三岛由纪夫：以切腹自杀完成“作品”文化 历史
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1970年11月25日，作家三岛由纪夫（1925—1970年）将其连载中的小说四部曲《丰饶之海》最后一篇的稿件交给编辑，同日在呼吁自卫队奋起之后，便在东京市谷陆上自卫队东部总监室里切腹，并在同伴的“介错”（帮助切腹自杀者补刀——译注）下殒命。也就是说，作品的完成与人生的终结是同时到来的。这个事件给人们带来巨大的冲击，半个世纪后的今天，全世界的人们仍不断叩问着其死亡的意义。但令人意外的是，其选择迈向死亡的具体经过却鲜为人知。究竟三岛是何时决意赴死的？其自杀与文学作品又有着何种关系？
从初期作品以来，三岛便重复书写死亡。比如三岛20岁时，在二战结束的1945年8月前后写下短篇小说《岬角物语》（1946年），描写一个在海边山中迷路的少年看到一对美丽男女殉情的场景，从此便在心中抱持着对死亡的憧憬。短篇小说《忧国》（1961年）则是描写一对中尉夫妻，由于中尉的挚友加入二二六事件（1936年日本发生的一次政变）的奋起部队，以自身立场必须前去讨伐该部队，因而深陷苦恼之中。这部小说在1966年由三岛自行拍成电影，电影中切腹殒命的中尉由三岛自己饰演。1968年，三岛与一些学生共同组织私人武装集团“楯之会”，这便是后来闯入并占领陆上自卫队市谷驻屯地总监室的团体，可以说三岛在1968年时便已让人感受到他具有随时可以赴死的觉悟。
然而，书写死亡、饰演死亡，或是抱持死亡觉悟，这与实际选择自杀仍是完全不同的两回事。在三岛死亡那年，1970年1月，三岛还说《丰饶之海》写完之后，下一部想要以歌人藤原定家（1162—1241年）为主题写一部历史小说，也就是说，此时三岛还没有决定11月要赴死。藤原定家的家系与权倾一时的藤原道长（966—1027年）相连，但他在政治上却不受重用，反而在文学的世界被崇敬为神祇，三岛似乎也把定家视为值得效法的理想对象。但最后三岛却否定了这个想法，同时也放弃了小说的创作计划。这中间究竟发生了什么？
解开自杀之谜的线索，最后的长篇作品
《丰饶之海》是由四部曲组成的长篇作品，主角在各本书中不断轮回转生。第一册《春雪》（1967年）是大正时代贵族子弟的恋爱故事，男主角松枝清显与即将嫁往皇室的绫仓聪子发生关系并使其怀孕，其后聪子堕胎出家，清显最终没能与聪子重逢而病殁。
但是，清显在第二册《奔马》（1968年）转生为主角饭沼勋，这部小说描写昭和时代初期的国家主义运动与恐怖主义，勋在刺杀财界黑幕之后，自己也切腹自杀。
第三册《晓寺》（1970年）中，第一册里主角清显的挚友本多繁邦已是位迈入老年的律师，他对勋的转世，亦即泰国的金让公主展开诡异的跟踪行为。繁邦扭曲的恋情最后并未修成正果，公主回国之后因故身亡，繁邦却活了下来。三岛将这部小说的文稿交给责任编辑，是1970年2月20日的事。
其后三岛在杂志上的连载中止了2个月，并用这2个月来思考第四册的故事大纲。他的想法之一，是让年老的繁邦继续寻找继第三册之后的下一个转世者，并遇见几个有可能的人，但每个都是冒牌货，最后繁邦终于找到真正的转世者，迎接幸福的死亡。另一个想法，是让繁邦与其中一个冒牌转世者对决，在这个想法中，繁邦最后也会幸福地死于真正的转世者手里。三岛的创作笔记中写着，若按这个大纲来写的话，约需要1年4个月的时间才能写完，也就是说，全书将在1971年7月左右完成。由此可见，三岛此时仍没有在1970年11月赴死的想法。
