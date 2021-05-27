用光触媒灭杀冠状病毒：初创公司Kaltech的跃进彰显了日本复兴的关键所在

日本的初创公司Kaltech（Kaltech Co., Ltd.，总部位于大阪市，以下简称Kaltech）向全球推出了一款杀菌除臭机。2020年10月，该公司利用其独创的杀菌除臭机，在示范实验中成功去除了新冠病毒。在理化研究所的协力下，联合日本大学医学院实施的实验中，杀菌除臭机中的“光触媒”在20分钟内消除了99.9%的新冠病毒。该初创公司研发的“光触媒”技术是什么？能给众多日本厂商带来怎样的启示呢？

由日本研究人员发现的光触媒

新冠疫情让人们再度聚焦到日本研究人员在半个世纪前发现的一项技术。它就是光触媒技术。

通过光促进化学反应的物质被称为光触媒。以二氧化钛为首，在光照下会产生很强的氧化能力。光触媒技术就是利用这一点，将材料表面的有害物质和异味成分分解成无害的水和二氧化碳。

在世界上首次发现此原理的是，当时就读于东京大学研究生院的藤岛昭（原东京理科大学校长）。当时藤岛观察到二氧化钛在水中遇光时会产生氧气的化学反应，并于1972年在英国著名的科学杂志《自然》上发表了一篇关于二氧化钛的光触媒反应的论文。

此后，光触媒技术便被普遍应用于自清洁，无需人工干预即可净化建筑物和住宅的外墙及屋顶等。其中最具代表性的是，于2002年竣工的丸之内大厦（东京站丸之内出口）的外墙，以及在2013年竣工的东京站八重洲出口的白色穹顶的涂装都使用了二氧化钛。

如今，在藤岛先生发现近半个世纪后的2020年，光触媒又焕发出了新的光彩。

新冠病毒灭活率达99.9%

2020年10月中旬，初创公司Kaltech举行的新闻发布会上的内容震惊了众多媒体。

该公司宣布，通过在杀菌除臭机中使用了一种独特的光触媒，“成功地使新冠病毒失活”。据Kaltech介绍，在与日本大学医学院和理化研究所的联合实验中，该公司将杀菌除臭机置于一个漂浮着新冠病毒飞沫的120升箱子内运行后，“99.9%的新冠病毒在20分钟内被灭活了，也就是说被灭菌了。”



日本大学医学部首席研究员间阳子正在讲解Kaltech的杀菌除臭机对新冠病毒的灭活验证实验（提供：Kaltech）

让笔者在内的媒体人都感到的惊喜中有两点耐人寻味。

第一，尽管此次实验是在一个封闭的空间内得到的实验结果，与Kaltech的杀菌除臭机的实际使用环境会有所不同，但是它清楚地表明了光触媒作为一种抑制冠状病毒技术的可能性。

第二，这个成果是由一家刚成立不久的初创公司Kaltech取得的。它是由曾任夏普工程师的染井润一社长与志同道合的原夏普同事在2018年4月一起创办的公司。

为什么染井社长和他的团队要退出夏普这个拥有充足人力资源和资金的大公司，赤手空拳去挑战开拓光触媒的可能性呢？为什么他们不在大公司研发，而要成立一家初创公司呢？

很多媒体人士都有上述的疑问，而答案中似乎隐藏着日本复兴的关键，例如日本大企业遭遇的壁障和初创公司的作用等。

在斯里兰卡目睹的健康危害

染井先生开始设想以光触媒技术为事业可追溯到10年前，也就是他入职夏普后的25年他在高等专科学校时期就了解到了光触媒，染井先生说：“我当时的感动程度堪比遇到了世界上最优秀的异性。”大学毕业入职夏普后，他也一直关注着其动向。然而，在夏普的日子里一心扑在电视调谐器和 LED 业务的研发等手头的工作上，光触媒就像一位“只存在于脑海中的思念之人”。

转机的出现，是在染井先生被调到新成立的 BtoB 业务促进中心(即后来的BtoB事业部)，负责开发新业务的时期。作为团队负责人，他被赋予了提案创新事业的重任，为此他提出了光触媒环境净化产品商业化的想法。此时光触媒技术也已取得了重大的进展，他坚信“目前的技术水平应该能够经受住商业化的考验”。

同时，他在斯里兰卡的经历也产生了一定的影响。夏普应邀为日本国际协力机构（JICA）的项目提供技术合作，该项目为斯里兰卡的农民提供 LED 驱虫灯，染井先生作为 LED 灯的设计者参与了当地的调查活动。他亲眼目睹了当地政府为了提高农业生产力而提供给农民的农药造成严重健康问题的现实。当地的许多儿童因此死于慢性肾脏病。

