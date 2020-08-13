台场地区大片临时板房亮相！新冠病毒感染者临时休养设施落成

用于在新冠疫情再次发生扩散之际接收轻症和无症状患者的设施，在东京台场地区落成，该设施名为“日本财团灾害危机支援中心”，由残疾人专用体育馆“日本财团Para Arena”和船舶科学馆停车场改造而成，临时板房内共配备了250张床。

7月30日，东京都内新增367名新冠病毒感染者，创下单日最高记录。而就在当日刚刚建成的日本财团灾害危机支援中心（品川区东八潮）正式面向媒体公开。

该设施由日本财团（港区赤坂）出资建设，旨在避免因病床不足而引发医疗崩溃。位于船舶科学馆空地内的日本财团Para Arena放置100张床，停车场的140个单间式临时板房共放置150张床，将接收前来住宿休养的无症状和轻症新冠患者。据说按照规划，如果疫情进一步扩散，可以进一步增设病床至上限600张。用于医生和护士休息待命的600平米大型帐篷还可以用作搬运物资等活动的工作区。

该设施预定将在8月中旬交付给东京都政府。7月中旬以来，新增确诊患者人数超过了自4月上旬发布紧急事态宣言以来的5月初，建设该设施是为了帮助东京都抵御第二波疫情。



从船舶科学馆顶楼拍摄的日本财团灾害危机支援中心。周围环境优美，百合海鸥线轻轨的“东京国际邮轮码头站”近在咫尺



单间式的临时板房室内。窗户很大，阳光充足

从“不希望被用到”到“希望马上投入使用”

日本财团宣布采取这项紧急措施是在4月3日。当日，由于担心患者开始增多会导致病床数量不足，厚生劳动大臣加藤胜信提出了让无症状和轻症患者在自家或酒店等场所休养的方针。

起初设想的是在该设施内放置1200张床，日本财团的笹川阳平会长表示“一边做起来一边再考虑细节”，在新闻发布会的最后，他说：“虽然最大的心愿是规划的设施不需要动用，但考虑到预做准备很重要，还是决定要建设。”

在全国坚决贯彻居家抗疫的黄金周假期结束后，疫情一度出现趋稳的迹象。其间，日本财团一面与医护人员、东京都和厚生劳动省加强沟通协商，一面紧抓进度，在5月中旬先期完成了体育馆内的床铺设置工作。



在体育馆内紧急放置的病床。适当减少了床铺数量，充分保证了室内空间

每一间临时板房为20平米，和单间公寓一样宽敞。各个房间都安装了呼叫铃，如果病情突然恶化，可以马上通知医生和护士。日本财团的笹川顺平常务理事表示，“由于都是平房，所以不需要上下楼梯，医护人员不会那么辛苦。设施的设计除了患者之外，还尽可能地照顾到医生和护士的需要，希望能尽早投入使用”。



帐篷结构牢固，甚至可以抵御强台风，空调设施也很完备



接收各个房间呼叫的显示器。紧急情况下，护士能够立刻赶到病床



笹川理事说“我们总是在为患者、医护人员和残疾运动员考虑，具体处理好每一件事”

比酒店更舒适的住宿休养设施

各个房间内都配有电视、冰箱、微波炉和洗衣机。日本财团灾害对策事业小组的樋口裕司组长表示，“在自己房间洗衣服和毛巾，也有助于防止疫情扩散”。

14幢临时板房每幢各有10个房间，总共140户，其中10个房间配有两张床，适用于夫妇或父母和孩子同时感染的情况。还有1幢无障碍板房，其中的浴室和卫生间内装有扶手。



浴室和盥洗池。旁边是配有温水洗净座便器的卫生间

“只要打开门就能走到室外”——这是与酒店式住宿设施最大的不同。虽然严禁擅自外出，但樋口先生表示，“只要分时、分区域，无症状感染者完全可以在空地的草坪等场所散步”，这样可以减轻两周观察期的精神压力。听说有人因为无处寄养宠物而拒绝住宿休养，但在这个设施里，或许可以携带宠物。（实际运营方法最终将由东京都政府决定）



家庭用双床房间。近处左边放有洗衣机



樋口先生说他们一边与专家沟通，一边设想了许多利用方法

Para Arena成为防范医疗崩溃的应急设施

用隔板隔开的病床摆满了整个Para Arena，这是为疫情可能进一步扩散而预做准备。

在这座体育馆建成以前，日本一直没有残疾人运动专用的正式练习设施。据说，轮椅橄榄球和篮球等运动经常容易发生激烈冲撞，有时轮椅翻倒可能会造成地板损坏，所以残疾运动员们总是为寻找练习场所煞费苦心。自2018年6月投入使用以来，Para Arena几乎每天都在接待运动队，而这一次，在得到比赛团体的理解后，已经暂时闭馆。



从Para Arena的外观看，根本想象不到内部摆满了医用病床

笹川理事表示，“我们和残疾人运动员一路同行走到今天，可以说是时刻相伴。不过，现在必须共同应对新冠病毒。为了让大家可以早一天安全地、全身心地投入到体育运动当中，我们将努力尽快遏制住疫情”。

为了帮助转移新冠患者，日本财团还准备了100辆配有防护装备的出租车。据说在东京推出这种措施后，还将研究在其他地区进一步推广。7月29日，东京都知事小池百合子明确指出，“现在是第二波”新冠病毒疫情。东京都新增了超过2000间休养用酒店客房以接收轻症患者，而日本财团在提供临时休养设施的基础上，还将帮助解决转运交通工具不足的问题。



日本财团赞助配备的“抑制飞沫循环车辆”。前后排座位之间设有塑料隔板，前方为正压，后方为负压，以避免后排座位的空气循环至驾驶区



Para Arena内放置的一幅香取慎吾画作的复制品“乐高壁画”。祝愿可以早一天再次迎来残疾人运动员

图片：土师野幸德

标题图片：在百合海鸥线“东京国际邮轮码头”站看到的日本财团灾害危机支援中心