，他们有书法家金泽翔子、摄影师兼电影导演蜷川实花、名扬世界的漫画家荒木飞吕彦、浦泽直树等。荒木的作品借鉴了葛饰北斋于19世纪初期创作的彩色浮世绘版画《神奈川冲浪里》的意境，表现了体育神灵从天空降临日本的主题；浦泽的作品，以日本漫画风格的构图为特点，左下角的“待续”两字，表现出对奥运翘首以待的心情。



左侧是浦泽直树的作品《轮到你了》，右侧是荒木飞吕彦的作品《神奈川冲浪里上空》

东京2020官方艺术海报展

地址：东京都现代美术馆 东京都江东区三好4-1-1

东京都江东区三好4-1-1 时间： 2020年1月7日-2月16日，上午10时-下午6时，星期一休息（1月13日开放）

2020年1月7日-2月16日，上午10时-下午6时，星期一休息（1月13日开放） 门票： 海报展免费，美术馆的其他展览需购买入场券

海报展免费，美术馆的其他展览需购买入场券 交通：东京metro半藏门线“清澄白河”站B2出口徒歩9分；东京站丸内北口乘坐都营公交车“东20”在“东京都现代美术馆”站下车即到



东京奥运及残奥会徽的设计者野老朝雄的作品

采访/摄影 nippon.com日本网 编辑部

官方艺术海报展全20幅作品（展出顺序）



GOO CHOKI PAR 《PARALYMPIAN》



佐藤卓《OLYMPIC CLOUD》



Takashi Homma《东京的孩子》



薇薇安·萨森《Ludus》



蜷川実花《Higher than the Rainbow》



柿沼康二《开》



金泽翔子《翔》 ©sho



森千裕《Beyond the Curve》



野老朝雄《HARMONIZED CHEQUERED EMBLEM STUDY FOR TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES》



野老朝雄《HARMONIZED CHEQUERED EMBLEM STUDY FOR TOKYO 2020 PARALYMPIC GAMES》



新木友行 《Offense No.7》



陈益《EXTREME REVELATIONS》



大原大次郎《flow line》



鸿池朋子《Wild Things - Hachilympic》



菲利普·韦斯贝克《Olympic Stadium》Photo : Ayumi Shino



山口晃《Horseback Archery》Photo : Yohei Sogabe



克里斯·奥菲利《The Games People Play》



大竹伸朗《Space Kicker》



荒木飞吕彦《神奈川冲浪里上空》



浦泽直树《轮到你了》

（图片均由Tokyo 2020 提供）