赏樱：日本列岛的各种樱花争奇斗艳，交织出一幅幅璀璨的春景

适合作为观赏的山樱或彼岸樱等樱花遍布日本各地，成为赏樱文化的基础。明治时期，全日本各地种植“染井吉野”樱，赏樱文化经由江户的一般民众广泛流传到各地。

赏樱文化让世界为之着迷，也是广为人知的日本传统文化。一到春天，很多外国旅客不远千里也要造访日本，就是为了赏樱的乐趣。日本的赏樱文化是如何诞生的呢？若要解开这个谜，有必要了解日本各地分布的樱花野生种及赏樱的历史。



东京都新宿御苑的赏樱情景，男女老幼都乐在其中（笔者拍摄）

预告春天来临的植物

樱花是蔷薇科樱亚属的落叶乔木的总称。以北半球温带为中心广泛分布着一百多种野生种。樱花之中，西洋实樱在世界上被广泛栽培并最为人知，而野生种大多集中在东亚地区。另一方面，也有人将樱花视为与西洋李一样的李属。不过樱亚属和李属可以从型态上明显区分，近几年分子系统发生学利用DNA判断的结果也显示了樱亚属与李属有所不同。因此本文将樱花分类为樱亚属。

在日本，分布着10种野生种樱花，从日本列岛开始有人居住的石器时代开始，人们就已经知道山樱跟彼岸樱这两种野生种樱花是代表春天将至的植物。山樱广泛分布在日本列岛中部以西地区，常见于自古以来就有人居住的丘陵地。因为山樱比其他的树木开花早，所以在早春的山野上特别显眼。像奈良县的吉野山那样，到处都有持续千年以上的山樱观赏地。



奈良县的吉野山的山樱。山樱将日本的山林点缀得缤纷美丽（笔者拍摄）



山樱的花瓣，白色与红色交织，形成美丽的对比（笔者拍摄）

另一方面，彼岸樱则是在山林间比较少见的树种。不过因为它比山樱还要早开，淡红色的花瓣非常鲜明，在山林中显得格外美丽。彼岸樱的树木可以长到30多米高，树干直径会超过2米，所以到了现代，彼岸樱花的大树吸引了众多的观光客。这些樱花树的果实无法食用，故而可以想像，石器时代的人类就已经懂得悠游在山林间欣赏樱花的乐趣了。



彼岸樱的花瓣。叶片不长让淡红色的花瓣很醒目（笔者拍摄）

从贵族的年度盛事到一般庶民的赏樱活动

日本赏樱的起源可以追溯到8世纪奈良时期每年3月3日上巳节(*1)举办的曲水之宴。当节气来到太阴太阳历的3月3日（公历4月上旬），就会在庭园里举办曲水流觞之雅宴，人们一边赏樱一边吟诗。这是中国起源的年中惯例的一种，以前会在宫殿中或贵族的庭园举行，欣赏的是从中国运来的梅花和桃花。在奈良时期的日本，赏花并不是指赏樱。



京都北野天满宫的梅花。平安时期以前梅花是代表春天的花（笔者拍摄）

但是到了8-12世纪的平安时期，日本掀起了重新审视自我文化的浪潮，樱花也开始被当作春天赏花的对象。当时樱是日本的野生山林中常见的树木，它的话可能因为跟梅花相似，所以被当作梅花的替代品。虽然曲水之宴慢慢被废除了，但每年在庭园赏樱的惯例还留着，除了梅花跟桃花以外，山樱跟江户彼岸樱也成为了赏花的对象。然而，与单纯在庭园赏花不同，在野生山林中郊游赏花，又有着另一番不同的乐趣。

到了17-19世纪的江户时期，不只局限在庭园，都市中也设立了大规模的赏樱地。1716年-1745年德川吉宗将军在江户的飞鸟山和御殿山间所建造的公园里，为赏樱而种植了数百株山樱，当时也向一般民众开放，从而开启了大批民众带着便当到公园里饮酒作乐的赏樱方式。可以推测，贵族的春天赏樱仪式与庶民的郊游享乐方式共同成就了现在赏樱原型。

