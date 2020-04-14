东京奥运会确定延期，运动员忧心忡忡

由于新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延，东京奥运会将延期一年举办。奥运会延期，属于史无前例的非常事态。对此，运动员们虽然在年龄和参赛资格重定等问题上对未来有所担心，但也开始重拾信心。

重定参赛资格是不合理的

福冈坚树在去年秋季举行的橄榄球世界杯赛上表现活跃，也是东京奥运会七人制橄榄球项目日本男子代表团的候补成员。他在3月24日更新推特，上传了一张猫的图片，配文“当下会发生什么样的意外还不清楚，老家送来的这只猫咪真正成了我的慰籍”，并表示要转换心情，“自己无法掌控的事情多想也没用，我只能继续做好自己力所能及的最佳准备”。

柔道男子60公斤级选手高藤直寿此前已经获得了东京奥运会参赛资格，他也不断更新推文，声称“2020东京奥运会要变成2021年东京奥运会？不管怎样，我已经做好了随时比赛的准备”，还表示要坚持不懈，“奥运会之前，首先要打败新冠病毒，勤洗手，多漱口”。

同时他也吐露了自己复杂的心情，“要是必须重定参赛资格就太不合理了。让已经确定参赛资格的选手和还没确定资格的选手比赛，在精神层面上是不公平的。已经确定资格反倒成为一个不利因素，这很不合理，还是希望体育运动能够公平公正”。

男子游泳项目运动员入江陵介则发推表示，“现在有很多关于东京奥运会与残奥会将如何如何的新闻……最关键的是，要保护好自己的身体健康，生命最重要”。

如果延期两年就放弃参赛

另一方面，对于那些将东京奥运会视为自己竞技生涯最后高光时刻的运动员来说，延期一年是一种负担。伦敦和里约奥运会奖牌得主、女子举重运动员三宅宏实，在面对共同社采访时表示有些困惑，“延期一年有点太久了。在体力上、年龄上，我觉得都是负担。要是延期两年的话，我就不打算参赛了”。虽然还没有获得参赛资格，但为了明年的奥运会，她表示“我不想就这样中途放弃，我会重新设定目标去努力”。

而已获东京奥运会参赛资格的男乒选手水谷隼，明年夏天将以32岁“高龄”迎接奥运会。他发的推文很简单“I can do it（我能行）”，同时配了一张脸部经老化处理过的照片，以自嘲方式表示即便年纪更大了也要努力拼搏。粉丝们纷纷点赞——“这推文还是那味儿，果然是搞怪天才”“都这时候了，还这么想得开呀”。（推特: @Mizutani__Jun ）

希望东京奥运会成为庆祝世界战胜全球性大流行病的契机

目前，新冠肺炎疫情正在海外其他国家急速蔓延。越来越多的外国运动员们对延期决定表示欢迎和安心。肯尼亚运动员埃鲁德·基普乔格是男子马拉松项目的世界纪录保持者，也是里约奥运会马拉松冠军。他对奥运会延期表示欢迎，“我认为东京奥运会延期到2021年举办是非常明智的决定”。今年11月将迎来36岁的他，仍信心十足地表示，“为了卫冕奥运冠军，我很期待明年访问日本”。

里约奥运会男子场地自行车项目冠军、英国运动员卡勒姆·斯金纳发推表示，“希望2021年的东京奥运会，成为庆祝世界战胜全球性大流行病的盛会”。

标题图片：中学生为东京奥运会“复兴之火”的圣火盆点火（时事社）