“我当时就想‘如果这里有光触媒就好了……’。如果能利用光触媒来净化被农药污染的水，就能拯救儿童的生命。那次经历后，我强烈地意识到，光触媒不仅可以清洁建筑物，还可以拯救人们的生命。”

不断被否决的新产品开发提案

然而，染井先生的提案却不断遭到否定。夏普拥有一种通过等离子体放电产生离子（H+和 O 2 -）的独特技术，由此推出了“自动除菌离子（Plasmacluster）”品牌的一系列产品，例如空气净化器，空调和离子发生器等。于是，公司的销售部门成为主要障碍，不让创新涉足此业务领域。

“我一直在被碾压。虽然管理层的人会说，‘这很有趣’，但一到研发现场，销售部门和产品企划团队就会粉碎一切。我并不是不能理解他们的立场。我们越是展示光触媒的优越性，他们就越会说：‘它能好过自动除菌离子吗？’——销售部门和产品企划团队有这样的顾虑也是可以理解的。因此，我们提出：‘可以把光触媒定位为实现杀菌除臭的黑科技，而不将其放在首位。’但这个建议也被否决了。”

染井先生持续提案了两年，但一直未被采纳。

“要是这样的话只能辞职了。如果在夏普不能将其产品化，那我自己干脆直接创业。我想大概是在我离开夏普的两年前，我开始有了这样的想法。当我下定决心创业后，我就不再犹豫了。”

56岁离职夏普，选择创业

在此期间，夏普周边的商业环境也发生了巨大的变化。由于竞争加剧，公司主营的液晶电视和液晶面板业务盈利能力恶化，公司对这些产品的过度依赖和过度投资导致巨额亏损。2016年夏天，夏普成为了台湾鸿海精密工业的子公司，其BtoB事业部也被解散。

2018年3月，染井先生离开了夏普，并在翌月与其他7名前夏普员工一起创立了Kaltech，开始了他的创业生涯，时年56岁。

尽管遇到了原计划使用的光触媒出现问题等波折，但该公司还是在2019年12月推出了第一台自主品牌的壁挂式空气净化器，随后又在2019年10月推出了颈挂式空气净化器。随着公司自主研发的光触媒技术的性能渗透到市场，这两种产品的销售额开始稳步增长，预计到2021年9月财季，公司将实现100亿日元的销售额。染井先生说：“未来，我们不仅要挑战空气净化，还要挑战利用光触媒来净化水。”



Kaltech的“TURNED K”杀菌除臭机（提供：Kaltech）

回到上面的疑问，为什么选择初创公司而不是大公司呢？

综上所述，我认为日本大企业的组织结构越来越僵化，越来越失去了在经营中需要发挥的进取精神和冒险精神。

夏普拒绝染井先生的提议，阻力来自于不想威胁现有业务的“组织的壁障”。这种为保护某部门的利益而蜷缩不前的大公司病可以从中窥见一斑，即优先考虑“局部优化”，或者说优先考虑某部门的利益，而不是“整体优化”， 不考虑对公司整体的发展是否有贡献。

把握生存关键的“选择整体优化”

当时的高层管理问题也不容忽视。销售部门也感受到了威胁，换句话说他们一定是感受到了光触媒的潜力。如果高层管理者能发现这个潜力，从“整体优化”的角度权衡内部竞争的风险和长期增长的潜力，结果可能截然不同。

打破组织的壁障是最高管理者的职责。如果最高管理者不这样做，公司就可能陷入困境。因为现有的业务终究会走向成熟，总会面临因价格竞争导致盈利能力恶化的问题。

大公司病是很多日本大公司的普遍存在的问题。由于与现有业务的内部竞争以及组织权力的关系，有很多有前途的业务种子都看不到曙光。还有很多大公司的员工虽然具备很有前途的想法，却只能在企业中感觉困顿，做着被指派的工作。在日本的企业社会中，创业的门槛并不低，如筹集资金、确保人才、发展商业伙伴等。像染井先生这样，和志同道合的同事一起鼓起勇气，抱着必胜的信念和信心创业的企业家还是少数。

因此，大公司要重新焕发组织的活力。另一方面，必须降低创业的门槛。只有在这种向心力和离心力的斗争中，日本才能复兴。我想，Kaltech的突破或许说明了这一点。

标题图片：Kaltech社长染井润一（右）和日本大学医学院首席研究员间阳子（左）与新冠病毒灭活实验的实验箱（中）合影（提供：Kaltech）

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