现在为什么“凶宅”备受关注？

2019年4月，一家专门受理“凶宅”（日语称“事故物件”）的房地产网站“成佛不动产”开通，引起很大反响。与此同时，凶宅试住艺人松原田螺的处女作《凶宅怪谈 恐怖的房间布局》（二见书房出版）成为畅销书，并被拍成电影《凶宅 恐怖的房间布局》(中田秀夫导演，龟梨和也主演)。电影于2020年8月上映，大受欢迎。记者就此采访了两位助推凶宅“热潮”的关键人物。

株式会社NIKKEI MARKS代表董事。1977年3月27日出生，兵库县丰冈市人。1999年4月进入大和房屋工业株式会社工作，2016年9月末离职。10月起担任现职。

1982年4月28日出生，兵库县神户市人。松竹艺能公司所属艺人。现以“凶宅试住艺人”身份开展演艺活动。以2012年在电视节目《北野诚的你们不要去啊》企划中试住大阪的凶宅为开端，到目前为止入住过大阪、千叶、东京、冲绳等地的12家凶宅。2018年，他将自己的凶宅试住体验写成处女作《凶宅怪谈 恐怖的房间布局》（二见书房出版）出版，成为销量超过10万册的畅销书，并于2020年8月拍成了电影。电影《凶宅 恐怖的房间布局》票房收入超过23亿日元，成为一部卖座恐怖片。其他作品还有《异界探访记 恐怖之旅》《凶宅怪谈 恐怖的房间布局2》(均由二见书房出版)。

“有事先告知事项”——这是所谓的“凶宅”相关介绍中会明确标记的表述，意味着曾有居住者因自杀或孤独死等原因在屋内死去。由于不吉利或可能出现灵异现象等固有观念，一般人都对凶宅敬而远之，很难找到下一位房客。对于房地产行业来说，凶宅是个大麻烦。但最近几年，凶宅由于具有“能以相对便宜很多的房租入住”等优点颇受好评，在媒体中亮相的机会也增加了不少。

我们就此采访了凶宅专门网站“成佛不动产”的运营公司株式会社NIKKEI MARKS的社长花原浩二，以及作为“凶宅试住艺人”而备受关注的松原田螺。

始于“解决房屋空置问题”的想法

花原浩二出生于兵库县，在神户读大学期间经历了阪神大地震。他觉得建造不怕地震的坚固房屋可以拯救生命，所以加入了大和房屋工业株式会社，而且业绩突出，成长为了一名顶尖营销人员。

于是，他产生了这样的想法，“随着老龄化加剧，日本的房屋空置问题变得越来越严重。出售新建住房，岂不是加剧了房屋空置问题？”



凶宅专门网站“成佛不动产”的首页

2016年，花原浩二离职创设了房地产中介公司NIKKEI MARKS。2019年4月开通成佛不动产网站，开始打造“让凶宅进入房屋流通渠道”这一前所未有的概念，受到外界关注。

他最初的想法是为了“能让那些不介意凶宅的人了解信息，多少能促进此类房屋的市场流通就行了”。没想到，整个房地产行业多年来都在为如何处理凶宅大伤脑筋，因此同行们纷纷点赞，引起了意料之外的反响，媒体采访申请也接连不断。

问题是“买卖相关数据太少”和“社会的固有观念”

凶宅的最大魅力在于房租（或售价）设定得比较低。从商品房来看，因为价格本来就很便宜，房价下跌风险也就很小。不过，网站开通1年半之后，花原意识到“凶宅市场问题多多”。

“哪种类别的凶宅该以什么样的价格来交易，我们手头几乎没有积累的相关流通数据。因此，在争取金融机构贷款的时候，我们吃了不少苦头。”



花原浩二 笔者拍摄

人们对凶宅的印象不好也是个麻烦。很多时候凶宅被当作灵异场所来看待，不能像普通房地产商品那样获得正当评价。

“其实，也有很多人在车站站台或养老机构里死去，从某种意义上来说这些地方也算凶宅。但即便出现事故，人们也没有否定上述这些设施原本的价值。所以，‘事故’发生的第二天，人们还是照常使用车站，排队希望入住养老院的人也依然很多。希望大家更关注凶宅作为房屋本身的价值，而不要过度关注其灵异的一面。”

人们之所以忌讳凶宅，是因为日本人在潜意识中将“死亡”与“污秽”“不干净”等观念相关联。为此，该公司组织了专门打扫凶宅的特种清扫小队“成佛SOS”，对那些做过法事驱魔的房屋颁发“成佛认定证书”，对在其中去世的人表达最大敬意，努力降低其后入住人员的心理障碍。

还灵活利用凶宅与一般房屋的价格差，策划“凶宅×艺术”“凶宅×DIY”等活动，以打造“凶宅=便宜、实惠、时尚”的形象。



“成佛不动产”网站的特种清扫宣传页面

希望社会能合理评价凶宅

笔者认为，由于松原田螺的作品及其电影化（稍后将详细介绍），凶宅的人气正在变得越来越高。但花原浩二指出“未必如此”。

“确实，由于松原田螺的影响等原因，人们对凶宅的关注度上升了。但是，那只能说改变了凶宅完全被社会忽视的情况，促进了不介意凶宅和接受不了凶宅的人之间的对立明显化。”

面对这样的现状，他认为应该进一步改变处理凶宅的方式。

“日本人喜欢新建房屋，这是根深蒂固的。但由于凶宅入住门槛低，不仅仅是哪些想找便宜房子的人，在难以租到房子的外国人和老年人中也很有市场。正因如此，希望‘凶宅’不要成为一种特殊房屋的象征，而是像‘到车站的距离’‘是否有浴室厕所’那样，只是成为待售待租房屋的众多特点之一来看待。”

