乌鸦：生活在人类近旁的智者

乌鸦：生活在人类近旁的智者科学 社会 生活 自然与环境
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落到地面的乌鸦的地位
首先声明一点，没有名为“乌鸦”的这种鸟。日本所称的“乌鸦”，是雀形目鸦科鸦属中5种鸦类的总称。
就是这种乌鸦，常常是媒体报道的一大材料。同样是野鸟，作为野生灭绝物种或濒危物种的朱鹮和鹳鸟虽然时而成为人们热议的话题，但频繁地出现在媒体报道中的却是乌鸦。对它们的报道方式也与朱鹮和鹳鸟不同，大多是说乌鸦为我们的生活带来的负面影响。比如把垃圾收集站的厨余垃圾翻得满地都是，污染周围环境，或是成群结队地行动，让人们饱受噪音和粪便的困扰。
而另一方面，与这种现实情况相反的是，乌鸦自古以来在世界各地都是神的使者，是智慧的传播者。侍奉北欧神话的主神奥丁的两只渡鸦名叫福金和雾尼，象征着“思考”和“记忆”；而在日本，以熊野古道闻名的熊野三山上供奉的八咫乌也很有名。据日本最古老的史书《日本书记》记载，这只乌鸦在神武天皇东征时为其引路，将东征军从熊野带到大和。在中国古代神话中，红日中央有一只三足乌鸦，象征着幸运吉祥。乌鸦作为日本足球协会的标志也很有名。
1月15日前后，全国有不少神社举行“御备社节日庆祝活动”，朝着绘有乌鸦的靶子祈祷无病无灾、全家平安。乌鸦在日本文化中生生不息，始终占有一席之地。然而如今，乌鸦的地位已不再像昔日那样高大了。
小嘴乌鸦和大嘴乌鸦
在分类学上可称为鸦科鸦属的乌鸦，在全球栖息着47种。如上所述，日本有小嘴乌鸦、大嘴乌鸦、秃鼻乌鸦、达乌里寒鸦及渡鸦等5种。其中一年四季都能见到的，是小嘴乌鸦和大嘴乌鸦。
因此，我们平时所说的乌鸦多指小嘴乌鸦和大嘴乌鸦。本文将这两种鸟类统称为乌鸦。而冬季从大陆飞过来的乌鸦有秃鼻乌鸦、达乌里寒鸦和渡鸦。现在渡鸦仅北海道可见。最近又以渡鸦更加令人感兴趣。
直至上世纪70年代，秃鼻乌鸦只飞到九州地方过冬；到了80年代，中国地方也可以看到它们的身影；90年代，包括新潟县和秋田县在内的日本海一侧，也有秃鼻乌鸦飞来；而如今，在全国范围内都可以看到了。这种变化的原因，虽然不能与全球气候变暖导致鱼类分布的变化一概而论，但我们还是有必要不断更新日本的乌鸦分布图。在北海道，渡鸦的分布范围正在扩大。这个结论并非源于统计数据，传闻是随着虾夷鹿的捕猎活动日益兴盛，没有回收的残骸多了起来，飞到这里的乌鸦也随之增加。
因杂食性和发达的大脑而栖息在人类近旁
与其说乌鸦是森林中的生物，不如说它自古以来就生活在人类中间。诺亚方舟的神话、《旧约圣经》、《古兰经》等人类创世纪的记述屡屡为此提供佐证。日本的祭典活动中供奉乌鸦也是出于这个原因吧。总之，对于乌鸦而言，生活在人类近旁是有好处的。野猪和熊现今也开始光顾人类生产的农作物，而乌鸦早就意识到了可以从人类的活动中获益。之所以能栖息在人类近旁，其生物学上的原因是它的杂食性和发达的大脑。也就是说，农作物或废弃的食材、剩饭剩菜全都能成为乌鸦的食物。而且，葬礼结束后人们会献上食物作为贡品，乌鸦具备足够的智力，来解读人类这种活动与食物之间的因果关系。
乌鸦就是这样和我们共享生活空间，虽非我们的邻居，却成为我们的“邻鸟”。不过，人类和鸟的感情与人类邻里之间的感情毕竟相去甚远，这也是事实。下面来看看日本现在发生的乌鸦与人类之间冲突的具体情况。
大面积受害不容忽视
乌鸦在任何地方都会给人类制造麻烦。毕竟有人生活的地方就有乌鸦。主要受害现场如下。
畜舍：大嘴乌鸦喜欢呆在牛舍，牛饲料中的玉米粒和小麦粒是它们最喜欢的食物。而且附近堆肥场里的蚯蚓等昆虫也很丰富，对它们来说是食物的宝库。乌鸦只是吃这些食物也就罢了，可是它们的头和牛乳头几乎位于同一高度，它们会飞到牛舍里啄食牛的乳头。被啄伤的乳头会引发乳房炎，严重的时候只能作为不产奶的废牛处理。进而还会因为它们不断地去啄伤口，导致牛的大血管破裂，并因失血过多而死亡。另外，还有可能将病毒传染给牛。因此，乌鸦是畜产农户避犹不及的鸟类。
