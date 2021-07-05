水道纵横的高科技城市江户的水务状况：《守贞漫稿》（7）

江户是一座全城水道纵横的高科技城市。全盛时期有玉川上水、神田上水等六条人工修缮水路，从这些水路经由埋在地下的上水道（供水管）向城里供水。然后平民从各处设置的水井汲取饮用和生活用水。本文将从《守贞漫稿》中探究那些人们生活必不可缺的水井和水务系统。

在地下埋设上水道直通水井

标题图片是守贞描绘的江户市民的生活区。右下方有一口井。这家大概是面朝大路的菜店，店头摆放着长萝卜等蔬菜。蔬菜进货后需要清洗，可能就要用到这口井。

在长屋鳞次栉比的地区图里也画有水井。画里穿过木门就能看到一口井，昭示着水井是平民生活必不可少的基础设施，柴米油盐的日子也是围着水井展开的。



《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏

守贞不仅描绘了风景中的水井，连其内部结构也都留下了详细记载。

平时百姓们看到的都是冒出地面的井口，其实地底下还深埋着圆柱形的结构物。最底部还伸出了一个竹筒，与“樋”，即上水道（供水管道）相连。守贞的画上也有“水道之樋”的文字。大家一听到水井，都容易想到汲取地下水的装置，但事实上江户是通过上水道将郊外的水引入水井里存储起来的。

家康刚刚入主江户的时候，从海岸到现在的日比谷公园、皇居外苑一带还是被叫做“日比谷入江”的浅滩，即便在低处挖井，水里的盐分也很重，不适合饮用。为了发展江户城市，就必须确保充足的生活用水，因此幕府从家康的时代就开始修建水道了。





“樋”，有石制和木制，干线道路以石制为主。干线道路的末端和狭小的区划地，用的则是木樋做支线。

东京御茶水的东京都水道历史馆展示有发掘出来的木樋和水井底部的桶。跟守贞画的“江户井”一模一样。木樋除了图片上的四方形的，似乎还有圆柱形等多种形状，不过大多还是四方形的。顺便一提，水道历史馆的乡土给水所公园里还展示有石樋，是将发掘出土的遗构搬移至此重组复原的。

一根樋大约长度2到3米左右，需要把它们连接起来，铺遍整个江户的地底形成水道网，可见江户是完成了一项宏大的工程。



木樋，东京都水道历史馆的展品



水井底部的桶，东京都水道历史馆的展品

“上水（清水）”在樋里流动，被引流至各处挖凿的水井底部并储存起来，这些储存的水则供平民共同使用。

井水除了可供饮用，还是生活用水，用来洗衣洗澡、淘米、煮饭和冰镇蔬菜等。

江户后期有个百人一首的恶搞版《地口绘手本》（梅亭樵父），其中就有一副描绘了长屋媳妇淘米的画。虽然这幅画上只画有一个人，但通常水井是长屋居民共同的厨房兼洗衣处，因此各家媳妇都聚集于此，家长里短地八卦聊天。日语里“井户端会议”这个词就源于此，就是妇女们聊八卦的意思。



《百人一首地口绘手本》，国立国会图书馆藏

虽然除了江户之外，名古屋、仙台、金泽等城市里也都有上水道，但只有老江户们才爱吹嘘江户的婴儿出生后第一次浸泡的“产汤”用的是水道水。江户平民爱显摆的个性可见一斑。

江户的水质管理非常严格

因为水井是市民共同使用的公共设施，所以水井的清扫和管理也是全民总动员，每年旧历的7月7日被定为“浚井日”。届时大家会将井水汲干，将井底淤积的落叶、垃圾等落入水井的东西都掏出来扔掉，再清洗水井内壁等，大家齐心协力给水井做一次大扫除。

打扫水井是一份危险的工作，所以有专干这一行的淘井师傅，到了那一天，各地会统一在淘井师傅的指导下开展大扫除。无论男女老少都有参与劳动的义务。那时不同于现代只要拧开水龙头就能获取清水。为了保持水井的卫生，需要大家的共同努力。

前文说过樋在江户的地底纵横交错，那么它的分布情况是怎样的呢？《上水记》（幕府关于上水的官方记录，1791年成书）中对埋在地底的樋留下了详细记载。

下图描绘了龙闲桥一带的情况。也就是现在首都高速神田桥立交桥附近。



《上水记》，国立公文书馆藏

浅蓝色的部分是江户城的护城河，河边道路中央部分画的灰色粗线条表示的就是地底下的樋。这条樋是护城河端的干线道路的樋，所以是石制的，是作为“万年石樋”，即半永久性水道而建设的。

这类水道网是以“四谷—麹町—江户城”和“四谷—虎门—江户市中”这两个系统为中心而铺设的。

神田附近有一座御茶水的“挂樋”。这就是大家熟悉的歌川广重浮世绘中的风景。

挂樋是类似桥梁的建筑物，是引流的水道。一个距东京巨蛋最近的车站叫“水道桥”，这个地名也就是这么来的。



《东都名所御茶之水之图》，歌川广重，国立国会图书馆藏

以前这里还有管水的“见守番屋”，番屋里有“番人”。番人最重要的职责就是水质管理。

他们的工作是打捞顺水漂来的垃圾等，还要设置“禁扔垃圾”之类的告示牌，对违法丢弃垃圾的行为进行监控，以维护水质。在现在就该叫做水务局员工吧。

这里的水是要供给神田、日本桥等江户经济中心地区的，所以维护水质是第一要务。

完备的引“水”基础设施和重视资源的态度，这些都是日本自古就有的。

标题图片：《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏

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