从江户怪谈集〈百物语〉看日本人的玩心──徜徉“可怕”又“可爱”的妖怪世界

2020年夏天，祭典及烟火大会这些象征日本夏季的活动因新冠疫情而纷纷停办，但季节限定的“鬼屋”设施似乎一如往常受到欢迎。其中还有像能和亡灵保持社交距离的“Drive In式鬼屋”，以及使用Skype、Zoom等视讯软件进行的“视讯型实时惊悚体验”等许多积极把防疫措施纳入表演形式的活动。

妖怪研究家汤本豪一表示，使用各种别出心裁的手段来享受“恐怖”体验的文化，从江户时代起便绵延不绝地传承至现代。江户时代，享受“恐怖”体验的文化普及至庶民阶层，收集了各种灵异故事的《百物语》便以怪谈会或书籍等各种形式传播开来，蔚为潮流。怪谈会的《百物语》源自这样一个传说：只要点燃多根蜡烛，每讲一个鬼故事便吹熄一根，等最后一根蜡烛熄灭、四周陷入黑暗之时，就会有灵异事件发生。

“《百物语》确切的起源并不清楚，据说原本是来自室町时代武士的试胆大会。江户时代，这种享受恐怖的体验作为一种游戏普及到了庶民之间，逐渐流行起来。”

从各地收集而来的“证确据凿”的鬼故事

“所谓《百物语》并不是真的有100篇鬼故事，这里的‘百’和‘八百万神’等说法一样，都是泛指多数，表示有很多鬼故事。百物语的怪谈会流行之后，又出现了像《诸国百物语》（1677年）、《御伽百物语》（1706年）等以‘百物语’为题、收录多篇怪谈的书籍出版，其中实际收录100篇故事的只有《诸国百物语》”，汤本解释说。



葛饰北斋 《百物语》皿屋敷 提供：汤本豪一纪念日本妖怪博物馆（三次物怪博物馆）

“也有些书是手抄的写本，但这样的写本无法大量发行。百物语的流行，正是始于木版印刷版本的普及。有些怪谈会为了让参与者更加尽兴，而想出一些别出心裁的小点子，像是在会场挂上幽灵绘轴等等。在浮世绘部分，也有像葛饰北斋画的《北斋百物语》等以‘百物语’为画题的作品登场。”

百物语里都收录了些什么样的故事呢？

“倒也不是些精心构思的故事，而是仿照怪谈会，以‘某地有着这样的传说’、‘我曾从某人处听说这样一个故事’等形式，收录参加者的所见所闻。另外，《诸国百物语》序文中写到，书中收录的是各地实际发生的‘证确据凿’的故事，可见真正吸引大众的，是这种‘某人在某地的真实体验’所形成的真实感。”





《诸国百物语》被视为百物语的滥觞，这套书共5卷，书中收录各地故事，北起东北，南至九州岛，内容涉及幽灵的占了3分之1。例如有篇故事提到，一名在生产时不幸死去的前妻亡灵，为了报复诅咒自己的后妻，而砍下她的脑袋将她杀害，像这种涉及人类嫉妒与复仇心态的幽灵故事颇多。其它还有像蛇、狐狸、狸猫、猫等动物的妖精，或是来路不明的鬼怪登场的故事。

“现代的‘都市传说’也被当成‘真实发生的事件’而广为流传，但现在是信息社会，人们听到某地发生了某事，很容易在网络上搜寻数据，或是亲身前往当地进行确认。但江户时代的庶民要离开自己的出生地不大容易，所以当大家齐聚一堂，聊起‘东北地区发生了某某事件’时，基本上无法证实，真实感因此倍增，大家各自发挥想象力，享受这些恐怖故事带来的惊悚体验。”





传承于广岛县三次的特异怪谈”稻生物怪录”

百物语也带给了近现代作家许多创作灵感，从前的拉夫卡迪奥‧赫恩（小泉八云）、森鸥外、冈本绮堂，以及当代的京极夏彦为其代表。另外，传承于广岛县三次市的“稻生物怪录”是江户时代奇异的“体验谈”，讲述主角参加试胆大会后，便遭遇到许多妖魔鬼怪的故事，吸引了许多文化人。

故事内容描述1749年农历7月，生于三次市稻生家的16岁少年稻生平太郎在1个月的期间内，不分昼夜受到各种妖魔鬼怪的侵扰，最终平安度过危机。其中还写到平太郎参加百物语试胆会的场景。据说这些故事之所以流传下来，是因为平太郎后来由于参勤交代制度，前往位于江户的藩邸任职期间，对同僚讲述起自己年少时代的奇妙遭遇。

“这个故事不只流传于当地，江户时代更是透过绘卷、写本、绘本等形式广为流传。由于是手抄写本，不大可能抄上上百本，但当时有借书的习惯，想必许多人是借了回去看。绘卷上画的妖怪种类繁多，有的带给人强烈印象，有的则颇为幼稚，或是相当可爱。”

“稻生物怪录”里登场的妖怪，有边笑边用头发倒立行走的女人首级，以及贴在天花板上伸出舌头舔拭正在睡觉的平太郎脸部的巨大老妪脸庞等等，的确种类繁多。江户时代国学者平田笃胤对此相当感兴趣，费尽心力研究，明治时代以后则有泉镜花、岩谷小波、稻垣足穗等人受其吸引，以这些怪谈为题材创作作品。







