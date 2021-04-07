银座上空蜜蜂翻飞，燕子欢舞：在楼顶养蜂，再现大自然

2006年，以“在银座自产自销”为口号，东京银座的企业家和店主们发起了“银座蜜蜂项目（昵称：银蜂）”。将大厦楼顶绿化后饲养蜜蜂，并将采集的蜂蜜商品化，这项尝试现在已经将这里变成一个年产超过1吨的蜂蜜产地，成为可持续发展的社会产业。据说还带来一个出乎意料的生态效应，由于蜜蜂的增加，濒临灭绝危机的“银座燕子”重新回到了这里。

与岩手养蜂人的相遇改变了银座的楼顶

在银座街区，创业于江户时代的老字号和世界高端品牌店鳞次栉比，每天都有多达25万人来来往往，非常热闹。很难想象，在这个日本屈指可数的繁华街道抬头望天，竟能看到50万只蜜蜂飞来飞去的情景。

“当我说出要在银座的大厦顶上养蜂的时候，周围人都说‘你脑子进水了？’”

回想起14年前的事，在银座3丁目经营大厦管理和会议室租赁的株式会社纸浆会馆的专务董事田中淳夫不禁苦笑着说。



纸浆会馆楼顶上的养蜂场高度距离地面45米，正对面可以看到东京塔

泡沫经济破灭后，田中希望从银座向外传送新的信息，于是开设了学习班和研讨会。2006年春天，他在寻找食品学习班的讲师时遇到了盛冈市的养蜂人藤原诚太。一问才知道他正在东京都中心一带寻找可以养蜂的大厦楼顶。

“在银座能养蜜蜂？”田中当时是半信半疑的。但据藤原的说法，银座是适合养蜂的地方。

之所以这么说，是因为一般认为蜜蜂的飞行范围是方圆3公里，而距离银座2公里范围内，分布着滨离宫、日比谷公园、皇居这些植物丰饶的绿地，绿地植物就是蜜蜂采蜜的好去处。行道树的种类也很丰富，有美国鹅掌楸、日本七叶树、栗树、菩提树等。而且这些植物上都没有喷洒农药。通风良好的大厦楼顶夏季可以缓解炎热，冬季也没有那么寒冷。

田中当即回答道，“我们的楼顶可以借给你啊”。但是，对藤原来说，纸浆会馆的楼顶空间有点狭小。于是藤原提议，“田中先生你自己来做做看怎么样”。

田中想，“从江户时代开始就只是消费的银座大街，要是在这里能采到天然的蜂蜜，还是挺有趣的”。虽然也有人说“繁华商街养什么蜜蜂，很危险的”，但田中各处游走，向人们解释“只要自己的蜂巢不被袭击、自己不被攻击，蜜蜂是不会蛰人的”，最终他得到了众多人的支持。就这样，除3名专职员工之外，主厨、西点师、调酒师、俱乐部的妈妈桑等在银座工作的伙伴作为志愿者加入进来，成立了“NPO法人银座蜜蜂项目”。

由蜜蜂调停，“与仇敌重归于好”

第一年虽然只收获了150公斤蜂蜜，但田中等人的养蜂技术年年提高，养蜂的大厦也增加到了3处，到2017年蜂蜜收获量达到1.6吨。



成为商品的银座产蜂蜜，包装的设计也很可爱

收获的蜂蜜在银座的百货店、餐厅、酒店、酒吧等被制作成甜点、啤酒、鸡尾酒、化妆品等商品。采集的蜜蜡经人们手工制成蜡烛，圣诞节在银座教堂做礼拜时被点燃，并在松屋银座举行义卖活动。

此外，还可以收获蜂胶、蜂蛹等各种各样的产品，但最重要的是蜜蜂在植物之间授粉，给银座周边的自然环境带来很大的良性影响。田中说，“在楼顶上干活的时候，能感到飞来的野鸟数量和种类都多了起来。由于蜜蜂的授粉，植物都结了果实，这给野鸟提供了食物。真可谓生态系统的物质循环”。



采蜜季节结束了，但即使在冬季，蜜蜂也会身沾花粉回到蜂箱

为了确保蜜源，屋顶绿化也在扩展，现在其面积已经超过1000平方米。屋顶种植了栗子、薄荷、香草、臭橙、酸橘子等各种蔬菜和水果。幼苗从全国各地的生产者那里汇聚而来，收获时节，银座的匠人们大展身手、制成美味的吃食款待大家。通过这样的交流，新的尝试源源不断地涌现出来。

安倍执政时期，首相夫人安倍昭惠提议在首相公邸的里院养蜂，银蜂对这一作业给予了帮助。因为与福岛市民一起在里院种下了福岛的油菜“安积野油菜”的菜苗，随后用福岛县产的大米“五百万石”在山口县的酒窖酿酒的项目也得以实现。安倍前首相的故乡后援团“长州友之会”成员们当时赶往福岛，一起插秧、割稻子。在纪念明治维新150年之前，纯米吟酿“精一杯”酿造完成了。它战胜了地震灾害带来的困难，是作为“和好”（明治维新时的会津战争以来，原会津藩（福岛县）与长州藩（山口县）之间长期存在民间对立情绪——译注）与友情的见证而诞生的酒。



