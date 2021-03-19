犹太人与日本的古典音乐：没有他们就没有“世界的小泽征尔”！

如今，日本已是全世界屈指可数的古典音乐大国之一。之所以能在短短一百年间发展至此，很大程度上得益于犹太音乐家的重大贡献。西洋音乐传入日本后不久，有一个人为日本的管弦乐发展奠定了基础，他就是因纳粹迫害而逃到日本的犹太指挥家约瑟夫･罗贞修德克（Joseph Rosenstock）。他们那一代人播下的种子在日本落地生根，孕育出了无数蜚声世界的音乐家。

二战后犹太音乐家席卷世界

假如犹太音乐家无限制地全面罢演，将会出现怎样的场面？那恐怕全世界的古典音乐界将会陷入严重混乱吧。柏林爱乐乐团和皇家大会堂管弦乐团将会突然失去领头羊（艺术总监和首席指挥），维也纳金色大厅也会为到底让谁来指挥新年音乐会而烦恼。毕竟，丹尼尔･巴伦博伊姆、詹姆斯･莱文、迈克尔･蒂尔森･托马斯都是犹太人。当然，但也不能每年都让里卡尔多･穆蒂来指挥。

全世界的交响乐团恐怕也要为寻找协奏曲独奏家而大伤脑筋吧。试想一下，玛尔塔･阿格里奇和米沙･麦斯基不来音乐厅；吉东･克莱默、马克西姆･文格洛夫、叶甫格尼･基辛、海伦･格里莫也闭门不出酒店客房（或自家房门），而且，许多交响乐团的成员也都是犹太人；各处的乐谱架旁也都出现空位；如果管弦乐队是二管编制，两名管乐演奏者全是犹太人，那可如何是好？

没错，整个古典音乐界都会乱套。

早在很久以前就是如此，如果没有犹太音乐家，整个古典音乐世界都将不复存在。第二次世界大战时期的犹太人大屠杀给犹太人造成了巨大的心理创伤，却也激发了他们的音乐才华。众所周知，弗拉基米尔･霍洛维茨、阿图尔･鲁宾斯坦、亚莎･海菲兹、卡洛斯･克莱伯、洛林･马泽尔等犹太音乐家曾经席卷整个古典音乐界。

20世纪以前，巴赫和莫扎特的音乐都不为日本人所知

这些犹太音乐家和日本到底有何关系？在进入这个话题之前，让我们先来了解一下日本的古典音乐。

尽管日本如今已是世界屈指可数的古典音乐大国，但在19世纪末以前的大约200年间，日本一直处于闭关锁国的状态。换言之，除了部分例外情况外，日本和西欧各国没有任何交流。甚至可谓是完全隔绝的状态。因此，日本人根本不知道什么巴赫、莫扎特和肖邦，也几乎没有听过他们的音乐。

当时，日本人演奏的是独特的乐器——有点类似曼陀林琴的三味线、把小型打击乐器放在肩头演奏的鼓、用竹子制成的类似八孔竖笛的尺八。音阶也并非现在使用的12音阶。在这样一种和西洋音乐完全隔绝的环境中，雅马哈在1900年制造出了第一架国产钢琴。经过100年后，我们向世界推出了后来成为柴可夫斯基大赛冠军伙伴的钢琴。2002年，上原彩子用雅马哈制造的钢琴演奏，夺得了柴可夫斯基大赛钢琴组冠军。后来的2010年，尤里亚娜･阿芙蒂耶娃弹奏雅马哈的钢琴夺得了肖邦国际钢琴比赛的冠军。

在全球古典音乐界熠熠生辉的不只是乐器。日本也有不少古典音乐领域的世界级巨星，比如曾在维也纳金色大厅指挥过新年音乐会的小泽征尔，11岁时就在纽约爱乐新年音乐会上首次亮相的五岛绿，等等。玛尔塔･阿格里奇每年都会在日本著名的温泉胜地别府举办“别府阿格里奇音乐节”（2020年暂停），还有许多活跃在世界舞台的犹太音乐家经常在日本举办演奏会。东京拥有NHK交响乐团等七个大型交响乐团，这些乐团也全都是弗拉基米尔･阿什肯纳齐和安德烈･普列文等著名的犹太指挥家在执棒。

这其中到底发生了什么些呢？当然，日本人并不是一开始就能流畅地弹奏初次见到的钢琴。就连指挥大师朝比奈隆在前往欧洲演奏旅行之前，也不知道安东･布鲁克纳的总谱有多个版本。过去甚至发生过一场悲剧，一位在日本被捧为巨星的女钢琴家到了欧洲以后，发现自己和欧洲演奏家实力相差巨大，极度沮丧之下竟然从酒店窗户纵身跳下。日本之所以能在经过那样一个寒冬时代后变成古典音乐大国，一个背景原因在于犹太音乐家的贡献。