江户末期诞生了樱花的理想型

在江户时期，樱花的庭院栽培技术有了长足的进步。除了山樱与江户彼岸樱以外，大岛樱也加入其中，为栽培带来很大的影响。大岛樱是分布在关东伊豆群岛的野生种，在平安时期还不为人知。但是武士政权在关东成立后的12-14世纪的镰仓时期，大岛樱的栽培技术取得很大进步。大岛樱除了花瓣大以外，树干虽然比较细小但是花开得很茂密，而且像八重樱一样容易适应环境变化，很适合种植在庭院里。



大岛樱花，又大又白的花瓣非常醒目（笔者拍摄）

江户时期盛行称为江户园艺的园艺文化，创作出菊花、杜鹃花等各式各样的栽培种。当然樱花也不例外，例如“普贤象”、“郁金”等品种，这些至今依然很有人气的多层花瓣栽培品种，就是从江户园艺中的大岛樱栽培出来的，另外还有一种就是“染井吉野”樱。



染井吉野的花瓣，呈浅粉红色，是日本人喜爱的色调（笔者拍摄）

染井吉野在19世纪江户末期叫做“吉野樱”，是从江户的染井村传播开来的。当时在江户，单瓣花瓣、可以长到10多米高的樱花树，被视为山樱，其著名的产地是吉野，因此就有了“吉野樱”这个名字。虽然没有资料记载染井吉野是怎么诞生的，但以遗传学的研究来看，可以知道江户彼岸樱是它的母亲，大岛樱是它的父亲。染井吉野有如江户彼岸樱一样，在开花时叶片不会长得很长，花瓣呈现很美的淡粉红色；另一方面它还象大岛樱那样，花大且成长速度快。因为染井吉野遗传了父母的优点，它作为理想的观赏用樱花，在江户人气高涨。

日本进入近代化的明治时期以后，染井吉野成为全日本公园、学校、道路等公共场所栽植的最具代表性的树木。而染井吉野这个名字是在广泛种植后的1900年间被赋予的，为了与吉野山的山樱作区别，将其原产地染井村加入了名字中，这就是染井吉野的由来。虽然现在英文名常使用一开始取的Yoshino（“吉野”的日语读音） cherry，但Yoshino cherry正确地说应该用来表示山樱。染井吉野樱是江户改名为东京后才广泛流传开来的，所以Tokyo cherry才是它最恰当的英文名称。

染井吉野樱成为最理想的赏樱用栽培种，它可以通过嫁接而大量繁殖，大约10年就能长成高木，所以很容易打造出赏樱场景。利用接枝所繁殖出的染井吉野樱作为克隆植物，不但颜色完全相同，还可以让它们在同一时期开花。它们那高大的树干下，还形成了可以供多人坐在一起饮食的巨大空间。因此，日本各地在大量繁殖染井吉野樱的同时，江户庶民在樱花树下享受美景美酒美食的赏樱文化也流传开来。可以说，就是因为有了染井吉野樱，所以日本才会形成谁都能享受赏樱之趣的文化。

樱花品种丰富多样

最近，除了聚在一起热热闹闹地赏樱以外，还出现了静静地赏樱，或是去野外边散步边赏樱等各种方式。另外，在寒冷的北海道有大山樱，炎热的冲绳有寒绯樱，纪伊半岛南部有新发现的熊野樱，野生种樱花也被纳入了赏樱范围。



熊野樱（笔者拍摄）

当然樱花树的栽培品种不仅限于染井吉野樱，还有枝垂樱、河津樱、太白樱等等，种类繁多很。了解了如此多样的日本樱花以及日本人热爱樱花的历史后，相信你应该更能享受赏樱的乐趣了吧。

标题图片：上野恩赐公园的樱花（Aflo）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。