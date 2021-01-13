漫画圣地常盘庄重建，再焕60年前生机

因《铁臂阿童木》而闻名于世的手冢治虫等一批日本著名漫画家在这里度过了青葱岁月，这就是有着“传奇公寓”之称的常盘庄。1982年拆除后，作为“漫画圣地”依然吸引着全国粉丝慕名而来，此次重建为丰岛区立常盘庄漫画博物馆。在复原重建的空间里，我们感受到了追随手冢的足迹挑战“故事漫画”这种新漫画形式的年轻人的气息。

嘎吱作响的楼梯是通往60年前的时光隧道

“我来到了常盘庄。好漂亮的建筑！不过，……同时也有那么点陈旧、破烂的感觉。听说建了才两三年的样子，按理说不该给人这种感觉才对，或许是浅橘色外墙颜色的缘故吧。进门后，左右都是鞋柜，左边是一楼住户用的，右边是二楼的……其中有一个是我的。对，我的房间在二楼。沿着宽阔的楼梯上去，正对面是公共厕所。旁边是厨房，也是公用的。走廊宽敞昏暗。对了，陈旧破烂的感觉也来源于这宽敞又昏暗的走廊。右边，倒数第二个房间，就是我的房间了。四张半榻榻米大小的房间，很宽敞。被子、炒锅、汤锅、书桌、行李箱、波士顿包，这么多东西也没有填满整个房间，仍留有“空白”部分。真够宽敞的……”（石森章太郎著《章说常盘庄的青春》，中公文库）



重建了漫画家们居住的二楼部分。四张半榻榻米大小的房间两两相对，共有10间，据说大家都从不关房门（天野久树摄）

石森自宫城县来到东京1个月后，从新宿区西落合两张半榻榻米的旅馆搬到常盘庄二楼四张半榻榻米的房间，后来他用上述文字记录了当时的感动。石森若是踏入漫画博物馆，一定会有种穿越回60年前的感觉。

踩上去嘎吱作响的楼梯。非自动冲水的蹲坑式公厕。4个水龙头全部打开，公共厨房的流理台就能当澡盆用。这里正是石森等人度过青葱岁月的常盘庄……

深入调查和匠人的精湛技艺，重现上世纪60年代初的风貌

1952年12月6日，常盘庄在丰岛区椎名町5丁目2253番地（现在的南长崎3丁目16番）建成。这栋木结构砂浆外壁的两层公寓在当时属于极其普通的建筑，房租每月3000日元。

翌年1953年，经发行《漫画少年》杂志的学童社介绍，手冢治虫搬了进来。之后，仰慕手冢的杰出青年漫画家们纷纷搬到这里，有《哆啦A梦》的作者藤子不二雄（藤子·F·不二雄和藤子不二雄Ⓐ的共同笔名）、《假面骑士》的作者石森、《天才傻鹏》的作者赤冢不二夫等人。手冢1954年搬到杂司谷的并木宅邸之后，寺田博雄作为领袖集结一帮后辈组成了“新漫画党”。最终常盘庄被称为“漫画家的梁山泊”。

在距离常盘庄遗址约300米的区立南长崎花咲公园（常盘庄公园）内建造了一座漫画博物馆，利用表现建筑物老化的做旧技术，打造出石森等人居住过的“房龄10年左右”的建筑风貌。

被雨水和泥土污染的外墙。工作间兼起居室里暴晒在阳光下的榻榻米。放在公共厨房操作台上的拉面，上面还有常盘庄住户们常去的中华料理店“松叶”的标志。当时他们在店里用过的东西保留了3件，博物馆向其索要了其中1件。



公共厨房的原貌也得以真实再现。赤冢和石森经常去里面的流理台冲凉（天野久树摄）

担任建筑和陈列设计的是丹青社，这家公司曾负责过石森万画馆（宫城县石卷市）和横手市增田漫画美术馆（秋田县横手市）的翻新工作。该公司所属集团文化空间的专业智囊团丹青研究所从2010年起就开始了调查工作。在收集到的资料的基础上，与丹青社携手合作挑战这个复原项目。

该公司创意总监加藤刚说：“虽然建筑物的设计图没能保留下来，但我们找到了拆除时的照片，弄清楚了大致的结构和房屋布局。当时的住户给我们提供的建筑物内外的照片，大半是陈旧老化的模样或黑白照片，所以我们经过多次走访调查，才复原出与当时的色调和古朴风貌相近的效果。”

让漫画家们竖起耳朵的楼梯的嘎吱声

常盘庄是木结构砂浆外墙建筑。重建的漫画博物馆则按照现在的建筑基准法建成了钢筋结构，不过丹青社将墙体设计成了双层，把钢筋梁柱埋在中间，外观看起来像是木结构公寓。公寓拆除时手冢画了《缎带骑士》主人公蓝宝石和自画像赠送给当地记者俱乐部，天花板上的木纹也和手冢治虫画作中描绘的一摸一样。丹青社用高清相机把区乡土资料馆保存的几张天花板拍下来并做了防火膜，再现了木头的质感。

其中颇费了一番功夫的是楼梯的嘎吱声。加藤回顾道：“对于当时的漫画家们而言，有人上楼发出嘎吱声，要么是编辑来约稿，要么是来取稿，是不容忽视的声音。因此，楼梯嘎吱声的还原是重点。我们并不是对现有建筑物进行陈列设计，而是有幸从建筑设计开始，所以才能让自己执着追求的效果得以实现。”