约瑟夫･罗贞修德克，严格训练初创的交响乐团

那么，应该从何讲起呢……。

前面提到，东京有七大交响乐团，NHK交响乐团就是其中之一。1936年，犹太人指挥家约瑟夫･罗贞修德克加入了作为其前身的新交响乐团。过去，他曾在大都会歌剧院和曼海姆国家剧院等剧院执棒，后来因为受到纳粹迫害而逃到日本。加入新交响乐团后，他对团员们进行了严格的训练。而在他到来之前，这还是一个闭关锁国的国家的乐团。好多人拍子找不准，合奏也乱七八糟。每次遇到这种情况，他就会大发雷霆，然后一个人待在休息室不出来。而负责安抚他的人，正是精通德语的大提琴家斋藤秀雄。斋藤后来创立桐朋学园，培养出了指挥家小泽征尔。

由新交响乐团更名为NHK交响乐团后，这个乐团像美国NBC交响乐团那样，通过为广播和电视节目演奏配乐而不断成长，1972年时还曾带着钢琴家中村纮子等日本独奏家前往欧洲举行了公演。顺便提一句，中村纮子在茱莉亚学院师从的是犹太钢琴家罗西娜・列维涅。

换言之，如果当年罗贞修德克担任了美国交响乐团的首席艺术家，那就没有如今的NHK交响乐团，或许也不会出现“世界的小泽”。如果罗西娜.列维涅没有在茱莉亚学院执教，那么中村纮子或许就不会在肖邦国际钢琴比赛中获奖（阿格里奇获得冠军那一年的第四名）了。

与中村纮子同为日本钢琴界巨星的藤子海敏也和犹太人有着深厚的渊源。东京艺术大学还是东京音乐学校的时期，她曾在那里师从列昂尼德･克鲁策。犹太钢琴家克鲁策原本是柏林音乐大学的教授，同样是因为受到纳粹迫害而逃到日本，在东京音乐学校教钢琴和指挥。藤子海敏正是其弟子。有一次在欧洲维也纳开展演奏活动的藤子海敏邂逅了恰好来到维也纳的犹太人指挥家伦纳德･伯恩斯坦，有幸向他展示了自己的钢琴演奏。于是，伯恩斯坦给了她一次在维也纳举办独奏会的机会。

伯恩斯坦还有一些值得一提的事情。当年将小泽征尔提拔为纽约爱乐乐团副指挥的，正是时任该乐团首席艺术家的伯恩斯坦。伯恩斯坦的弟子佐渡裕也造诣不凡，登上了柏林爱乐乐团的指挥台，还有同为其弟子的大植英次曾在2005年站上拜罗伊特音乐节的指挥台，指挥了瓦格纳的歌剧《特里斯丹与伊索尔德》。

日本的歌剧之父科涅留斯･古利特

大阪圈也有四大交响乐团，其中最有名的大阪爱乐交响乐团也可以说是犹太音乐家一手组建起来的。此人名叫埃玛纽埃尔･迈特。1926年来到日本的他曾一边在京都帝国大学（现在的京都大学）音乐部的交响乐团担任指挥，一边教朝比奈隆指挥。朝比奈就任大阪放送管弦乐团的指挥后，成立了大阪爱乐交响乐团，促使以大阪为中心的关西乐坛得到了极大的发展。以朝比奈的接班人身份出任了这个乐团首席艺术家的人，便是伯恩斯坦的弟子大植英次。

除了列昂尼德･克鲁策以外，还有许多犹太音乐家曾在东京音乐学校执教。歌剧作曲家、指挥家曼弗雷德･古利特就是其中之一。古利特1939年来到日本，后来与日本歌剧演员日高久子结婚，并在留欧归来的歌剧演员藤原美江创办的藤原歌剧团出任指挥。另外，他还担任了主要以东京音乐学校毕业生为主成立的二期会的艺术指导。可以说，他与引领日本歌剧界的两大团体都具有深厚的渊源。

日本之所以能够成为古典音乐大国，完全是因为犹太音乐家们播撒种子，悉心呵护，让交响乐团、歌剧和钢琴家队伍得以发展壮大。现在，我们必须再次向他们表示感谢。

标题图片：小泽征尔正在指挥为纪念恩师斋藤秀夫而创立的斋藤纪念交响乐团演奏（2011年8月21日，长野县松本市松本市民剧场，时事社）

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