“我希望有幽灵”

接下来，我来介绍以“凶宅试住艺人”身份备受瞩目、畅销书《凶宅怪谈 恐怖的房间布局》（二见书房出版）作者松原田螺的意见。

松原田螺因电视节目《北野诚的你们不要去啊》的一个企划开始试住凶宅，以此为契机打开了个人演艺事业的领域。

笔者问松原“您认为凶宅里有幽灵吗”，他回答如下。

“我觉得有幽灵，而且我还强烈地希望幽灵存在。最近社会上负面新闻很多，而且信息又很容易获取，人们知道得越多越空虚。我感觉人们不再心情激动，不再充满期盼。”



松原田螺 笔者拍摄

“现在的科学，不也没法揭开幽灵的谜团嘛。比如UFO什么的，都是发生在身边、基于自身的个人体验，也许是谎言，也许是幻觉，但确实有人见过幽灵。有些现象是目前还无法解释的。因此，或许真的有幽灵。还存在一些我们不了解的东西，这对于冷漠的现代社会来说，不更像是个希望吗。”

我只是把发生的现象告诉大家

松原试住凶宅的活动受到人们关注，自从出版了记述凶宅体验的处女作之后，他的活动被更多人了解。但是，即便知名度上升了，但他对凶宅仍然秉持一贯态度。

“我既不想晒凶宅，也不想点赞凶宅。我所做的，只是‘告诉大家凶宅中发生的现象’。我不希望因为我的活动，给凶宅的房东增添麻烦。”

也有人批评说，用神秘主义方式对待凶宅，会不会进一步恶化人们对凶宅的印象。

“房主希望抹除房屋是凶宅的印象，死者家属不希望再利用逝者炒作话题，房客则觉得凶宅有幽灵不原接受，大家各有各的想法。而那些神秘主义爱好者则希望发生什么灵异现象。人们从各自不同立场出发，看待凶宅的观点也就不一样。”

“不过，我并不赞同神秘主义。也许从神秘主义者角度出发，可能希望所有的凶宅都有幽灵。但我一直认为，有的凶宅会发生灵异现象，有的则未必发生。也就是说，我并不刻意偏向那一边，我只是想了解凶宅里是否有幽灵，凶宅究竟是怎么一回事而已。”

希望凶宅回归普通，成为商品房的众多特点之一

近来人们对凶宅的关注度有所上升，他是这么分析其缘由的。

“首先，‘大岛Teru（oshimaland.co.jp）’这个凶宅信息汇总网站的影响很大。并且，随着社会老龄化和人口减少，逐渐形成租客的强势地位，他们更容易向房主提出要求和抱怨，希望不要隐瞒房屋是凶宅的事实。”

松原田螺多次入住凶宅，向外界证明了“房屋内即便曾发生过意外事故甚至有人死亡，也不会导致入住人员的运势走衰”。不过，周围还是有人会报以冷眼。

“通过试住凶宅，我明白了身边的人是多么看重是否吉利的问题。有些人因为我在凶宅居住，不愿意和我接近。所以，大家如果要入住凶宅，最好先取得身边人们的理解。”

最后，当笔者问他“您希望凶宅今后怎么发展”时，得到的回答与采访前的设想完全不同。

“我希望凶宅能够回归普通。现在要寻找凶宅已经简单多了，但我希望凶宅成为普通住宅的众多特点之一，而非特别对待，更不要认为凶宅很恐怖，无法接受。因为实际上，你家明天也可能成为所谓的凶宅。”



松原田螺手捧《恐怖的房间布局2》 笔者拍摄

“日本人过度忌讳死亡，很难保持精神稳定。我觉得，反正大家总要面对死亡，那就不要逃避死亡，而应该去探寻能让自己心安幸福的死法。当这种想法成为主流，人们对凶宅的印象也就会发生改变。”

希望社会上凶宅不再被特别对待

那么，基于花原和松原两位的意见，我想谈谈人们对凶宅关注度上升的原因。

首先，就是松原所说的“大島Teru”网站影响很大。用谷歌搜索“凶宅”，第一位显示的就是“大島Teru”网站。



“大島Teru”凶宅信息汇总网站的首页（出处：“大島Teru”网站）

这个网站的社会知名度极高，笔者找房子的时候也会经常利用。老龄化、房屋空置问题、要求信息公开的社会形势，也与之相关。另外，松原田螺的凶宅试住活动，也推动了人们对凶宅的关注。

另一方面，就像花原浩二所说的那样，凶宅虽然受到关注，但并不受欢迎。这也是事实。关于这一点，松原也承认人们还是忌讳凶宅，可以说凶宅还远未到被广泛接受的时候。

在这次采访中，我们听到了来自完全相反两方的意见，比如“房主和房客”“希望改善人们对凶宅印象的房地产公司和传播包括灵异信息在内凶宅相关信息的艺人”。但双方都认为，凶宅回归普通，社会不再对其特别看待，才是凶宅最应该得到的待遇。这给我留下了深刻的印象。

仔细想来，本文之所以作为选题能够成立，也正因为人们还在把凶宅当作一种“奇特的存在”。如果凶宅已被社会普遍接受，成为住宅的众多特点之一，那么这样的稿子也就不成立了。也许，我们应该努力去构建这样一个世界。

标题图片：PIXTA

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