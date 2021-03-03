禅寺悟道——一个法国人的僧坊体验

巴黎出生、如今在东京当编辑的我，第一次听到“僧坊”这个说法，是2003年第一次来日本旅游的时候。当时的旅游指南书里有这样的介绍：“外国游客也能留宿寺院，体验坐禅和抄经”。之后我就一直想着什么时候要去体验一次。念念不忘必有回响，我终于在今年11月参加了埼玉县秩父市大阳寺的僧坊体验活动。

逃离都市的喧嚣与沉重的压力

选择大阳寺，是因为一位认识的日本记者的推荐，他曾经来这里采访过，说非常适合入门者。虽说是一处秘境，但离东京市中心也只有两个半小时的车程，交通便利也是让我决定来这里的原因。

然而当天早上我就失态了。本来是下午2点在西武秩父站前集合的，我却在西武池袋站错过了特快列车。准备防寒用具耽误了些时间，等我到西武池袋站时，电车都快要出发了。我赶紧买了张普通车票，想先冲上车再说，不料却被车站工作人员拦下。我还以为可以先上车后补特快票呢。

等我坐着普通列车晃悠到西武秩父站时，接送的大巴早就载着其他游客出发了。幸好后来换乘了秩父铁道，再从三峰口站出来打了辆车才抵达目的地，完全是前途堪忧的节奏。

匆匆忙忙赶到了大阳寺，迎接我的是住持浅见宗达的笑脸：“平安抵达，不错不错。坐禅堂的瑜伽课刚开始没多久。先喘口气，我再带你进去。”



太阳寺是临济宗建长寺派的禅寺，据传于镰仓时代末期1313年，由后嵯峨天皇的第三皇子佛国国师创建。大殿是江户时代中期重建的

这次参加僧坊体验活动的有15名女性，7名男性，共计22人。疫情之前外国游客也不少见，不过这次只有我一人。这里的环境可谓是沉浸式体验日本传统文化的上上之选。看着参加者们愉快聊天的情形，让我刚开始以为大家都是结伴而来的，但其实大多人都是自己独自来的。本以为日本人都不擅于跟陌生人交流，但僧坊似乎能让人迅速消除隔阂并融为一体。

我借机问了下大家参加僧坊体验的原因。一位二十多岁的女性说，她本打算周游世界的，工作都辞了，没想到疫情一来，计划全打乱了。她正烦恼今后的人生该怎么一步步走下去，来这里是为了找寻解题的线索。

另一位二十多岁高大结实的男性说，自己原来是做保安的，但工作压力太大，加上劳累而病倒，还辞去了工作，现在虽然康复，但他想来这里寻求心灵的平和。我惊讶有这么多年轻人来体验僧坊是因为他们对未来感到不安，希望来这里找到能消除不安的线索。

其实我自己也有一些个人烦恼，我很希望能在没有手机信号、远离尘世的大自然中重新审视自己。而且我还有压力过大就会发病的免疫系统疾病，我想好好观察一下能永远保持平常心的僧人，学会一些诀窍。

“空”的境地

做完瑜伽回到大殿，“修行”就正式开始了。首先是唱经。禅宗《般若心经》虽说全文仅262个字，却道出了大乘佛教的精髓——“空”的思想。

基督徒做弥撒，是在神父诵经后，我们教徒在理解耶稣基督的圣言和圣经歌词的基础上一起跟着念。因此，在这里要唱诵完全不知何意的经文，让我觉得是种神奇的体验。

住持在高大的佛像前用一个木棒似的道具敲击铜制钵形法器“磬子”，犹如是想要唤醒佛祖的样子......。我的身体不由自主地跟着颤抖。住持像被佛祖缠身似的，双唇翻飞，独诵经文。眼前的住持跟之前简直判若两人，甚至让我觉得他是双重人格。



诵经等修行项目是自愿参加的。“你既可以在寺院周边漫步，也可以坐在檐廊欣赏远处的美景。按禅宗的教义，溪谷流淌的水声即是经文，山林便是佛的身姿”，浅见住持如是说

诵经之后便是抄经，用的也是《般若心经》。在经文上铺上一张半透明的纸，然后临摹文字，对于不会念也不会写日语的外国人而言似乎也很好上手。因为是默默地抄写经文，所以充溢着一种与唱经时截然不同的静谧气氛。

本来我心想抄经正好能培养全神贯注的好习惯，但不料没过5分钟，我就走神了，不禁抱怨 “大家为啥千里迢迢跑来干这种事”，最后花了1个小时才总算抄完。

最后每个人还要写下自己的愿望，于是我就写了“希望明白刚才做的事情的意义！”现在回想起来，当时我是对“空”的含义显然是一无所知。

当我准备站起来时，突感到两脚发麻无法自持，扑通跌坐到榻榻米上......。



抄写的经文既可以交给寺院收存，也可以开光后当作护身符带走

在等待两腿的那股酥麻劲过去时，两位结伴而来的男性邀请我一起去泡澡，说是中庭有一个岩石堆成的露天温泉。考虑到日落后气温骤降，于是我决定在晚饭前去泡个澡暖和暖和。泡在泛着淡淡硫磺味的水中，抬头仰望漫天繁星，我不禁呢喃自语：“极乐，极乐”。



