琉球文化：海上王国创造的无与伦比的独创文化

450年之间，西南诸岛曾有一个国家存在，那就是以冲绳岛为中心的“琉球王国”。14世纪后半，岛屿组成的小型王国受中国明朝册封，建立朝贡关系之后，在东亚和东南亚地区开展中继贸易，倒卖各地特产，成为东亚屈指可数的贸易国家，繁盛一时。

1458年，第一尚氏王朝第六代国王尚泰久王（1415—1460）下令铸造“万国津梁之钟”，其铭文记载琉球汇集了朝鲜的优良文化，是一个与日本和中国拥有紧密关系的“蓬莱岛”，更以船舶成为“世界桥梁”，琉球国内所到之处皆充满了海外异国之珍稀至宝，我们可以从中窥见当时贸易繁盛的模样。琉球发展为贸易国家，形成周边各国的人、物、信息汇集的交流场域，如此的环境成为琉球文化形成的重大因素。

但进入16世纪后半，日本开发石见银山，以此为契机，亚洲各国的白银交易急增，民间的航海贸易商业活动开始兴盛。结果造成中继贸易衰退。1609年萨摩藩的岛津军征服琉球，其后琉球虽仍延续与中国的朝贡关系，同时也被编入日本的幕藩体制。为了替代衰退的贸易，转而生产黑糖和姜黄并出口至国外。由于这种国内体制的革新，琉球转型为新的社会体制，夹在日本和中国两个大国之间，延续至1879年。

通过交易融合各地的文化和思想

琉球文化的特征在于，混合了来自不同源头的各种文化要素。例如16世纪的国王颁布的辞令书（御朱印），虽然以日本的平假名书写，却使用中国明朝的年号，并在上方左右盖上了国王的印信“首里之印”。盖印的样式可能是参考明朝或朝鲜王朝的勅书。而同时代的日本在官方文书并未使用平假名，反而是以和式汉文书写，无论是日本抑或中国，都没有像琉球辞令书这样的官方文书，所以这是琉球独有的形式。





在宗教领域也混合了各式各样的要素。琉球的神社信仰偏重熊野信仰，各地皆有供奉宾头卢（佛祖弟子）灵石的ティラ（寺）和グンギン（ “权现”，佛或菩萨以日本神的形态显灵，也指显灵遗迹——译注）。ティラ是朝拜之处，与佛教寺院有些不同。而琉球的佛教则是盛行观音信仰，将中国的妈祖（天妃）视同与观音菩萨。而且，既有的ノロ（执祭的女性祭司）信仰里，认为最高神女闻得大君的守护神是“弁财天”（源自于印度教女神Sarasvatī——译注）。

这些都是深厚地连结了他界信仰和灵石信仰，以及女性灵性优异信仰等冲绳地区的固有传统信仰。熊野信仰是南海的“补陀落净土”信仰，非常类似位于冲绳的海之彼端的他界“ニライカナイ”信仰。而以观音、弁财天和妈祖为首的女性神祇信仰，则是受到自古以来的女性灵性优异信仰“ヲナリ神信仰”（姊妹神信仰——译注）的影响。其中有趣的例子是“普天间权现”的典故由来，融入了妈祖信仰的故事。可以窥见伴随着交易而从各地传入的文化和思想，在琉球折衷调和。

以文化人的教养为优先

进入近世（一般指16—18世纪，日本史则是指安土桃山/江户时代，明治维新后是近代——译注），在经营国家的层面上，琉球文化追求新的意义。根据羽地朝秀（1617—1676）摄政时代发布的公文书集《羽地仕置》，17世纪后半的琉球士族，应该学习的必备素养有书法、诗艺、茶道、花道、音乐和料理等。注重的并非像是日本武士般的武艺，而是以作为文化人的教养为优先。

以首里城为中心的统治阶层大力推动艺能和美术工艺，这并非由各个爱好者自由地发展，而是琉球王国直接管理营运。首里士族负责古典艺能的活动发展，舞者全都由男性官员担任。例如被列为联合国教科文组织（UNESCO）世界无形文化遗产的组踊（Kumiodori）诞生于1719年，当时舞蹈的目的是为了欢迎中国册封使前来承认琉球国王登上王位，而在首里城首次上演。









款待中国册封使之际，琉球当时设置了“踊奉行”这个艺能专业的职位，由玉城朝薫（1684—1734）担任该职。其后，组踊持续发展，终获琉球传统艺能的地位。组踊以日本和中国的故事与琉球的传说为基础，汇入日本的能、狂言、歌舞伎和中国福建闽剧的要素，是一种由音乐、演出、台词、舞蹈汇集而成的歌舞剧。在演剧之中也试图融合各种文化。

活用软实力以确保国际地位

作为表示臣服于德川幕府的仪式，琉球派遣使节团与萨摩藩主一同前往江户城，访问将军所在之处以表示敬意，此称“江户立”，前往江户的使节团成员里有艺能和音乐专业的人员，向将军和大名（日本各地的诸侯——译注）展示琉球的传统技艺。其中特别是技艺高超且容貌端正的首里上级士族之子弟所组成的“乐童子”，不仅在江户，在各地宛如偶像般的存在风靡一时。

在“江戸立”之中，亦可见到琉球与日本的知识人之间的交流。被尊称为“名护圣人”的程顺则（1663—1735）在造访日本之际，与新井白石(1657—1725)和担任关白的近卫家煕（1667—1739）交流日深，获招待至近卫家之际，曾以诗文颂咏其别墅而写就的《物外楼记》，现在仍留存于京都的阳明文库。此外，江户时代的寺子屋（江户时代让平民百姓子弟接受教育的民间设施，也就是私塾——译注）所使用的道德书《六谕衍义》，则是留学中国的程顺则带回日本的书物。该书其后献给将军，甚至扩散及全国。在日本道德的形成过程之中，此书扮演了重要的角色。

如此的文化外交不仅限于音乐和艺能，也发挥在美术工艺的领域之中。冲绳的代表性美术工艺为漆器，皆在名为“贝折奉行所”的专职衙门制作，成为外交之际的绝佳礼品。现在于德川美术馆仍藏有密陀绘（漆器的高级绘画装饰技法）的漆器，而北京紫禁城亦存有螺钿漆器。这些逸品并非个人艺术家自由制作之物，而是由贝折奉行所决定设计与规格后，由接受委托的民间业者依照规格制作，完成后再经过验收交货，才算大功告成。冲绳的风土适合制作漆器，因此王国时代产出了许多优良精美的漆器。



