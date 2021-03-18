马拉多纳与日本人：超级巨星推动了日本足球界的进化

2020年11月25日，足球界最负盛名的英雄人物迭戈・马拉多纳与世长辞，享年60岁。这位在1986年墨西哥世界杯上一举成名的超级巨星，对当时还非常落后的日本足球界产生了巨大影响，本文将回顾马拉多纳与日本足球的渊源。

马拉多纳的离世，让整个世界悲痛欲绝。他的一生和日本渊源深厚，对这个国家的许多人产生了深远影响。笔者也不例外。如果幼年时代不知道马拉多纳，真说不好自己是否还会成为足球写手。

1979年在东京举行的世青赛上，马拉多纳第一次夺得了世界冠军。阿根廷在头一年举办了世界杯，并第一次夺冠，而马拉多纳因为太过年轻未能入选国家队。后来终于在东京将此前的失意一扫而尽。

马拉多纳从小生长在首都布宜诺斯艾利斯郊外的贫民窟，15岁时成为该国职业联赛史上最年轻的正式球员，被誉为“黄金少年”。据说，当时为了见证他真正走向世界，许多阿根廷人凌晨四点就起床围在了电视机前。

后来，马拉多纳曾三次踏上日本的绿茵场。1982年、1987年和1988年分别作为博卡青年队、南美明星队和那不勒斯队的一员，参加了邀请全球著名球队对战的施乐超级足球赛（Xerox Super Soccer），同日本国家队和日本足球联赛选拔队进行过较量。助威喇叭的“哗哗”声响彻赛场，马拉多纳在与其超级巨星身份不太相称的褐色草坪上展示了各种精彩球技。



1987年1月24日，马拉多纳率领南美明星队参加施乐超级足球赛（国立竞技场），与日本足球联赛选拔队进行了对战（时事社）

马拉多纳带来的震撼：就像大人和小孩在较量

许多赫赫有名的人物都曾在与马拉多纳的对战中接受了洗礼，比如曾经率领浦和红钻队和FC东京队的原博实、曾作为主教练率领日本国家队首次闯入世界杯的冈田武史、被称为“第一代Mr.Marinos”的木村和司、确立了独创“居酒屋助威解说模式”的松木安太郎，以及从巴西来到日本，获得日本国籍后成为日本国足主力的拉莫斯·琉伟，等等。

尽管与贝肯鲍尔和克鲁伊夫等国际足坛名宿都曾有过交锋经历，但原博实坚持认为马拉多纳格外与众不同，称“还是他最令我感到震撼。简直就像是大人和小孩在较量”。

1990年，力图挺进日本职业足球联赛（J联赛）的静冈县PJM未来队（现在的J1联赛鸟栖砂岩队前身）向马拉多纳投去橄榄枝，一度让球迷兴奋不已。两年后，PJM签下了小他九岁的弟弟乌戈。当时媒体报道称此举为“招引其兄长的布局”，但后来曝出了迭戈吸毒问题，此事也就不了了之了。



1988年，马拉多纳作为意大利那不勒斯队球员来到日本参加施乐超级足球赛。摄影师们总是紧跟其左右（时事社）

1997年，马拉多纳宣布退役，在五年后出版的自传中，他列举了古今东西的100名足球运动员，分别描述了对他们的评价和相关回忆，其中第99个是日本的中田英寿。

对于和自己一样曾在意大利甲级联赛效力的中田英寿，想必马拉多纳也听说过其精彩表现。他用独特的表达方式夸奖中田称：“如果所有日本人都开始像这家伙一样玩足球，那我们就没得玩了。”

日本的足球，因旷世奇才而改变

马拉多纳在日本留下了许多足迹。受到影响最深的，或许并非那些曾和他直接交锋的运动员，而是（包括我在内的）80年代那一批孩子们。

那时，足球在日本尚未成为主流运动，孩子们最熟悉的球员是漫画和同名动漫《足球小将》的主人公大空翼。他的口头禅是“足球是我的好朋友”，他的对手们也经常施展奇异的必杀之技，俘获了孩子们的心，而足球天才马拉多纳却在现实中展现了漫画中描绘的那些球技。

