90岁健身教练泷岛未香的梦想

日本百岁老人已逾8万人，是世界上屈指可数的长寿之国。老年人在各行各业大显身手，2021年1月15日年满90岁的健身教练泷岛未香就是其中一人。本文请活到老干到老的泷岛未香讲述健康的秘诀以及她的梦想。

泷岛未香65岁开始接触健身，完全源于丈夫无意中的一句话。

“当时不仅身体肥胖，裤子的尺码也差不多比现在大一倍。不过我还是固执地不肯承认自己胖。没想到有一天丈夫对我说‘你胖了啊’，那时候我才意识到这样下去不行，于是开始去健身房锻炼了。”

泷岛未香是一位从未接触过健身运动的家庭主妇，但她很快就被健身所吸引，5年间成功地减轻了15公斤体重。

87岁出任健身教练

她是为了减肥才开始去健身的，这个目标已经圆满实现。不过，此后她还是一直坚持上健身课，79岁起跟随个人教练训练躯干的肌肉力量，8年后迎来了意想不到的转机。

教练中泽智治（Power Aging法人代表）有一天突然将未香选拔为健身教练，对她说：“今天请您当教练。”

回顾当时的经历，中泽表示：“未香非常喜欢训练，那种热情是发自内心的。更何况她还很善于表达。在指导她训练的过程中我越来越强烈地感觉到，就让她这么一直当学生太可惜了，于是我半强迫式地让她当了健身教练。一开始她自己有些畏缩不前，但是做起来后却比我想象得还要好。”

在当前的新冠肺炎疫情中，她每月一次教授1小时的在线课程，带领20名40多岁到60多岁的男女学员练习她自己设计的“未香体操”，并进行躯干肌肉训练。

未香周身洋溢着令人难以置信的青春活力，她的课程具有强烈的感染力，通过丰富的表情和声音紧紧抓住了学员的心。



在线授课的泷岛未香（左上角）和学员们

未香从65岁开始健身，87岁担任健身教练。

她的人生完美体现了自己的信念：“年龄不过是数字而已。”是呀，不管开始做什么，人生都不存在为时过晚。

每天的功课：步行4公里，慢跑3公里

未香的一天非常忙碌。

睡眠时间有三四个小时足矣。每晚11点左右入睡，凌晨3点之后醒来。在天色未亮时起床，出门步行和慢跑。

“4点左右出门，先步行4公里，再慢跑3公里左右。最后再倒着走1公里。只要不下雨，每天坚持不懈。两个小时一转眼就过去了。”

让身体得到充分的运动，7点后就是早饭时间了。

“烤竹荚鱼或三文鱼、纳豆、鸡蛋、豆腐、辣白菜、米糠腌菜。一定要有纳豆，而且要吃两盒。”

摄入足量的发酵食品和富含蛋白质的食品，是一份营养均衡的食谱。

早饭后打扫卫生，洗衣服，做其他家务，有时做做伸展体操。

看电视时也挺胸收腹，后背呈一条直线。在家中走动时总是踮起脚尖。她并没有刻意勉强自己，而是越这样做收效越明显，这让她非常开心，于是不知不觉中就形成了习惯。

午饭后专心训练

午饭吃得比较简单。

“吃一根香蕉，喝一瓶乳酸菌饮料。午饭就吃这些。吃得太多会发困。”

可能是早饭吃得比较丰盛吧，午饭吃这么多就够了。

午饭后专心训练。

有时跟随中泽教练进行一对一训练，有时自己做教练，在线指导学员健身。

没有课的日子里，未香也必定会锻炼身体。不放音乐，集中精神做伸展体操，然后进行肌肉训练，有条不紊地练习两个小时。

晚饭前肚子已经很饿了，晚饭就吃得比较丰盛。饭前还要喝一杯葡萄酒。

“红葡萄酒和白葡萄酒都很喜欢喝。喝过葡萄酒后，慢慢进食晚餐。经常食用的是加入鸡肉的蔬菜汤。把白菜、蘑菇、土豆、胡萝卜、魔芋煮好后，加入鸡肉。蔬菜中煮出的水分甜美可口。我非常喜欢吃应季的蔬菜，冬天会放很多大葱。”

一日三餐，未香都非常注意食物的均衡搭配，拒绝摄入含有添加剂和防腐剂的食物。她的这种饮食方式和开始健身前比起来没有什么变化。也就是说，她在生活中并不节制饮食。喜欢吃的东西尽管吃就好。

“所以，我想吃的时候，就是蛋糕也会去吃的。一开始想着剩一半明天再吃吧，吃着吃着就无法克制自己，最后还是把整个蛋糕全部吃完了。”

总是顺其自然，从不勉强自己，这就是未香的生活方式。这一点不仅体现在饮食上。

晚饭后的时间终于可以自由支配了，但是也几乎没有无所事事闲着发呆的时间。

专心研究中泽提出的训练课题，学习手机或电脑的操作方式，还刻苦学习英语课程。

她做这些并不是出于责任感，而是一心想和世界上尽量多的人建立联系，因此主动投身其中。

日本年纪最大的健身教练的梦想

“我是为了减肥才开始健身的。瘦下来之后就想把臀部肌肉练得像巴西人那样紧实，接下来又想练成倒三角形身材……不知不觉中就成了健身教练。这样的人生是我完全没有预料到的啊！”

作为日本国内年纪最大的健身教练，未香有着自己的梦想。

有一天，有人看过她的视频后，给她发来了这样的信息：“我本来想去死的，可是看到精神抖擞的未香，心情就发生了改变。今后我要积极生活下去。”

读了这条信息，未香想了很多。

“我做的事情也许对减少蛰居族和‘孤独死’有帮助。我按照这个思路制定了目标。在日本全国47个都道府县的范围内，让许许多多的人都能看到我的训练课程。只是让他们观看就可以了。因为总会有人动心，然后加入我们的训练。这样既可以让大家保持身体健康，同时我自己也能以健身教练的身份迎来百岁生日。”

可能有人会说：“100岁的健身教练？不可能！”不过，看到未香露出孩子般天真无邪的笑容，我感觉这并非天方夜谭。

正如她以切身经历证实的那样，年龄不过是个数字而已。

标题图片：泷岛未香

摄影：山本雷太

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