调整了踏步板和不锈钢板之间铺设的材料，踩上去后踏步板会有一定弯曲，然后在踏步板和踢脚板的连接处留出空隙，涂上松脂，就很容易发出嘎吱声了。

狭小的房间，宇宙般宏大的梦想

不过话说回来，丹青社为何如此执着于细节呢？加藤回忆道：“常盘庄对于粉丝而言是特别的存在。我们想尽最大可能满足他们的期待。”他笑着说：“比如，我们很重视房间的使用感，让人能感觉到漫画家刚才还在这里创作漫画。也正因如此，‘感觉厕所散发出臭味’这类推特上的反馈，对我们而言反而是最大的褒奖。”



赤冢不二夫的房间里有工作台，可以在没画完的画稿前合影留念（现在由于疫情原因暂停）（天野久树摄）

不过，常盘庄博物馆运营研讨会议议长里中满智子（日本漫画家协会理事长）强调说，常盘庄漫画博物馆不只是“昭和时代的怀旧公寓”，也不是“聚集于此的年轻人梦想的遗迹”。

“虽然现在日本动漫冠绝全球，但以往你只要说一句想当漫画家，就会被周围当作怪人。在那样的时代，常盘庄的前辈们以非凡的勇气与挑战精神，义无反顾地投入了漫画的世界。正所谓狭小的房间，宏大的梦想。而且，他们相互激发，相互鼓励，相互扶持，让自己的个性得到了充分发展。他们富于挑战精神，孜孜追求原创性——无论多么仰慕前辈们的作品，自己都要画出与前辈不同的东西。这里验证了常盘庄孕育出的日本动漫的精髓，通过策划展览等形式将之推向世界并传诸后世非常重要。”



常盘庄漫画家中唯一的女性水野英子的房间。少女漫画家的鼻祖，18岁时带着一个行李箱从山口县下关来到东京，与赤冢、石森携手创作作品（天野久树摄）

吸引年轻人，让凋敝的商业街重现繁华

另一方面，当地居民也期待常盘庄漫画博物馆成为重现商业街昔日繁华的“起爆剂”。

椎名町距离池袋不远，电车和公交车都很方便，战后复兴时期这里陆续建起了很多木结构的租赁公寓，供那些从地方来东京的年轻人居住。全长500米的商业街上，200家商店鳞次栉比，每天人来人往热闹非凡。而今却缩减到了十几家店，常盘庄路变成了一条凋敝的商业街。

为了配合漫画博物馆开放，丰岛南长崎常盘庄共同项目协议会的宣传负责人小出干雄还关闭了从父辈起就在常盘庄公园前经营的钟表店，与旧书行业巨头Tay Two携手开了一家二手书店——古市常盘庄路店。书店销售与常盘庄有渊源的漫画家的书籍（约7000册）及创意商品，同时还开辟了咖啡区，以石森等人以往常去的咖啡厅“伊甸园”命名。

小出干劲十足地表示：“自己率先成为突破口。虽然会花费些时间，但我希望能够多来些年轻人，把我们的空店铺都利用起来，策划出富有独创性的项目，重现商业街当年的生机。”

虽然受新冠病毒感染范围扩大的影响，开馆日从3月22日延期到7月7日，且目前还有提前预约的限制，但“常盘庄效应”已经逐步显现。周末和节假日的参观者超过400人，也能看到很多人和家人一起在常盘庄路闲逛。中华料理店“松叶”门前排起了长队，大家都是冲着招牌“怀旧拉面”来的。

在常盘庄的友情中诞生的“爱吃拉面的小池先生”

说到常盘庄和拉面，在藤子的《小鬼Q太郎》等漫画中频繁登场的“爱吃拉面的小池先生”是绕不开的人物。

小池先生是“真实存在”的。他的原型是现在东京工艺大学杉并动画博物馆馆长铃木伸一。铃木从下关市来到东京，从1955年8月起在常盘庄生活了大概10个月的时间。之后成为动画家，与藤子不二雄等人一起创立了动画策划制作公司“零工作室”，创作了《小松君》《小超人帕门》等作品。



南长崎公园内铃木伸一题字的拉面摊Monument。藤子漫画中的小池先生总是皱着眉头，但在这里却永远笑容满面 ©铃木伸一 提供：丰岛区

铃木揭开了“小池诞生”的轶事，其中饱含着常盘庄小伙伴们的友情。

“当时我们有个习惯，就是在小伙伴生日那天画一张他的画像送给他。我生日的时候，大家都给我画了，不过感觉画得都不太像。那时候，我忘了是谁了，画了张皱皱巴巴的脸，受到了一致好评，众人惊呼：‘好玩！’过了一段时间在《小鬼Q太郎》里看到那张脸的时候，我着实吃了一惊。不过还是很高兴。藤子一直没有忘记这件事。顺便提一句，我明明是‘铃木’，可大家都叫我‘小池’，其实是因为我搬离常盘庄之后，去了一个姓小池的人家寄宿，所以被人误以为我姓‘小池’了，然后就这么将错就错了。”

聚集在常盘庄的未来漫画家们都很贫穷，他们在伙食、服装和洗浴方面勒紧口袋，却不惜把钱花在与小伙伴们的交际费以及电影、书籍等文化娱乐方面。

“那时候我们基本上不怎么聊漫画的话题，聊的都是最近看的电影，读的科幻或推理小说之类的书。不过，与小伙伴们的这些闲谈、消遣和旅行，全都成为了故事漫画的素材。一个人成功了，大家都为之高兴，需要帮助的时候，也会有人来给你当助手。如果各位能坐在四张半的榻榻米上感受到常盘庄的这种氛围，我想赤冢和石森也会很高兴吧。”说完，铃木的脸上露出了欣慰的微笑。

丰岛区立常盘庄漫画博物馆

标题图片：常盘庄漫画博物馆的外观。赫然写着“常盘庄”几个大字的四角柱招牌和玄关旁边的棕榈树也得以重现（天野久树摄）

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