银蜂取得酿酒许可证后生产的酒，左起第2瓶为“精一杯”、右起第2瓶为“银座芋人”

已故中村哲先生的遗志

为了在地价较高的中央区提高绿化率，与其建造公园，不如推进屋顶和墙壁壁面的绿化。银座也有很多企业在大厦的屋顶种植草坪，但实际上也有一些地方的草坪处于放任不管的状态。

于是银蜂提出了用千叶县神埼町寄来的红薯苗培育红薯的计划。他们给同意参加该项目的企业和团体提供花盆、土、苗等，收获的红薯由福冈县丰前市的酿酒公司制成烧酒，命名为“银座芋人”进行销售。

就这样，银蜂开创的业务现在已经超越了养蜂的范围，发展到了各种不同的领域。

“银座也应该算一个地方。通过‘从地方到地方’将它与其他地方连接之后，令人意想不到的是奇思妙想也扩展开来。在当地人们连看都不看的东西，只要稍微通过巧妙组合和设计来重新展现、摆在银座的商店里，就会受到世人的关注，进而使地方的人们受到鼓舞”。

受到银蜂的启发而投入城市养蜂事业的企业和团体在全国发展到了100个以上。岛根县的萩石见机场在跑道的一角放置了约50个蜂箱，开始养蜂。所采集的约700公斤蜂蜜用于与当地企业进行各种各样商品的开发。在爱知县，名古屋学院大学和爱知商业高中的学生共同努力，用东日本大地震中辛苦劳作的生产者提供的水果和蜂蜜制作冰淇淋，并将销售额的一部分捐给“儿童未来基金”。

很多人都想看看银座的养蜂现场，从国外来访纸浆会馆的人也在增加。大约2年前，在巴基斯坦和阿富汗从事医疗活动的已故中村哲先生受邀召开演讲会的时候，他曾拜托银蜂，“我们今后想饲养牲畜，其中也包括养蜂，所以想请你们帮忙”。但不久之后，中村先生倒在罪恶的子弹之下，他的遗志被人们继承，据说现在巴基斯坦有60个蜂箱。田中说，“现在的产量还只够当地人们食用，要是有一天日本能进口并销售出去，其收益就能成为当地人们的生计来源，那就太令人高兴了”。

“先住民”燕子也飞回来了

另外，“蜜蜂效果”还在令人意想不到的地方显现出来。据说濒临灭绝危机的“银座燕子”在大约2年前逐渐飞了回来。

“2019年，银座附近的燕子巢有6处，比2017年的2处一下子增加了4处。原因就是因为它们喜欢吃的蜜蜂越来越多了。燕子通常以飞舞的虫子为食，但觅食的范围为方圆300米左右。纸浆会馆楼顶上栖息的蜜蜂是它们最合适的猎物”。

持续关注银座燕子近40年的都市鸟类研究专家金子凯彦如是说。



金子先生祈愿“银座成为燕子们每年都能安心回归的地方”

吃水稻害虫的燕子自古被当作益鸟深受日本人的喜爱。更因为燕子在人来人往的地方做巢，所以被看作“买卖兴旺”的象征，银座燕子还曾经出现在主打歌里，其知名度非常高。

但是，金子先生开始调查的上世纪80年代，燕子的筑巢地最多，有8处，其后却呈现年年减少的趋势。燕子之所以接近人类、在建筑物房檐下筑巢，是为了保护自己的卵和幼鸟不受乌鸦、麻雀等天敌的袭击。但由于近年来银座地区古建筑重建或拆毁，环境条件令燕子越来越难以筑巢。对开始利用人工巢唤回燕子的金子先生来说，筑巢地不减反增是个好消息。

而另一方面，迄今一直亲手饲育蜜蜂的田中心情十分复杂。因为有一天，在电视台的采访中他看到了超高速摄像机拍摄到的蜜蜂被捕猎的瞬间，在那个时候他改变了想法。镜头中，蜜蜂忽而突然转变方向、忽而放慢速度极力逃跑。追杀的燕子也是拼尽全力，如果不是特别老练的燕子也无法捕获蜜蜂。

田中说，“我充分感受到，这才是自然的食物链。原来无论是燕子还是蜜蜂，都在银座这个地方顽强地生存。而且，其实燕子还是银座更早的居民……”。最近，由于受到新冠疫情自行约束外出的影响，金子先生无法去往银座，银蜂的员工们代他观察燕子，加深了相互交流。

新冠疫情之下，田中说他看到了以蜜蜂为中心的、应有的社会样态。蜜蜂是无法在有农药污染的环境中生存的，由于这一特性它也被称为“环境污染的生物指示器”。

“我觉得新冠疫情结束后的世界，社会将变得与从前有些不同。它不是巨型生物横行的社会，而是我们能够与环境污染抗性较弱的小型生物蜜蜂共同生活的、安全的社会，而且这样的生活非常重要，我殷切希望市民的意识能够发生这样的改变”。



即使在冬季，也要每周一次打开蜂箱进行清扫

标题图片：（左）银蜂的员工们（左2为理事长田中）、（右）聚在蜂后周围的工蜂

标题及文中图片：天野久树

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