动物园：和畜舍一样，大嘴乌鸦也喜欢动物园。很多动物园都饲养着多种多样的动物，有肉食动物，也有草食动物，所以饲料的种类也很丰富，对于杂食的乌鸦来说，是一个大好的觅食场所。更准确地说，是偷吃食物的地方。它们还会啄伤幼兽，给动物园制造麻烦，因此受到嫌弃。
电力公司：电力公司的受害程度非常严重，这方面的情况并不大为人所知。因为乌鸦在电线杆或输电铁塔上筑巢导致输电故障的情况很常见。乌鸦筑巢的材料触及电线杆或铁塔上电线之间的触点，可导致数千户人家停电。北陆电力公司每年都在几万根电线杆之间巡视，拆除可能引发停电的鸦巢。2018年在筑巢期的2-5月间，拆除的鸟巢多达1.588万个。这类问题普遍发生于全国的电力公司，各公司花费在巡视、拆除鸟巢及防止筑巢装置设置方面的成本高达数亿日元。
城市地区：乌鸦在厨余垃圾中觅食，将垃圾收集站周边搞得一塌糊涂；它们的鸣叫声带来了噪音问题，而且在繁殖期还会攻击人类；秋冬时节，乌鸦在城市地区的电线或马路两边的树木上大规模聚集，噪音和粪便问题给周围居民带来困扰。有时上万只乌鸦群如串珠般停在市区高架的电线上，造成粪便地面的状况，卫生方面也令人担忧。近年来，从大陆迁徙而来的秃鼻乌鸦在九州的城市地区也引发了同样的问题。
乌鸦的危害
|受害现场
|受害情况
|1
|畜舍
|攻击家畜，啄食乳牛的乳头（乳房炎），传播疾病
|2
|铁路
|在线路上放置石块，在高架线上筑巢
|3
|建筑物
|破坏屋顶空调室外机配管隔热材料，啄食屋顶绿化植物，粪便危害
|4
|农田
|啄食农作物
|5
|电力公司
|变电站输电故障，在铁塔上筑巢，破坏电瓷，破坏电缆保护层，粪便危害，噪音
|6
|市民居住区
|把垃圾收集站翻得乱七八糟，攻击人类，在路边树木上大规模聚集，粪便危害，噪音
|7
|运输公司
|破坏仓库的纸箱，粪便危害
|8
|动物园
|抢食饲料，危害小动物，筑巢
|9
|高尔夫球场
|毁坏草坪，叼走高尔夫球
|10
|太阳能电池板
|从空中丢下石块破坏面板
|11
|学校
|袭击儿童（筑巢和育雏时变得凶残）
|12
|汽车棚
|损伤汽车垫圈部分及雨刷胶条，粪便污染
大脑发达，更接近于人类
尽管乌鸦有如此恶行，但它们却有个别名，叫“身披羽毛的灵长类”。正因为它们智力水平高，所以有时才会给我们带来预想不到的问题。它们具有多样性，能适应复杂的人类生活，因此即使我们发现了一个问题的解决线索，它们又会带来另一个新的难题。
与其他鸟类相比，乌鸦的大脑要发达得多。脑重量占体重的比例为1.4%，是鸡（0.12%）的10多倍。人的这一比例为1.8%，这样一比，鸡可谓相去甚远，乌鸦更加接近于人类。它们会预测车辆将从某处通过，把核桃放在那个地方，待车压碎后啄食核桃仁；如果车子没有压上，它们还会重新调整位置，可见其智力水平之高。正因为乌鸦有如此智慧，所以大概它们自古以来就知道，只要栖息在人类身边，就可以“衣食无忧”地生活下去。而且即使这种生活方式发生巨大变化，它们也能顺应环境生存至今。人类的生产效率提高，食物开始过剩，供它们食用和筑巢的材料多起来，于是乌鸦的数量也增加了。
在经济高速发展期，东京栖息着约3.7万只乌鸦，它们成群结队地飞到繁华商业街的后面，聚集在剩饭堆起的垃圾上。1998年至2001年乌鸦数量最多，人们采取了各种措施，比如在乌鸦行动前的深夜回收垃圾；采取单独回收的方式，各负其责对垃圾进行回收，等等。现在，这些措施产生了较好的效果，乌鸦的数量减少到三分之一，受害事件也降至当时的十分之一，人类在处理和乌鸦的关系中，收获了明显的成果，得到了些许的安宁，然而却花费了20年的时间。
一旦人类和野生动物共存关系的平衡被打破，那么要想重新恢复就不是一朝一夕的事情了。不仅是乌鸦，所有野生动物都要频繁觅食。它们习惯了依靠人类生存，就不会轻易离开。人类很容易破坏和大自然之间的平衡关系，我们有责任弄清聪明的鸟类的活动和习性，思考和它们打交道的方式。
摄影：笔者
标题图片：大嘴乌鸦
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