最佳证明便是1986年墨西哥世界杯上在与英格兰队一战中“连过五人”的一记进球。经国际足球联合会（FIFA）投票后入选“20世纪最佳进球”的这一进球，已经成为向世人宣扬足球魅力的至高经典，在全世界催生了许多马拉多纳的忠实追随者。



在1986年世界杯阿根廷队与英格兰队的四分之一决赛中诞生了传奇的“连过五人”进球（AFP/时事社）

我也是其中之一。上学的时候经常剪下足球专业杂志的图片，夹在上课时使用的透明垫板里面。

当时的足球专业杂志几乎每一期都不惜为马拉多纳留出版面，他每次来日本，杂志都会刊登名为“迭戈的休息日”的文章，记录他没有比赛时的闲暇时光。时至今日，我仍然记得他身穿蓬松皮草大衣，带着众多随从在金阁寺庭院内散步的情景，那副模样就像是一个摇滚明星。“未婚妻（fiancee）克劳迪娅”也总是微笑着站在他身边。通过马拉多纳，我学到了“fiancee”这个时髦的词，并总想在自己的朋友圈里秀一秀。

翻开足球杂志的封面页，里面总是马拉多纳的球鞋广告，看他的广告也是一大乐趣。这是运动品牌“彪马”全球战略的一张王牌，在对开页上刊出马拉多纳的大特写，旁边整齐摆放着“Maradona Super”“Maradona Champ”“Diego Maradona”“Maradona10”“WM Maradona”等商品。印象中，当时一双“Super”的价格是15000日元。

我一个小孩儿根本买不起这么贵的鞋，于是就给鞋带打上风靡一时的“马拉多纳结”，享受化身马拉多纳的感觉。此外，当时还流行模仿他的动作，用左脚踢球时都要吐一吐舌头。

除了魔法般的球技外，马拉多纳具有亲和力的表情和动作、独特的装束打扮都深深地吸引了我们这群小孩，大家都争相模仿。



当时的足球少年纷纷效仿的“马拉多纳结”。要把比普通鞋带长一些的鞋带一直系到脚踝处打结，到底有何效果，至今无人可知。图片为1982年西班牙世界杯与巴西队之战（Colorsport/Aflo）

都想成为马拉多纳的少年们

我虽然擅长模仿，却没有走上职业运动员道路，大学毕业后开始在一家足球专业杂志工作。编辑部每次发行冬季高中锦标赛别册时，都会给各地有潜力的运动员冠以“四国的马拉多纳”“九州的马拉多纳”之名。

在无数后继者之中，最有出息的是伊东辉悦，他被称作足球之乡静冈县的“Terudona（辉悦的日语发音为Terushi——译注）”。日本在时隔七届再次出征的1996年亚特兰大奥运会上，创造了击败卫冕冠军巴西队的“迈阿密奇迹”，伊东在这场比赛中拿下了制胜一分。

从马拉多纳的球迷成长起来的出色球员包括，曾在亚特兰大奥运会上担任日本国家队队长的前园真圣、曾在意大利和西班牙效力的“金左脚”中村俊辅、夺得天皇杯冠军后完美谢幕的川崎前锋队中村宪刚，等等。

据说，老家在鹿儿岛的前园小时候经常到附近的体育用品商店租借外国足球比赛的录影带，一门心思模仿马拉多纳的带球动作。作为日本为数不多的带球高手，曾受到少男少女们的疯狂追捧，而他回忆表示，自己富有个性的球风在很大程度上受到了马拉多纳的影响。



2010年作为教练参加南非世界杯的马拉多纳。尽管率领接班人梅西等球员奋力拼搏，最终仍遗憾地止步于八分之一决赛（时事社）

梦想变成马拉多纳，醉心于磨练球技的少年们成为球员，将长期蛰伏于亚洲的日本足球推上了世界舞台。

同时，通过马拉多纳而爱上足球的一代代人，在球场和看台上激情飞扬，点燃了日本的职业联赛赛场，还有不少人像我一样选择了和足球有关的工作。1993年，日本职业足球联赛开幕时仅有10支球队，如今已经增至57支球队。

这一切都拜马拉多纳所赐。我们都是“马拉多纳少年”。

标题图片：马拉多纳在1987年的施乐超级足球赛上展示了精彩的球技（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。