住持花费一年时间亲手修建了岩石露天温泉，并开车从山麓将地下涌出的矿泉运来

做饭吃饭皆是修行

对我而言，凡是和食就没有不爱吃的，所以素斋让我非常期待。因为佛教禁止杀生，因此素斋用的全是蔬菜豆类等植物性食材，这就让我这个来自“食肉之国”人，多少产生了一点儿能否吃饱的担心，况且寺院周围也没有便利店。瑜伽、唱经、抄经之后，我早就饥肠辘辘了，光靠蔬菜和豆子我能撑到第二天早上吗？

幸好最终证明是我杞人忧天了。什锦蔬菜汤、炖萝卜、炸牛蒡胡萝卜、芝麻拌菠菜、（用酱汁调味食用的）炸茄子、炖煮冻豆腐和胡萝卜，种类非常丰富，正好吃到八分饱。我心想这下能睡个好觉了。



浅见住持35岁时辞去了上班族的工作遁入佛门，在京都妙心寺修行。盛放素斋的是朱漆容器。最受欢迎的是淡味噌酱调味的大阳寺特色什锦菜汤汁

然而，严酷的修行还在后面。孤自耸立于海拔800m山中的大阳寺，白天温度接近20度，但早晚很冷，接近零度。而且有近300年历史的木结构日式房屋处处透风，室外寒风好不客气地登堂入室。而且理所当然地，睡觉是没有床的，只有一床褥子铺在冷冰冰的榻榻米上。我戴上卫衣的帽子再盖上3层毛毯也是徒劳。好不容易在黎明前睡了一小会儿，却做了个噩梦。

我梦见自己半夜醒来，发现被褥旁边放着一个面目狰狞的佛像，吓得我一声尖叫蹦了起来，于是，我就真的醒了。

后来在大殿里围着煤油暖炉和朋友们讲了我的噩梦，一位女性说：“我也梦到鬼了，梦到自己被鬼压床了。”另有一位男性也说：“我梦里听到罄子的声响，被突然惊醒了。”要说是巧合那也太过巧合了，不由得让我感到“果然佛祖是在看着我们的。”

因为我是唯一一个外国人，所以期间有很多人都过来找我聊天，好像日本人对喜欢日本文化的外国人都很感兴趣。

我跟日本的交点是动漫。《龙珠》、《美少女战士》、《足球小将》等等。总之在法国一说动画，全都是日本的作品。想看日语版动画和漫画，激发了我学习日语的兴趣。



第二天早上，在附近的公园散步，做瑜伽迎日出

划破寒空的禅杖声

言归正传，回到修行。早课从唱经开始，之后等着我们的就是坐禅了，也可以说这是修行的高潮部分。

刚开始我觉得自己硬胳膊硬腿，盘腿不太可能，没想到实际做起来并不难。不知道这是早练瑜伽的效果呢，还是佛祖希望我能尽快开悟的原因？

我学着佛像的样子半闭双眼，只盯着眼前2米左右的地方，用腹式呼吸让背部挺直，双肩放松。不料问题随之而来。我本以为这样就可以凝神静气，却反而感到心跳加速，且越来越快了。或许这是因为我对冥想的效果太过期待了，觉得身体内肯定会有什么“好的变化”发生、一个从未感知到的新世界在等待着我；而如果没有发生这样的变化，那就意味着冥想失败——我现在觉得当时就是给自己找了太多的压力。



坐禅的基本动作是右脚放在左腿、左脚放在右腿上。做不到的人也可以端坐

住持拿着名为“警策”的木棍，从我们面前走过。本来在坐禅中不能集中注意力，肩膀上都会受到警策的毫不留情的鞭笞，不过大阳寺只对自愿“挨打”者实施棒喝。想要接受“棒喝”，就在住持走到你面前时，双手合十低下头去。我以为住持对新手会手下留情，但我想错了。 “啪”的脆生生的声响，回荡在佛堂。痛死我也！



浅见住持说，当你想要努力进入无心状态时，反而需要跟杂念作斗争。就像沉入深深海底那样的感觉

然而，当挨了一棍子后，再重新端正坐姿平复呼吸，慢慢地心就沉静了下来。之前翻滚在脑里的杂念，一点点地退去，消失不见。

坐禅堂在悬崖之上，你也可以在面向窗户的走廊坐禅。看着远方开始染色的红叶，一种飘飘欲仙的感觉蓦然袭来。这是佛祖给我的奖励吧，我想。

短短两天一夜的体验，自然无法领会禅的奥秘。但我感觉自己隐约触碰到了些许“空”的世界，也就是说，要珍惜当下。而且，我也找到了个好地方，等我厌倦都市生活的时候，随时可以来这里重启自己。

回到东京后，我用邮件把这种想法告诉了远在法国的家人和朋友。第二天，住在法国南部的母亲发来回信：“等疫情结束后，我想去日本玩一玩。到时候也带我去大阳寺看看。”我欣喜若狂地回信道：“妈妈，下次春天来比较好。大阳寺附近有个叫羊山公园的地方，是赏樱胜地。我们还可以去看以富士山为背景的一望无际的芝樱（花爪草）。”

标题图片：“天空寺院”大阳寺，坐禅殿外是巨幅大自然的美丽画卷（天野久树摄）

编辑/文内图片：天野久树

大阳寺

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