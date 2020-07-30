UFO与日本人（1）：江户时代漂流上岸的神秘美女与圆盘状航行物体——探寻“虚舟”传说之谜

享和3年（1803年），一个圆盘状的航行物体漂流到常陆国（茨城县）海岸边，里面出现了一位抱着盒子、穿着陌生服饰的美女。她不谙日语，船上写着谜样的文字——这样的“常陆国虚舟奇谈”散见于江户时代的各种文献。这些记载的背后，是否真有这么一出离奇的漂流事件存在呢？岐阜大学名誉教授田中嘉津夫长年从事“虚舟”研究，为什么他会投入到与其所学的光信息工学毫无关系的研究领域呢？

拥有实体的神秘事件

“一开始的起因是1995年奥姆真理教事件。此邪教组织之所以发迹是因为教祖麻原彰晃的预言与悬空漂浮等事迹，而该教团的干部成员多是理科出身的精英。所以，我为了让学生从科学角度探讨所谓的『超自然现象』，开始在大学开讲相关课程，并着手搜集各种资料作为授课材料，比如美国的UFO情报和日本的传承故事等等，就是在这过程中发现了『虚舟』传说。”田中如此说道。“在美国出现UFO传说的很久以前，记载在江户时代日本文献上的航行物体，不知道为何很像一个飞翔的圆盘。我当下觉得这好有趣。”

UFO首次获得世人关注，是在1947年6月24日的“阿诺德事件”，媒体报导了美国实业家肯尼斯·阿诺德（Kenneth A. Arnold）目睹“飞行圆盘物体”的消息，随后世界各地相继传出各种目击事件。其中，尤以1947年7月，发生在美国新墨西哥州罗斯威尔近郊处的UFO坠毁事件，“罗斯威尔事件”最为知名。“不过，到头来据称已回收的UFO残骸和外星人尸体都下落不明，唯一剩下的只有目击者模糊不清的证言。像这样，全世界的UFO情报都是‘不具实体的神秘现象’，然而虚舟传说却能透过好几本古籍按图索骥地考究下去，对研究者来说，在这层意义上，虚舟传说堪称是‘拥有实体的神秘事件’。”

甲贺忍者记录了具体上岸地点



田中嘉津夫以英语出版的研究专著，封面插画来自《兔园小说》（1825年）

江户年间，全日本各地都留有类似的“虚舟”（亦称“空穗舟”）传说，而田中聚焦的研究对象，是明确记录发生在1803年（根据资料，记载日期有所不同）常陆国的海岸边，插图上画有美女与奇妙航行物体的几本古籍。其中，《南总里见八犬传》作者曲亭马琴在文人结社“兔园会”中，搜罗各种稀奇古怪传闻故事纪录而成的《兔园小说》（1825年），以及长桥亦次郎的《梅之尘》（1844年）很早便为人所知。其他还有如《莺宿杂记》、《弘贤随笔》，以及记载外国船只漂流到日本或日本人漂流到国外事迹的《漂流记集》等书。

田中最初的假说认为，这或许是源自俄国捕鲸船的船难事故，后经润色流传下来的结果，但他迟迟找不到任何官方文献中，能左证相关船难的记录。相反地，他却接连发现各种新资料，就这样一头栽进了探究“虚舟”传说背后的各种渊源。至今，田中已经找到11种跟常陆国虚舟传说有关的文献，而其中两件文献导出的假说更是富有魅力，这两件文献都是事发当年1803年的记录。













其中之一，是居住在茨城县水户市的古籍文献收藏家所持有的〈水户文书〉。田中察觉到图中女子的服饰，神似于茨城县神栖市养蚕信仰的寺庙“星福寺”中的“蚕灵尊”所穿服饰。原本茨城县就有关于养蚕起源的“金色姬传说”，星福寺的佛像也是以金色姬为原型。传说中，金色姬搭乘着蚕茧形状的圆木舟，从天竺（印度）漂流到常陆国来，为了感谢当地一对夫妇的照顾之恩，遂传授了养蚕技术，随后升天而去。目前田中找到的11种文献中，插图所绘的女性衣着各有不同，但仅有〈水户文书〉的描绘能辨识出与金色姬具有高度相关性。因此田中认为，这可能是当年星福寺的人们在鹿岛滩传出虚舟传闻时，拿来转作寺庙宣传之用所致。

另一件更重要的文献，是继承甲贺流忍术的忍术研究家兼武术家，川上仁一所持有的〈伴家文书〉。其他文献记载的上岸地点均为“小笠原越中守知行所”（译注：知行所指领地、封地）里的“Harayadori(はらやどり)”海滨之类，无法特定的地名，而〈伴家文书〉中，却明确记载了“常陸原舍滨”。这个地名，在伊能忠敬于1801年实测后绘制的地图“伊能图”中亦有记载，相当于现在的茨城县神栖市波崎舍利滨。”其他文献多有矛盾之处，鹿岛滩附近甚至根本没有小笠原越中守的领地，然而〈伴家文书〉里没有小笠原的名字，却反而写着真实存在的地名。询问川上先生后，田中认为或许这是伴家（甲贺忍者）为了所侍奉的尾张藩主行‘参勤交代’之便所搜集的信息。若是如此，

那当然不能造假，文献的真实性颇高。”