已经读过第四册《天人五衰》（1971年）的读者可能会感到相当惊讶，上述的计划与实际发表的《天人五衰》结局完全相反。实际的《天人五衰》中，繁邦认为少年安永透是下一个转世者，收养他作养子，后来得知他是冒牌货后，便前往尼庵拜访已经成为住持的聪子。然而聪子却对繁邦说，自己并不认识松枝清显这个人，甚至质疑这个人可能根本就不存在，这等于完全否定了轮回转世的故事。繁邦受到莫大冲击，感觉自己的存在正在逐渐消失，他来到蝉鸣阵阵的尼庵庭院之中，领悟“自己来到了既无记忆，也没有任何东西存在的地方”。“记忆的丧失”也意味着“生之丧失”，这就是全书的结局了。
作品的完成与自杀融为一体
按创作笔记来看，三岛舍弃初期构思，开始思考现行的《天人五衰》大纲，是1970年3、4月时的事。同时从三岛事件的判决纪录来看，也可得知他们开始具体策划闯入市谷，也是同时期的事。换句话说，《丰饶之海》故事大纲从美好结局转变为悲伤结局的时期，与三岛决意赴死的时期，正好是重叠在一起的。
这个事实究竟意味着什么？1960年代正值日本高度经济成长期，三岛也参与电影演出、照片登上杂志封面，看起来相当享受这个时代。但这些都只不过是表象而已。伴随着日本社会的大众化，大家的价值观渐渐趋向统一，看起来虽然自由，实际上大家都怀抱着类似的生活情感，三岛身在其中感到相当窒息。作为小说家，在1956年发表《金阁寺》之后，《镜子之家》（1959）、《宴后》（1960）等作品都未得到充分的评价。繁邦年老之后重复着愚蠢行为的《晓寺》，以及冒牌转世者四处乖张的第四册的故事大纲，这种灰暗色调正确地反映了三岛所看破的时代真相，以及活在其中的痛苦。
即使如此，原本让繁邦遇见真正的转世者并迎接幸福死亡的结局草案，显示了三岛其实还相信着生命的可回复性。如此想来，结局构思的反转或许也就意味着三岛最终舍弃了这种可能性。三岛肯定是这样想的：与其在《丰饶之海》第四册提出一个压根就不存在的救赎图景，不如勇敢地写下眼前现实的可怖。那么，究竟是什么事物让三岛做出如此决定呢？这个提问等于是在叩问三岛自杀的理由，有好几个论点可开展，本文无法逐一具述，仅在此提出一个大众极容易忽略的历史事实。
这个事实就是，大阪在1970年3月15日举办了世界博览会。这次世博与1964年的东京奥运并列为日本战后复兴的顶点，但在三岛看来，这些都不过是虚幻的表象，三岛自觉必须把这种光明图景的假象给彻底剥除——这就是《天人五衰》的中心思想，而同样的问题意识，也形成了三岛对时代进行死谏的原点。自身之死与作品的完成，对三岛而言，这两者是同一件事。
三岛预见了21世纪的日本现实
三岛死去的1970年还是高度经济成长期，同时代读者根本没有发觉眼前的光明图景只是假象，因而未能去理解三岛迫切的问题意识，大家只认为切腹自杀是搞错时代、莫名其妙的愚蠢行为，而《天人五衰》虚无的结局则代表着江郎才尽、创作力的枯竭。半个世纪之后，我们周遭的环境发生了剧烈变化。奥姆真理教事件、东日本大震灾与海啸、核电事故，接着是新冠疫情，这些接二连三发生的灾殃，使得人们日渐反思，或许日本的高度成长与经济复兴——不，或许从日本的现代化进程开始，这一切不过就是种虚妄的建构物？我觉得，或许《天人五衰》已经预见了21世纪的现实。
美国作家寇特‧冯内果（1922—2007年）将艺术家比喻为“煤矿坑里的金丝雀”。据说从前矿夫进入矿坑时，会带上关着金丝雀的鸟笼，若坑内空气恶化，金丝雀会先于人类发现，并提醒人类状况异常。伟大的作家身负比其他人更敏锐地感受时代的氛围，并对社会敲响警钟的使命。半世纪前的读者或许对三岛企图以死亡传达的讯息漫不在乎，但对于被无妄的虚无感不断折磨的我们当代人，或许更能直接地接收到他所欲传达的讯息。
标题图片：与“楯之会”4名成员一同闯入东京市谷陆上自卫队东部总监部，并在阳台上演说的作家三岛由纪夫，1970年11月25日摄（时事社）
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