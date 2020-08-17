保持社交距离，今夏的阳伞多了个新用场

阳伞一直是烈日下防暑防晒的有效工具，在新冠疫情蔓延，口罩不可不戴，中暑风险徒增的今夏，它越发受到人们的关注。而且，除了隔热效果之外，阳伞打开后还自然而然地与他人形成了社交距离。有鉴于此，日本环境省积极推荐国民日常使用阳伞，要求学生打伞上下学的中小学也越来越多，有关厂商还开始了儿童专用阳伞的紧急研发，阳伞市场在不断扩大。

出梅前的阳伞销量，较去年上涨三成

电车或房间里开着空调尚能忍受，但炎炎烈日之下戴口罩就痛苦难耐了。因为日本气象厅预报进入8月后，日本全国面临酷暑高温，因而在出梅前阳伞的销量就开始不断攀升。百货商店等的伞具专柜处， “打阳伞，保持社交距离”的广告牌也分外引人注目。



以“社交距离效果”为卖点的松屋银座的阳伞广告牌（笔者拍摄）

“10年前，雨伞和阳伞的销量比还是7:3，但因为全球变暖和防紫外线等因素，对阳伞的需求不断增加，现在已经是对半开了，而且，阳伞的消费者也从中年女性群体扩大到了80、90后的女性，最近甚至还成了女高中生们的新宠。另外，今年从五月前后的长假开始，社交媒体上用阳伞确保社交距离的话题引发关注，跟去年相比，销量差不多提高了3成。”拥有日本国内最大伞具品牌“Wpc.”的World Party（大阪市）公司营销总部部长角谷圭一朗如是说。

“阳伞半径大约50cm，想要不碰到别人，自然就得拉开1m左右的距离。如果双方都打阳伞的话，正好可以保持厚生劳动省建议的2m社交距离。”

角谷称，卖得最好的还是具备遮挡紫外线、遮光、隔热功能的晴雨两用伞。给伞面加上防紫外线和遮光隔热涂层后，面料本身的织眼也被填封了，因而还具备了防水效果。两三千日元的折叠伞卖得最好。

穹顶形状、植物花纹最流行

另外，日本每年6月会举办一个名为“GINZA百伞会”的著名展销会，已有半个多世纪历史，而以“伞具销售老字号”而闻名的百货公司松屋银座（东京都中央区），据说8000～15000日元价位的品牌伞具也很走俏。

该百货公司的阳伞柜台还有日本洋伞振兴协议会认证的“伞具大师”上岗服务，为消费者讲解各种产品的性能、特点、正确的使用方法和护理方法。

“伞具大师”伊势田京平称：“今年的设计，除了经典的荷叶边之外，植物花纹、穹顶形状也很受欢迎。阳伞面料的话，东丽研发的 ‘Summer Shield’进一步提高了遮光隔热性能，很有人气，另外，增加了2根伞骨的8根伞骨折叠伞，因强度得到了提升，也很受关注。”



松屋银座热卖的植物花纹阳伞和穹顶形状阳伞（笔者拍摄）

隔热效果达8度～11度

当体温升高，体内的水和电解质紊乱，体温调节功能失调的时候，人就会中暑。为了预防新冠病毒而佩戴口罩之后，除了体内比平时更容易积蓄热量不易散发外，口罩内因湿度上升，让人不易感到口渴，这样就无法及时发觉自己的脱水症状了。那么，阳伞在预防中暑方面具有哪些功效呢？

“日本洋伞振兴协议会（JUPA）制定的标准中，对阳伞的隔热性，不以‘具体凉快几度’来标识。因为隔热效果会受外部温度等环境因素影响，简单地标示凉快几度反而会误导消费者。”World Party公司的角谷说。

不过，阳伞面料本身的隔热性是可以用具体温度来标示的，对此World Party公司用独自的实验方法进行了数值化处理。他们用灯泡来模拟35度的太阳光，将热量照射到阳伞面料上，然后测量面料正下方5cm处的温度，计算出温度差。开始照射后，分别测出5分钟、10分钟、15分钟后的温度差，然后求出平均值，得出了能够降温8～11度的结果。

“附有‘隔热效果’标签的阳伞，可以理解为它具有很高的隔热性能。在此基础上，再选择具备1级遮光功能的阳伞，效果会更好。”角谷说。

1级遮光是JUPA制定的标准，指的是以日本工业标准（JIS标准）进行实验，证明了遮光性能达到99.99%以上的材料。阳伞里有些品牌会打出“完全遮光”“遮光率100%”的噱头，但这都不是JUPA的标准。本来阳伞伞面就是针线缝制的，很难保证完全遮光，所以有过分夸大之嫌。



红外热像图显示出打阳伞和不打阳伞时的温度差别（World Party提供）

打阳伞的孩子和“阳伞男子”

日本环境省也推荐人们从中暑患者人数攀升的初夏开始，在夏季使用阳伞。

环境省称，使用遮光率99%以上且具有隔热效果的阳伞后，在30度的室外出汗量可以减少17%，具有将中暑预警降低1个等级的效果。（http://www.env.go.jp/press/106813.html）

爱知县丰田市童子山小学从5月27日开始，实施了让孩子们晴天打阳伞上下学的做法，以防戴着帽子和口罩引起中暑。该小学的这一措施在社交媒体上引发热议，各地中小学纷纷效仿。兵库县稻美町向5所町立小学的全体小学生（约1700人）出借阳伞，供学生们使用到8月末。今年夏天，新冠疫情扩大造成学校长时间临时停课，为了把课时补回来，学校都缩短了暑假时间，说不定学生们打着阳伞上下学的做法会在全国推广开来。



孩子们打着遮光阳伞上下学。可以看到阳伞投下的浓重黑影（World Party提供）

受此影响，World Party公司紧急开展了儿童用阳伞的研发。预定7月末上市销售。这种伞是晴雨两用型，男孩用为深蓝色，女孩用为粉红色。伞上还贴有反光条，以便于夜间安心使用。

而且，年轻男性中，使用阳伞者也在增加。松屋银座的伊势田说，大概2年前出现了‘阳伞男子’的说法，在银座一带开始能看到打着阳伞的男子，主要是外勤销售人员。松屋5层的绅士杂货柜台就有男用阳伞销售，1层的女用伞柜台也增加了没有刺绣、设计简约的男女通用款阳伞的种类，以此满足男性顾客的需求。

“阳伞文化”的发展，虽说是日本、中国等东亚文化圈所特有，但角谷表示：“近年来，泰国等东南亚富裕阶层也开始使用阳伞了，如果收入水平再进一步提高的话，需求应该还会不断扩大。”

回顾世界伞文化历史，一般认为伞是从古希腊时期开始使用，当时就是用来遮挡阳光的，而现代雨伞据说是在18世纪20年代的英国诞生的。如今在欧美几乎看不到打阳伞的人了，不过新冠疫情或许带来商机，让日本生产的高科技阳伞再度成为消费者关注的焦点也未尝没有可能。

标题图片：打阳伞能帮助我们保持适当的社交距离（World Party提供）