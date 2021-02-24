乌鸦：生活在人类近旁的智者

或是把路上的垃圾啄得四处散落、一片狼藉，或是向人类发起攻击……乌鸦干的坏事不胜枚举，和其他野鸟相比，给人的印象要差得多。不过，聪明的乌鸦们对此毫不在意，它们似乎非常清楚，只要生活在人类近旁，即可获得充足的食物和栖息场所。那么，乌鸦究竟是怎样一种鸟呢？请看长年观察乌鸦的生态和活动的专家的讲解。

落到地面的乌鸦的地位 首先声明一点，没有名为“乌鸦”的这种鸟。日本所称的“乌鸦”，是雀形目鸦科鸦属中5种鸦类的总称。 就是这种乌鸦，常常是媒体报道的一大材料。同样是野鸟，作为野生灭绝物种或濒危物种的朱鹮和鹳鸟虽然时而成为人们热议的话题，但频繁地出现在媒体报道中的却是乌鸦。对它们的报道方式也与朱鹮和鹳鸟不同，大多是说乌鸦为我们的生活带来的负面影响。比如把垃圾收集站的厨余垃圾翻得满地都是，污染周围环境，或是成群结队地行动，让人们饱受噪音和粪便的困扰。 而另一方面，与这种现实情况相反的是，乌鸦自古以来在世界各地都是神的使者，是智慧的传播者。侍奉北欧神话的主神奥丁的两只渡鸦名叫福金和雾尼，象征着“思考”和“记忆”；而在日本，以熊野古道闻名的熊野三山上供奉的八咫乌也很有名。据日本最古老的史书《日本书记》记载，这只乌鸦在神武天皇东征时为其引路，将东征军从熊野带到大和。在中国古代神话中，红日中央有一只三足乌鸦，象征着幸运吉祥。乌鸦作为日本足球协会的标志也很有名。



1月15日前后，全国有不少神社举行“御备社节日庆祝活动”，朝着绘有乌鸦的靶子祈祷无病无灾、全家平安。乌鸦在日本文化中生生不息，始终占有一席之地。然而如今，乌鸦的地位已不再像昔日那样高大了。

小嘴乌鸦和大嘴乌鸦 在分类学上可称为鸦科鸦属的乌鸦，在全球栖息着47种。如上所述，日本有小嘴乌鸦、大嘴乌鸦、秃鼻乌鸦、达乌里寒鸦及渡鸦等5种。其中一年四季都能见到的，是小嘴乌鸦和大嘴乌鸦。



因此，我们平时所说的乌鸦多指小嘴乌鸦和大嘴乌鸦。本文将这两种鸟类统称为乌鸦。而冬季从大陆飞过来的乌鸦有秃鼻乌鸦、达乌里寒鸦和渡鸦。现在渡鸦仅北海道可见。最近又以渡鸦更加令人感兴趣。

直至上世纪70年代，秃鼻乌鸦只飞到九州地方过冬；到了80年代，中国地方也可以看到它们的身影；90年代，包括新潟县和秋田县在内的日本海一侧，也有秃鼻乌鸦飞来；而如今，在全国范围内都可以看到了。这种变化的原因，虽然不能与全球气候变暖导致鱼类分布的变化一概而论，但我们还是有必要不断更新日本的乌鸦分布图。在北海道，渡鸦的分布范围正在扩大。这个结论并非源于统计数据，传闻是随着虾夷鹿的捕猎活动日益兴盛，没有回收的残骸多了起来，飞到这里的乌鸦也随之增加。