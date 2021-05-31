取材于恐怖袭击事件的《忠臣藏》，何以如此俘获日本人的心？

《忠臣藏》的故事情节源自元禄时代（1688年-1704年）实际发生的一次恐怖袭击事件，它不仅是歌舞伎及人形净瑠璃等传统戏剧中的保留剧目，还被改编成电视剧和电影，诞生出许多大热作品。这出复仇剧，为何让日本人如此着迷呢？

改变时代设定，将袭击事件搬上舞台

1702年（元禄15年）12月14日凌晨，47名播州赤穗的浪人（流浪武士）袭击了位于江户本所（今东京墨田区）吉良义央（因其官名“上野介”而常称之为吉良上野介）的宅邸，杀死了吉良和他的28名家臣。此事件发生后，在当时的江户人中引起一片哗然。这也难怪，因为自幕府在江户设立以来的大约百年间，一直可谓是天下太平。而就在这样的背景下，竟然发生了武装浪人军团袭击德川家家臣宅邸的事件，若用今天的话说，那就是大规模恐怖袭击了。

前一年的3月，赤穗藩藩主浅野长矩（因其官名“内匠头”而常称之为浅野内匠头）在江户城砍伤吉良，后来浅野被命切腹，赤穗藩遭到废藩。吉良乃是江户城里礼法规矩的教导者，浅野曾屡次受到吉良的愚弄，或被欺骗或被辱骂等等，也就是如今所谓的职权骚扰。浅野因无法忍受这样的欺弄而拔刀相向。

关于个中原因，众说纷纭。例如浅野交的指导费（学费）太少、在制盐方法上发生了纠纷、浅野不愿让吉良观赏自己珍藏的画轴等，也有说是女色或男色问题，但真相不详。赤穗藩遭到废藩，浅野家的旧家臣大石良雄（通称大石内藏助）等47人为了替主子报仇雪恨，袭击了吉良宅邸。这种替主人复仇的浪人们的行为，被人们赞誉为武士道的典范。

此事件在发生12天后就被改编成歌舞伎节目搬上了舞台。在那个没有电视、报纸和互联网的年代，人们想知道事件的真相，剧团便以戏剧的形式演绎给大家看。由于真相不得而知，作者便驱使想象力，创造出了生动有趣的情节。然而，三天后，该剧被禁。虽然广大民众想知道为什么会有大规模的复仇行动，但幕府并不希望这起发生在眼皮子底下的袭击事件越传越广。通过控制媒体来掩盖丑闻，这在任何一个时代都是当权者的常套手段。

后来，以赤穗事件为主题的故事继续上演，只是时代设定改成了鎌仓时代或室町时代。接着，在事件发生47年后，也就是1748年，人形净瑠璃上演了《假名手本忠臣藏》，这是一出共有11段、演出时间长达10多个小时大型剧目，并且成为了净瑠璃与歌舞伎中的保留剧目。

毕竟都过了半世纪，可能是当权者也不再严格管制了吧。即使如此，剧中事件发生的年代依旧被修改成14世纪《太平记》的时代；而在出场人物中，吉良上野介被改名为高师直，浅野内匠头也成了塩冶判官。但其实大家心里都知道，这个故事是改编自元禄时代的赤穗事件。主角大星由良之助其实就是大石内藏助，正因为是讲述忠义家臣“内藏助”的故事，剧名才取为《忠臣藏》。

《假名手本忠臣藏》屡屡搬上传统戏剧歌舞伎与人形净瑠璃的舞台，即使遇到票房不佳，但只要上演这个节目，就一定能招揽观众，因此在歌舞伎的世界里，这出戏被比喻为万灵药“独参汤”。其后，不只是歌舞伎，诸如小说、讲谈（说书）、浪曲(说唱艺术的一种)、音曲（传统音乐）、电影、电视剧、歌谣曲等各个领域，都出现了以《忠臣藏》为题材的作品，并吸引了大量观众。

日本人至爱的普遍主题

为何《忠臣藏》会如此受欢迎呢？原因之一也许是因为它描绘了武士道的美学，戏里出现了许多日本人喜好的主题。

其一，是“判官赑屃”，也就是不论是非对错，都同情偏袒弱者。这里的执法者“判官”，指的是平安时代末期的武将源义经。他虽然是讨伐平家行动中的最大功臣，却因为与兄长源赖朝不睦而被追杀，是一个悲剧性的英雄。日本人往往倾向于支持这种悲剧主角。《忠臣藏》巧妙地激发了人们的这种心理，剧中浅野被吉良欺负的场面以及赤穗浪人所经历的磨难，都令观众对一味忍耐的浪人产生共鸣，从而支持这些处于弱势地位的人们。最后浪人成功斩杀吉良，也带来了艰辛忍耐终于得到回报的成就感。这就是“判官赑屃”式的感动。即使是在现代，这种为奋斗的弱者加油打气的心理也是凡人皆有的。

