研究泡澡20年，医生教你最佳洗澡法：不要只淋浴，还要在浴盆里慢慢泡！

据说只有日本人才有每天躺在浴盆里泡澡的习惯。日本是众所周知的“长寿之国”，有调查表明，洗浴习惯对日本人的健康长寿起着积极作用。本文请研究泡澡20年的医生为我们讲解其保健效果。

温泉大国催生出的泡澡习惯

据我所知，在全世界的国家中，几乎所有国民每天都习惯泡澡的国家只有日本。欧美人洗澡时只有一成左右泡澡，大多数人站在喷头下冲个澡就完事了，而日本则相反，全年只淋浴不泡澡的人不到一成。

我从医学角度对泡澡这一生活习惯进行了长达20年的研究。在运动、饮食和睡眠方面，全球的科研人员每年都会发表很多论文，但是关于泡澡习惯对健康的影响却鲜有报告。这是因为他们本来就没有这样的习惯。

在日本，在浴盆里泡澡一般叫做“御风吕”。日本人每天泡澡，在2004年时事通信社实施的《有关洗澡的民意调查》中，有八到九成人表示喜欢泡澡。当然，泡澡在日本之所以深受喜爱，还在于得天独厚的自然环境，这里的温泉资源丰富，人们可以在浴盆里放满热腾腾的温泉水入浴。

日本国土面积狭小，却有约2.7万处温泉泉眼。而在欧美，即便是泉眼多的国家也不过200处左右，可以说日本的温泉数量一骑绝尘。这样的环境让日本人自古就可以轻易地获得大量热水，泡澡的洗浴方式由此流行起来。在成书于1300年前的史书《日本书纪》中，就已经能看到当时的天皇利用温泉的记载了。

现在只要拧开水龙头，热水器就能出热水，但这种设备是近几十年才完善起来的。没有热水器的时代，很多没有温泉水的国家很难得到大量的热水，恐怕平民也不会有泡澡的习惯。

此外，日本人喜欢泡澡也可以说是宗教因素使然。日本人自古信仰佛教，佛教中就有“施浴”的思想，说的是让人泡澡是一种布施。实际上日本最古老的浴缸就安放在以奈良大佛而闻名的东大寺。也有经书讲解泡澡的功德，入浴本身即是“善行”的观念也普及开来，这种生活习惯很可能因此得以传承至今。

可降低失能和心脑血管疾病的风险

虽然泡澡的习惯扎根于日本人的生活已久，但直到最近其医学保健功效才得到证实。我和千叶大学开展的合作研究对1.4万名老年人进行了为期3年的跟踪调查，最终于2018年得出结论：每天泡澡的人与每周泡澡不足两次的人相比，陷入需要看护的失能状态的风险要降低三成。不必进行艰苦的肌肉训练，只要每天舒舒服服地泡个澡，就能降低失能风险。通过这项研究我们发现，泡澡的保健效果比想象中还要好。

此外，大阪大学的研究团队在对3万名成年人进行了约20年的追踪调查后，于2020年发表了流行病学研究成果：每天有泡澡习惯的人，罹患脑卒中或心肌梗塞等心脑血管疾病的风险，与每周只泡澡两次以下的人相比，会降低近三成。这项研究进一步证实了泡澡很有可能是日本人健康长寿的原因之一。

促进血液循环，放松身心

泡澡主要的医学效果有三个：温热作用、浮力作用和静水压作用。当然也有清洗身体的作用，不过这方面的效果淋浴也能达到，而这三个作用是只有泡澡才能实现的。

温热作用是通过热水提高体温而产生的作用。只有泡澡水高于体温，达到38度，才能收到这样的效果。浸泡在热水里，体温逐渐升高，血管扩张，血液循环就会得到改善。据说人体由37万亿个细胞构成，而这些细胞所需的氧气和营养成分全靠血液来输送，废弃的二氧化碳和代谢物也靠血液运走。泡澡后我们会感觉神清气爽，疲劳感一扫而光，一般认为这就是血液循环改善带来的效果。

此外，温热作用还有缓解疼痛的效果。当体温上升到适宜的温度后，神经的过敏性会被抑制，就可以使腰痛、肩颈痛等慢性疼痛得到缓解。而且包裹关节的韧带主要由胶原蛋白等蛋白质组成，体温上升后，韧带的柔软度会增强，关节也会变得灵活。结果是身体的柔韧度增强，关节疼痛等症状得到缓解。还有报告显示，睡前一两个小时泡泡澡，让体温上升，则有助于提高睡眠质量。

但是水温也不是越高越好。以日本人为对象得出的大量实验结果显示，在42度以上高温的热水中泡澡，自律神经中的交感神经就会受到强烈刺激。交感神经是战斗状态的神经，会导致心跳加速，血压上升，肌肉也会紧张起来。而泡澡的目的大多是为了放松身体或消除疲劳，所以可以说这样的身体变化并不是我们所期待的。

而如果用40度以下的温水泡澡，则会刺激副交感神经。副交感神经受到刺激后，身体会放松，紧张情绪也会消除。所以我们建议泡澡水温为40度。不过，据说欧美人和日本人对水温的感觉会有2到3度的差别。因此，对日本人而言非常舒服的40度水温，欧美人可能会觉得有点烫。

浮力作用，正如其字面意义，是让身体浮起来的作用。热水浸泡过肩膀后，体重会降到十分之一，泡澡时体重60kg的人只需要支撑6kg的身体就够了。因此肌肉能够得到休息，从而达到放松效果。

静水压作用是通过水压挤压身体而产生的作用。尤其是给下肢施加水压后，静脉中的淤血就会流回心脏，于是水肿消肿，血液循环得到改善。

对健康有益的泡澡方法是怎样的呢？基本的泡澡法是在浴盆中注入40度的热水，让身体在里面浸泡10分钟，水要没过肩膀。额头开始出汗，就说明身体充分暖和起来了。凡事不必想得太复杂。如今新冠疫情肆虐，人们承受着方方面面的压力，让我们给浴盆放满水，舒舒服服地泡个澡，充分放松一下身心吧。

标题图片：PIXTA

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