江户的“婀娜”女郎们：《守贞漫稿》（8）

《守贞漫稿》的作者喜田川守贞是有绘画天赋的。在类书（相当于现在的百科全书）《守贞漫稿》的执笔过程中，也仔细描绘了各种人和物的图画，并在文章中加了详细的注释。其中对女郎的描绘尤为热心，《守贞漫稿 卷之十二 女扮》中满篇都是守贞流的美人画。

曾想当浮世绘画师的男人

喜田川守贞是商人。他本人表示“喜田川”这个名字是笔名，本名叫“石原”。

“喜田川（Kitagawa）”可以认为是他长大后当养子的砂糖批发商“北川（Kitagawa）”家名的谐音字，也可以理解为将浮世绘大师“喜多川（Kitagawa）”的“多（Ta）” 谐音改成了“田（Ta）”。或许他曾经憧憬画师。或者还可以说他曾经想当画师。然而生意繁忙不得不放弃理想，只能在工作之余醉心于类书的编撰——可以想象他是这样一个人。

守贞受到浮世绘巨大影响，可以从下面两幅画中得到印证。《驹形的朝雾》（歌川国芳画/1847年）和《守贞漫稿 卷之十二》中收录的《今世中民 处女》。虽然《守贞漫稿》并未处理成彩稿，但其画稿中能明显看出浮世绘的影子。



《驹形的朝雾》歌川国芳（1847年）



《今世中民 处女》（守贞漫稿）

时人似乎称美人为“婀娜女”。“婀娜”，根据字典的解释，指“女性妩媚娇艳的样子”。

守贞这样写道：

“谓之婀娜女。又云意气女郎，意气姐姐”

“妇女虽卑不野者，谓之婀娜。反之则云不意气、野暮，京坂则云不粹”

文中“意气（iki）”就是“粹（iki）”，风韵十足的意思。而且虽然出身卑微，却并不低俗。这样的女性，叫做“婀娜女”。反义词就是“不意气（无风韵）”“野暮（粗野）”，京都和大坂的话，是“不粹”。

说个题外话，笔者的祖母出生于大正年间，是在东京向岛土生土长的人士。幼年时，祖母会带着我在向岛一带散步，就经常会遇到身着和服的女性。我还记得祖母看到那些和服女郎后，总会低喃：“真婀娜呀……”现在我懂了她说的是“妩媚性感”的意思。

天保到庆应年间的女郎们

守贞似乎为江户的婀娜女郎深深地着迷，为她们热情挥毫。其中，“中民以下”，也就是町人家的媳妇和女儿是他最为着迷的，留下了很多墨宝。

《江户小户之处女及小婢之亵服之扮》——虽然文字表述有些晦涩，但从“小户”即“小门小户”这个词，可以看出这里指的是平民住的长屋。处女、小婢都是年轻女性的意思。亵服，就是日常穿的衣服。也称为“亵衣”。换而言之，画的是平民女性的日常装扮。



《江户小户之处女及小婢之亵服之扮》（守贞漫稿）。年轻女性的日常装扮

与此相对的是《今世江户小户之妇、亵服之图》。妇——即已婚女性和成熟女性的服装（以下作“妇人”）。



《今世江户小户之妇、亵服之图》（守贞漫稿）。已婚女性的日常装扮

少女和妇人服装的区别，在于少女穿棉布和服，配黑缎子腰带。腰带内衬是紫色的缩缅（类似我国的皱绸——译注），里外颜色不同的腰带，据说江户人称之为“鲸带”。这个说法来源于鲸鱼的皮（外）和肉（里）可以两面使用，拿现在的话来说，就是“两面穿”。这是守贞生活的天保至庆应年间江户年轻女性的标配。

另一方面，妇人的衣服是茧纤织（将丝绵纺成线后再织成的纺织品）或棉布的。上衣外套穿着缩缅材质的“半天（又作绊缠、袢缠、半缠、袢天等——译注）”。守贞解说为“寒风亦不用下着”，也就是说，即便是冬天也不穿内衣，所以把半天当做防寒用具。

此外，这幅画里的妇人缠的是男士用的腰带。守贞表示这种情况“实属罕见”。不过也算是费劲心力精打细算的主妇们使用丈夫腰带的一个事例。给人一种勤俭持家的平民女性的感觉。

散发着诱人气息的洗发女郎

此外据守贞记载，女性虽然在家里穿棉、玉紬（用粗丝线织成的紬）等质地的“古物（旧衣服）”，但即便是去趟钱汤（收费浴室——译注）或附近其他地方时，她们也会“换衣服”（《江户小户妇人，亵之扮》）。拿到现代来说，大概类似在家里穿宽松的旧毛衣打发时间，但出门扔垃圾时，还是会换成T恤加牛仔裤的感觉。虽然手头并不宽裕，但还是要拾掇好自己再体面出门的江户女性的生活作风跃然纸上。



《江户小户妇人，亵之扮》（守贞谩稿）

笔者很好奇为何守贞能画出如此贴近江户女性生活的画。

守贞生活和工作的据点是砂糖批发店所在的大坂。家庭关系完全不明，但感觉他应该也是有妻子的。但他却能在频繁出差到访的江户画出女性居家时的样子。

比如，以《洗发》为题的图里，有刚出浴的女性形象。



《洗发》（守贞谩稿）。刚出浴的女性娇媚诱人

何止婀娜，简直就是一幅充满性感的香艳作品。

守贞写道：“江户之妇女，每月一二度洗发去垢，除臭气。（中略）近年，不好用匂油。”

洗头发频率是每月一两次，不使用匂油（抹在头发上的香油）等生活习惯，守贞都数如家珍。如果身边没有女性，大概是写不出这种内容的。在没有铁路的时代，奔波于京坂和江户的双城生活也是很费体力的，但搞不好守贞在江户的单身赴任生活过得还挺滋润的。

标题图片：《守贞谩稿》国立国会图书馆藏/守贞描绘的“婀娜”女郎图。似乎江户町人当时都亲切地称呼她们为“意气姐姐”

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