其二，是“团体战”。剧中的主角并不是孤立于世的英雄。弱者集结起来成为强大的力量，正是日本人的所好。这就是为什么日本人特别喜欢团队合作，诸如橄榄球、棒球这类运动自不在话下，动画与游戏里，集结伙伴力量与敌人战斗的故事也相当受小孩子们的喜爱。在电视剧里也是如此，不仅仅是英雄，成功的背后还有无名功臣的努力，这样的故事大受欢迎。《忠臣藏》虽然是以一名浪人为主角的故事，但其背后其实是一个46人的团队。

其三，是“凋零美学”，这也是日本人无法抗拒的套路。浪人们虽然成功斩杀吉良，但故事并没有以圆满美好的结局而收场。浪人最后被幕府命令切腹，他们因为是肇事的罪人而被处以极刑，只不过他们被赋予了身为武士的荣誉。舍身取义，从容赴死，这才是真正的武士。

其四，是“献身”。《忠臣藏》里有许多为这些舍身取义的浪人献身般地付出的女性和部下。

其五，是“惩恶扬善”。在《忠臣藏》这个故事里，吉良被描绘成反派角色，但历史上他其实是个好人，常常骑着他那农耕用的“赤马”视察领地，倾听农民的声音，因此颇受领地三河民众的爱戴，被尊为“赤马老爷”。同时，他在茶道与美术领域也造诣高深，堪称一流文化人。然而，这些都不再重要。故事里描绘的吉良既贪财又好色。反派必须坏得彻底，故事才有意思。不只是吉良，那些未参与袭击行动便逃跑的赤穗浪人，例如从前的“家老”大野知房（通称大野九郎兵卫）也被描绘成狡猾卑鄙的角色，在《假名手本忠臣藏》里还成了倒向敌方吉良的间谍。其实，他可是一个优秀的经济官僚啊……。

类似的主题，不只是日本人，全世界的人应该都会喜欢的吧。

未参与袭击的成员也在故事里登场

赤穗藩约有300名武士，其中参与袭击行动的仅47人，其余250人去了哪里呢？这些人的故事，也是《忠臣藏》人气的秘密。

如前所述，《假名手本忠臣藏》由11段构成，从第1段“大序”到第4段“判官切腹”，相当于故事的序章。

其后的第5段和第6段，便是以未参与袭击的男性角色早野勘平为主角的。勘平是塩冶的家臣，却因为与婢女阿轻幽会，在主人惹出刀伤事件时未能出现在现场。他因耻于自身的不忠，愧而出逃，寄居在阿轻的老家，当了一名猎户。

阿轻察觉勘平有意参与袭击，为主人报仇，便决定卖身妓院，以筹措行动资金。阿轻父亲带着女儿的卖身钱，在回家的夜路上被山贼斧定九郎袭击，不仅钱财遭抢，还被刺杀身亡。

这个定九郎，后来在山里被追赶野猪的勘平误认为是野猪而开枪射死。勘平在黑暗中也不知道对方是谁，但在倒地的男人怀中搜出了包有大笔钱财的钱包。他拿走钱包逃回家中，想用这些钱为主人报仇，转念一想，却怀疑自己开枪误杀的或许就是自己的岳父。他因受不了良心的苛责而剖腹自杀。至此是第5段和第6段的情节，第7段则讲述了卖身祇园的阿轻与大星由良助的故事。

勘平壮志未酬身先死，没有参与到袭击行动中去。被勘平杀死的定九郎本是塩冶家臣，却被身为塩冶家老的父亲斧九太夫（也就是大野九郎兵卫）赶出家门，沦落为山贼。九太夫在第7段里被发现与敌方高师直的人勾结，因而被由良助杀死。勘平、定九郎、九太夫，以这些未参与袭击的角色为主轴的故事占了全剧11段中的3段，约四分之一的篇幅。

没有参与袭击行动的人还有许多。他们当中有壮志未酬身先死的，有卧病在床的，有为了家人与恋人而不得已决定另寻出路的，也有中途逃跑的，情形各异，甚至还有当天睡过头的。根据史实，其实还有待命中的别动队的存在，以备在大石袭击失败时随时出击。这些一个个独立成章的故事，在后来的说书等作品里多有描述。《忠臣藏》里除了贯彻武士道的正义英雄的故事外，那些未参与袭击、被认为是不忠之人的故事，也令人兴味盎然。

这个300年前发生的事件，就这样成为了一个内容丰富的故事，通过戏剧、小说、歌曲以及各种文娱表演而流传下来。虽然在近代，这种为了正义而甘愿殉身的灭私奉公精神也曾被军国主义所利用，但在海外，据说这个故事也作为武士道与日本美学的一种展现而备受瞩目。即使在21世纪的今天，《忠臣藏》依旧是超越时代的经典剧目。

标题图片：歌川国芳《忠臣藏》（Aflo）

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